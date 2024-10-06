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    У Байдена появился новый план по поводу Украины
    Против украинских военных возбуждено дело за преступления в Курской области
    Российские военные ликвидировали стрелявших в мирных жителей ВСУшников
    Симоньян сообщила о гибели оппозиционера Дадина в Харьковской области
    Спутница Дурова потеряла ребенка после стресса из-за задержания в Париже
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Надо трижды подумать, прежде чем прощать релокантов

    Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны в такой системе и с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.

    26 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Игры в выборы

    Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьез? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?

    0 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов ВЦИОМ не понял российский футбол

    Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

    48 комментариев
    6 октября 2024, 20:53 • Новости дня

    Израиль закрыл три района на севере страны

    ЦАХАЛ объявил Манара, Ифтах и Малкия на севере Израиля закрытой зоной

    Tекст: Ольга Иванова

    Армия обороны Израиля объявила районы Манара, Ифтах и Малкия на севере страны закрытой зоной, запретив въезд в эти районы.

    Пресс-служба армии сообщила, что данное решение было принято после оценки ситуации в этих районах. «Въезд в эти районы запрещен», - говорится в официальном заявлении армии, сообщает РИА «Новости».

    Руководство Израиля принимает подобные меры для обеспечения безопасности в условиях текущих угроз и конфликтов. Закрытие районов подразумевает ограничение передвижения гражданских лиц и подчеркивает повышенные меры безопасности в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе конфликта израильские военно-воздушные силы поразили более 150 объектов «Хезболлы» в Ливане, включая позиции для запуска ракет и командные пункты, продолжая при этом бои в приграничных районах. Сообщалось, что израильские солдаты уничтожили военные объекты группировки вдоль границы с Ливаном, а также нанесли удары по командным пунктам, складам оружия и другим стратегическим объектам.

    6 октября 2024, 13:35 • Новости дня
    Эксперт объяснил подоплеку выпада Макрона против Израиля

    Политолог Ткаченко: Макрон антиизраильской риторикой пытается угодить электорату

    Эксперт объяснил подоплеку выпада Макрона против Израиля
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за прекращение поставок Израилю оружия, пытаясь сыграть на запросах электората – в стране большая исламская община и общественное мнение явно не на стороне Израиля, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее из-за заявления Макрона между Францией и Израилем разразился скандал.

    «Видимо, Макрону показали результаты опросов во Франции, которые говорят о том, что общественное мнение явно не в пользу Израиля. И он решил привлечь на свою сторону больше избирателей, имея в виду следующий электоральный цикл. Может, французский лидер готовится к досрочным парламентским выборам, а может, думает, кому будет передавать Елисейский дворец», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ.

    «В общем, по сути это заявление популистское, но оно продиктовано существенными изменениями в отношении общественного мнения во Франции. В стране большая исламская община. Кроме того, во Франции общественное мнение всегда было достаточно левое с точки зрения защиты прав угнетенных народов, палестинцев, других народов, у которых нет своих государств», – указал собеседник.

    «При этом конфликт Израиля и Ирана впервые зашел так далеко. На повестке дня уже разговоры о реальных ядерных ударах, стороны выражают готовность повышать ставки. И инициатива Макрона здесь роль не сыграет. Франция давно не является крупным актором в ближневосточном регионе. Она поставляет оружие монархиям Персидского залива, выполняет какие-то поставки Израилю. Но ключевое для Израиля – сотрудничество с США», – резюмировал аналитик.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил за прекращение поставок Израилю оружия, которое используется для ведения боевых действий в секторе Газа, назвав такой шаг приоритетом для урегулирования ситуации в регионе и избежания эскалации, сообщает РИА «Новости».

    В ответ израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль способен победить врагов даже без поддержки других стран. «В то время, как Израиль сражается с силами варварства во главе с Ираном, все цивилизованные страны должны твердо стоять на стороне Израиля. Однако президент Макрон и некоторые другие западные лидеры сейчас призывают к эмбарго на поставки оружия Израилю. Позор им», – указал он.

    В Елисейском дворце же указали, что реакция премьера Нетаньяху на предложение Макрона является слишком резкой. «Чрезмерные слова, которые не соответствуют дружбе между Францией и Израилем», – отметили в Париже. При этом в администрации Макрона подчеркнули, что Франция остается «неизменным другом Израиля».

