Никто сейчас не знает четких планов Дональда Трампа по Украине – возможно даже сам Трамп. Просто потому, что конкретные очертания плана будут исходить из, выражаясь словами Владимира Путина, «динамики происходящих событий». Вот западные СМИ и гадают.0 комментариев
Минобороны опубликовало видео удара «Солнцепека» по ВСУ в Харьковской области
Опубликовано видео удара «Солнцепеком» по укрытию ВСУ в Харьковской области
В Минобороны России представили кадры удара тяжелой огнеметной системы по скоплению украинских сил в Харьковской области, что привело к уничтожению живой силы противника.
Министерство обороны России опубликовало видеозапись, на которой запечатлено поражение украинских сил в Харьковской области. На кадрах ведомства видны взрывы, свидетельствующие о попадании боеприпасов по целям, сообщает РИА «Новости».
Согласно заявлению ведомства, военнослужащие группировки «Север» в ходе разведывательной операции обнаружили скопление украинских войск в укрытии. Для нанесения удара была использована тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек».
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли значительное поражение украинским подразделениям, уничтожив свыше 25 военнослужащих и несколько единиц техники в Харьковской области.