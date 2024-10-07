«Хезболла» обстреляла израильскую Хайфу

В результате ракетных обстрелов с территории Ливана в Израиле пострадали десять человек

Tекст: Антон Антонов

В городе Тверия, расположенном на берегу озера Кинерет, один человек получил тяжелые ранения осколками и был госпитализирован, передает ТАСС со ссылкой на Ynet.

В Хайфе, крупнейшем городе на севере Израиля, также пострадали несколько человек. Согласно информации службы скорой помощи, 13-летний подросток получил осколочное ранение головы и находится в состоянии средней тяжести. 22-летний молодой человек пострадал от травмы головы, вызванной выбитым взрывной волной окном. Оба доставлены в больницы.

Кроме того, 73-летний мужчина получил ранения средней степени тяжести. Легкие ранения были зафиксированы у трех человек, а два человека травмировались при попытке добраться до убежищ. Еще одному человеку потребовалась медицинская помощь из-за шокового состояния.

Армия Израиля сообщила, что было выпущено пять ракет в сторону Хайфы, после чего под обстрелом оказалась Тверия, где также фиксировались падения ракет и объявлялась воздушная тревога.

«Хезболла» заявила, что нанесла удары по базе Кармель у Хайфы и базе Нимра в Тверии, а также по городу Сафед, поселениям Бирам, Йифтах, Кармиэль, Кафр-Гилад, Маалот и Маргалиот.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль начал проведение полноценной военной операции против связанных с «Хезболлой» целей в приграничной зоне на юге Ливана.