    Интересно, что накануне заявления Макрона газета Figaro сообщила, что рейтинг доверия французов к президенту Макрону упал до рекордных со времен его переизбрания 22% и приблизился к историческому минимуму.

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    6 октября 2024, 05:53 • Новости дня
    Елисейский дворец назвал реакцию Нетаньяху на слова Макрона чрезмерной

    Елисейский дворец посчитал реакцию Нетаньяху на предложение Макрона остановить поставки оружия Израилю чересчур резкой

    Елисейский дворец назвал реакцию Нетаньяху на слова Макрона чрезмерной
    @ CHRISTOPHE ENA/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Реакция премьера Израиля Биньямина Нетаньяху на предложение президента Франции Эммануэля Макрона о прекращении поставок вооружений является слишком резкой, заявил Елисейский дворец.

    «Чрезмерные слова, которые не соответствуют дружбе между Францией и Израилем», – приводит ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse заявление Парижа. При этом в администрации Макрона подчеркнули, что Франция остается «неизменным другом Израиля».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон призвал к прекращению поставок оружия Израилю для боевых действий в Газе. Нетаньяху заявил, что Израиль способен победить врагов даже без поддержки других стран. «Президент Макрон и некоторые другие западные лидеры сейчас призывают к эмбарго на поставки оружия Израилю. Позор им», – заявил Нетаньяху.


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    6 октября 2024, 19:01 • Видео
    Британия потеряла важные территории

    Великобритания вынужденно – скорее всего, под давлением США – согласилась уступить архипелаг Чагос в Индийском океане государству Маврикий, хотя ранее наотрез отказывалась это сделать из-за расположенной на Чагосе военной базы. Что же произошло?

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    5 октября 2024, 21:34 • Новости дня
    Нетаньяху заявил, что Израиль обязан и имеет право ответить на атаку Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    У Израиля есть обязанность и право защищать себя и реагировать на нападения Ирана, и он ответит на атаку, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Нетаньяху своем видеообращении отметил, что Иран дважды запустил сотни ракет по израильским городам, что стало одной из крупнейших атак баллистическими ракетами в истории. Он подчеркнул, что никакая страна не допустила бы нападения на свои города и граждан, передает РИА «Новости».

    «У Израиля есть обязанность и право защищать себя и реагировать на эти нападения – и мы это сделаем», – заявил премьер Израиля.

    В свою очередь, официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что ответ на атаку Ирана будет дан в то время и месте, которые будут сочтены уместными, передает ТАСС.

    Хагари заявил, что детали ответного удара не будут раскрыты, но в случае подготовки ответных мер армия заранее оповестит население о необходимых действиях.

    Ранее Иран пригрозил нанести удары по израильским источникам энергии, НПЗ и газовым месторождениям в случае ошибки Израиля.

    Также сообщалось, что Армия обороны Израиля готовит значимый ответ на иранскую атаку с использованием 201 баллистической ракеты.

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    5 октября 2024, 22:24 • Новости дня
    Нетаньяху ответил на призыв Макрона прекратить поставки оружия Израилю

    Нетаньяху раскритиковал Макрона за предложение остановить поставки оружия Израилю

    Нетаньяху ответил на призыв Макрона прекратить поставки оружия Израилю
    @ Julien Mattia/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху резко осудил призыв президента Франции Эммануэля Макрона к прекращению поставок оружия Израилю, заявив, что Израиль способен победить врагов даже без поддержки других стран.

    «В то время как Израиль сражается с силами варварства во главе с Ираном, все цивилизованные страны должны твердо стоять на стороне Израиля. Однако президент Макрон и некоторые другие западные лидеры сейчас призывают к эмбарго на поставки оружия Израилю. Позор им», – приводит слова Нетаньяху ТАСС.

    Премьер-министр отметил, что Израиль защищает себя от «врагов цивилизации», среди которых он назвал ХАМАС в секторе Газа, «Хезболлу» в Ливане, хуситов в Йемене, шиитские ополчения в Сирии и Ираке, а также радикальные группы на Западном берегу реки Иордан и Иран.

