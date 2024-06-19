Скрипач Лундстрем рассказал о концертах в зоне СВО

Популярный скрипач Лундстрем рассказал о своих концертах в зоне СВО

Перед своим первым выступлением в зоне СВО скрипач переживал, его военные могут не принять его. В этом он признался в интервью Донецкому агентству новостей.

«У меня были такие эмоции перед первым концертом после начала СВО. Мы играли 9 апреля 2022 года в военном госпитале, точнее на базе бригады «Кальмиус» перед ранеными бойцами. И играли мы этот концерт с Алексеем Поддубным и с Юлей Чичериной. У меня были вопросы, а как ребята воспримут какую-то классическую скрипку, когда здесь выступают Чичерина и Джанго. Кстати, мы буквально с вами повторяем мой диалог с Владимиром Владимировичем, который меня тоже спросил, что я играю солдатам и как они на это реагируют. Я вот тогда сказал: если у меня были какие-то сомнения перед первым концертом, то после него их уже не осталось совершенно. Потому что замечательно ребята воспринимают», – сказал Лундстрем.

В этой поездке он сдружился с батальонами мобилизационного резерва в ДНР. Также Лундстрем побывал в Попасной ЛНР, где познакомился со спецназом из Магадана. «Шло как раз наше наступление на этом направлении. Ребята, с которыми мы ехали, немножечко нервничали. Там реально все бахало вокруг, мы выходим, пакет «Градов» ложится в 500 метрах от нас, и все время вылетает. Я лично никогда, кстати, ни до, ни после, не видел такой концентрации войск. Где-то мы спустились вниз в подвал и сыграли концерт. Магаданские потом подарили мне рыбку, такое не забывается», – рассказал музыкант.

В прифронтовой зоне под Донецком Лундстрем был и во время проведения в России выборов президента. Голосовал скрипач в Ясиноватой, а после давал концерт в подвале перед жителями Авдеевки.

С Донбассом Лундстрема связывает история его семьи. Сегодня в Донецке у него живут многочисленные родственники, а прадед участвовал в освобождении Мелитополя в годы ВОВ.

«Что касается меня, то часть моей семьи живет в Донецке. А дед мой родился в Бердянске. Его отец, мой прадед, погиб при освобождении Мелитополя, а вот ветвь сестры моего деда, которая тоже родилась в Бердянске, все это время живет в Донецке. Мой ближайший родственник, замечательный Олег Наумович Бахтиозин, 25 лет был художественным руководителем Донецкой филармонии. Он скончался, к сожалению, уже в преклонном возрасте, в декабре прошлого года. И я ужасно счастлив и горд, что из 21 поездки в новые регионы в Донецке я был раз 16, и каждый раз мы с ним встречались», – рассказал скрипач.