    Нетаньяху подчеркнул, что Иран не вводит эмбарго на поставки оружия своим союзникам. «Эта ось террора стоит вместе. Но страны, которые якобы противостоят этой оси террора, призывают к эмбарго на поставки оружия Израилю. Какой позор!» – сказал он, выразив уверенность в том, что Израиль одержит победу «с их поддержкой или без нее».

    «Но их позор продлится долго после того, как война будет выиграна», – сказал Нетаньяху. Он заверил, что его страна намерена продолжать боевые действия «до победного конца».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон заявил, что прекращение поставок оружия Израилю для боевых действий в Газе поможет политическому урегулированию конфликта, и выразил сожаление по поводу того, что Израиль игнорирует позицию Франции. Нетаньяху заявил, что у Израиля есть обязанность и право защищать себя и реагировать на нападения Ирана, и Израиль ответит на атаку.

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    5 октября 2024, 21:13 • Новости дня
    Израиль признал попадание иранских ракет по авиабазам

    ЦАХАЛ: Иранские ракеты попали по авиабазам Неватим и Тель-Ноф, самолеты не пострадали

    Tекст: Вера Басилая

    Армия обороны Израиля подтверждает попадание иранских ракет по авиабазам Неватим и Тель-Ноф, ни один самолет не был поврежден, заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала попадание иранских ракет по двум израильским авиабазам: Неватим и Тель-Ноф, передает РИА «Новости».

    Хагари, отметил, что при этой атаке ни один самолет не пострадал, и возможности Военно-воздушных сил остались без изменений. По его словам, обе базы функционируют в полную силу.

    Ранее Иран пригрозил нанесением ударов по израильским источникам энергии, если Израиль совершит ошибку.

    В то же время СМИ пишут, что Армия обороны Израиля готовит значимый ответ на недавнюю иранскую атаку с использованием 201 баллистической ракеты.

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    6 октября 2024, 00:25 • Новости дня
    Bloomberg заявило об угрозе закрытия Ираном Ормузского пролива

    Bloomberg не исключило закрытия Тегераном Ормузского пролива в случае удара Израиля по Ирану

    Bloomberg заявило об угрозе закрытия Ираном Ормузского пролива
    @ Jacques Descloitres/NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    В случае атаки Израиля на иранскую нефтяную инфраструктуру Тегеран может ответить перекрытием Ормузского пролива, заявило Bloomberg TV.

    Американский политолог Майкл О’Хэнлон в интервью для Bloomberg TV заявил о возможности атаки Израиля на ядерные объекты Ирана, но более вероятной целью он считает нефтяную инфраструктуру, пишет Fortune.

    При этом следующая ответная мера Тегерана может быть направлена не против самого Израиля, заявил О’Хэнлон. Как он отметил, Иран может попытаться закрыть Ормузский пролив – ключевую точку в мировом нефтяном торговом маршруте, что нанесет ущерб мировой экономике и США в частности.

    О’Хэнлон указал, что США могли бы расчистить пролив от подводных мин за несколько недель, но это не станет концом проблемы – риск того, что нефтяные танкеры будут подвергаться ударам, сохранится.

    По его мнению, Тегеран может рассмотреть эту возможность, даже если она идет против его интересов, препятствуя иранскому экспорту нефти на международные рынки. О’Хэнлон полагает, что все будет зависеть от того, насколько сильно Израиль ударит по Ирану.

    «Если Израиль действительно закроет иранскую нефтяную экономику, то Ирану нет смысла терпеть использование Ормузского пролива остальным миром», – сказал О’Хэнлон, отметив, что более ограниченный удар может привести к стремлению Ирана добиться прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самый жесткий вариант конфликта между Ираном и Израилем подразумевает, что стороны начнут обмениваться все более весомыми ударами и дойдут до наиболее радикального сценария с точки зрения воздействия на нефтяной рынок. Это перекрытие Ормузского пролива, через который проходит до 20% всей нефти в мире и порядка 20% всего сжиженного природного газа.

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    6 октября 2024, 18:50 • Новости дня
    Иран отменил авиарейсы до утра понедельника
    Иран отменил авиарейсы до утра понедельника
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Иран временно приостановил все авиарейсы с вечера воскресенья до утра понедельника на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и недавнего ракетного удара Ирана по Израилю.

    Иранский представитель Организации гражданской авиации Джафар Язерлу сообщил, что авиарейсы в аэропортах страны были отменены с вечера воскресенья до утра понедельника, передает РИА «Новости». Это решение связано с возникшими ограничениями на фоне роста напряженности в регионе Ближнего Востока после недавнего ракетного удара Ирана по Израилю.

    Согласно заявлению Язерлу, полеты были приостановлены с 21.00 воскресенья, 6 октября, до 6.00 утра понедельника, 7 октября, по местному времени. Целью временной остановки авиасообщения является обеспечение безопасности в условиях обострения ситуации.

    Ранее Иран пригрозил нанести удары по израильским источникам энергии, НПЗ и газовым месторождениям в случае ошибки Израиля.

    Также сообщалось, что Армия обороны Израиля готовит значимый ответ на иранскую атаку с использованием 201 баллистической ракеты.

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    5 октября 2024, 22:59 • Новости дня
    «Хезболла» назвала ложью слухи о судьбе своих лидеров

    «Хезболла» на фоне сообщений о гибели кандидата на пост генсека Сафи ад-Дина опровергла новости о судьбе своих лидеров

    Tекст: Антон Антонов

    Сообщения СМИ о судьбе некоторых руководителей «Хезболлы» являются ложными, заявило ливанское шиитское движение.

    «Хезболла» выступила с заявлением, в котором осудила сообщения ряда СМИ о судьбе некоторых своих руководителей. В заявлении говорится, что ряд СМИ распространяет новости со ссылкой на высокопоставленные источники в «Хезболле», касающиеся судьбы нескольких лидеров движения «после варварских налетов на южные пригороды Бейрута».

    В «Хезболле» утверждают, что эти сообщения являются ложными новостями и необоснованными слухами. Организация считает, что это часть психологической войны против ее сторонников, которую ведут те, кто служит «сионистской оккупации», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канал Al Arabiya заявил, что глава исполнительного совета «Хезболла» Сафи ад-Дин, который считался основным претендентом на пост генерального секретаря партии, погиб в результате удара Израиля по южному пригороде Бейрута.

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    5 октября 2024, 21:47 • Новости дня
    Израиль заявил, что ликвидировал 440 боевиков и туннель «Хезболлы» в Ливане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильские силы с начала наземных рейдов в Ливане уничтожили около 440 боевиков шиитского движения «Хезболла», включая 30 командиров различных рангов, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.

    Всего в ходе рейдов уничтожено более 2 тыс. объектов движения, включая военные сооружения, вооружения и подземную инфраструктуру, сообщил Хагари, передает РИА «Новости».

    В числе уничтоженных объектов – 250-метровый подземный тоннель «Хезболлы», который находился в 300 метрах от израильской границы и не пересекал ее, но позволял бойцам движения максимально близко и незамеченными подойти к ней, добавил представитель ЦАХАЛ.

    Ранее «Хезболла» нанесла ракетный удар по комплексу ATA defense Industries в Израиле.

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    6 октября 2024, 02:58 • Новости дня
    Израиль нанес удары по столице Ливана

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские военные нанесли удары по Бейруту сообщила армейская пресс-служба. Кроме того, Армия обороны Израиля заявила, что из Ливана выпустили около 30 ракет в сторону израильского приграничного города Кирьят-Шмона.

    ЦАХАЛ заявил, что атаковал объекты шиитской организации «Хезболла» в районе Бейрута.

    Как передает ТАСС, самолеты нанесли не менее 16 точечных ударов по подземным объектам и складам, произошли мощные взрывы, на южной окраине города начались сильные пожары.

    Кроме того, израильские военные зафиксировали обстрел в сторону приграничного города Кирьят-Шмона. Сообщается, что «часть снарядов была перехвачена, другие упали на открытой местности».

    В свою очередь, «Хезболла» сообщила, что ее бойцы «атаковали места скопления вражеских сил» и предотвратили попытку израильских военных перейти границу в районе израильского поселения Манара. Утверждается, что израильская сторона эвакуирует раненых и убитых. Также артиллерийский удар был нанесен по израильским силам, которые хотели перейти границу в районе поселения Блида, передает РИА «Новости».

    В субботу сообщалось, что в Ливане в результате израильских авианалетов за сутки погибли 25 человек, 127 получили ранения.

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    6 октября 2024, 08:11 • Новости дня
    Израиль нанес массированный авиаудар по северу сектора Газа

    Израильские ВВС нанесли свыше 60 авиаударов по северным районам Газы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские ВВС провели серию авиаударов, атаковав более 60 целей в северных районах сектора Газа в преддверии годовщины кризиса ХАМАС.

    По данным ливанского телеканала Al Mayadeen, израильские ВВС за последние несколько часов нанесли более 60 авиаударов по северным районам сектора Газа, передает ТАСС. Эти действия произошли накануне годовщины начала кризисного движения ХАМАС в Израиле.

    Ситуация на Ближнем Востоке продолжает обостряться. Напряженность усилилась после того, как 7 октября 2023 года боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В результате их действий были уничтожены приграничные населенные пункты и захвачены около 250 заложников.

    В ответ на эти действия, Израиль начал полную блокаду Газы и приступил к нанесению ответных ударов. Помимо Газы, удары были произведены и по определенным районам в Ливане. Кроме того, Израиль начал наземную операцию в анклаве. Столкновения с палестинскими радикалами также происходят на Западном берегу реки Иордан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удары по Бейруту, сообщила армейская пресс-служба. Армия обороны Израиля также заявила, что из Ливана выпустили около 30 ракет в сторону израильского приграничного города Кирьят-Шмона. В Ливане в результате израильских авианалетов за сутки погибли 25 человек, 127 получили ранения. Израильский беспилотный летательный аппарат атаковал жилую квартиру в палестинском лагере беженцев Беддауи в районе Триполи, что на севере Ливана, возле мечети Халиль-ар-Рахман.

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    6 октября 2024, 16:52 • Новости дня
    «Исламский джихад» признал обстрел Ашкелона в Израиле

    «Исламский джихад» взял ответственность за обстрел Ашкелона и окрестностей Израиля

    Tекст: Ольга Иванова

    Радикальная палестинская организация «Исламский джихад» заявила об ответственности за ракетный обстрел города Ашкелон и его окрестностей.

    Как сообщает ТАСС, об этом было заявлено в официальном Telegram-канале военного крыла движения – группировки «Сарая аль-Кудс». В тексте заявления говорится: «Мы нанесли ракетный удар по Ашкелону и ряду израильских поселений, расположенных на границе с сектором Газа».

    Данный обстрел является частью продолжающегося конфликта между палестинскими группировками и Израилем, который обострился в последние недели. Обстрелы и ракетные атаки с территории сектора Газа на израильские территории вызывают ответные военные действия со стороны израильских сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские ВВС нанесли удар по более чем 60 целям в северных районах сектора Газа.

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    6 октября 2024, 15:36 • Новости дня
    При теракте на автобусной станции Беэр-Шева в Израиле погибла женщина

    Tекст: Дарья Григоренко

    На центральной автобусной станции в Беэр-Шева в Израиле произошел теракт с применением огнестрельного оружия, в результате которого погибла молодая женщина и 10 человек получили ранения, часть из них госпитализированы, сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA).

    Как указала пресс-служба, в южном израильском городе Беэр-Шева на центральной автобусной станции произошел теракт. Отмечается, что в результате нападения погибла молодая женщина, которой было около 25 лет. Медики подтвердили ее гибель и продолжают оказывать помощь раненым, передает РИА «Новости».

    Количество пострадавших достигло 10 человек. По данным MDA, пятеро из них имеют огнестрельные ранения, а остальные пятеро получили легкие травмы и ушибы из-за осколков стекла. Все пострадавшие были доставлены в больницу «Сорока» для оказания медицинской помощи.

    Напомним, полиция Израиля подтвердила, что теракт произошел на центральной автобусной станции в Беэр-Шеве. В ходе инцидента нападавший был нейтрализован. Подробности о личности террориста и его мотивах пока не разглашаются.

    Полиция продолжает расследование инцидента, оцепив район происшествия и обеспечивая безопасность местных жителей и гостей города. Власти призывают граждан сохранять спокойствие и следовать инструкциям правоохранительных органов.

    Ранее сообщалось, что в результате теракта со стрельбой в Тель-Авиве погибли шесть человек, девять ранены.

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    6 октября 2024, 16:46 • Новости дня
    Израиль нанес удары по 150 объектам «Хезболлы» в Ливане

    Израильские ВВС атаковали 150 объектов «Хезболлы» в Ливане, идут бои на границе

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильские военно-воздушные силы за сутки поразили около 150 объектов «Хезболлы» в Ливане, среди которых были позиции для запуска ракет и командные пункты, в то время как сухопутные силы продолжают бои в приграничных районах, говорится в сводке армейской пресс-службы еврейского государства.

    Как сообщает ТАСС, израильские ВВС нанесли удары по почти 150 военным объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане. В ходе операции были поражены позиции для запуска противотанковых ракет, командные пункты, подземные объекты инфраструктуры, склады с оружием и отдельные вооруженные отряды.

    На земле израильские сухопутные подразделения «продолжают оперативную деятельность в Южном Ливане», вступая в бои с вооруженными формированиями шиитской организации.

    По информации армейской пресс-службы Израиля, операция направлена на снижение угрозы со стороны вооруженной организации и обеспечение безопасности на границе. В последние недели ситуация на юге Ливана усилилась напряжением в связи с активизацией боевых действий.

    Ранее израильские военные нанесли удары по Бейруту. Армия обороны Израиля также заявила, что из Ливана выпустили около 30 ракет в сторону израильского приграничного города Кирьят-Шмона. В Ливане в результате израильских авианалетов за сутки погибли 25 человек, 127 получили ранения.

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    6 октября 2024, 10:58 • Новости дня
    Израильские ВВС обстреляли жилой дом в пригороде Бейрута

    Израильская авиация нанесла удары по жилому дому в южном пригороде Бейрута

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самолеты Израиля нанесли удары по жилому многоэтажному дому в южном пригороде Бейрута, что привело к значительным разрушениям.

    Как передает «РИА Новости», авиация Израиля в воскресенье утром атаковала жилой дом в южном пригороде Бейрута. Ливанское агентство NNA сообщает, что удар пришелся на здание, расположенное вблизи автозаправочной станции между Лейляки и Мрейджи.

    Атака произошла в ночь на воскресенье, когда израильские самолеты нанесли более десяти ударов по южным районам Бейрута. В результате бомбардировок пострадали здания на трассе, ведущей из центра города в аэропорт. Расстояние от атакованного района до международного аэропорта имени Рафика Харири составляет около двух километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские ВВС провели серию авиаударов, атаковав более 60 целей в северных районах сектора Газа в преддверии годовщины кризиса ХАМАС. Израильские истребители атаковали штабы и военные объекты «Хезболла» в районе Бейрута, нацелившись на командные центры и инфраструктуру. Израильские ВВС провели операцию, в ходе которой были убиты два высокопоставленных члена ХАМАС Мухаммад Хусейн Али аль-Махмуд и Саид Алаа Наиф Али, ответственных за деятельность движения в Ливане и на Западном берегу, заявили в ЦАХАЛ.

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    Национальное достояние России оказалось на финансовом дне

    Газпром стал первым среди самых убыточных компаний России. На протяжении 25 лет компания, олицетворявшая национальное достояние России, приносила государству только прибыль, однако пришло время антирекордов. Что же сделало Газпром убыточным и когда компания сможет снова стать прибыльной? Подробности

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    В США захотели вернуть Россию в Европу из-за Китая

    Бывший госсекретарь США Майк Помпео выступил за «возвращение России в Европу» после завершения конфликта на Украине. Это идет вразрез с тем видением на Западе, по которому между Россией и Европой должен опуститься новый «железный занавес». Но прежде всего говорит о том, что американцы ничего не поняли и ничему не научились. Подробности

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    Диаспоры формируют параллельную серую реальность

    Этнические диаспоры в России часто становятся источниками криминала и пособниками нелегальной миграции. Для решения проблемы диаспоры не должны превращаться в неформальные системы управления, их функции должны ограничиваться на уровне культурных центров, считают эксперты. Подробности

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    Бывшая ГДР подталкивает Шольца к примирению с Москвой

    Уверенный результат оппозиции на выборах в восточных землях ФРГ приносит первые плоды. Премьеры Бранденбурга и Саксонии, Дитмар Войдке и Михаэль Кречмер, потребовали активизировать работу по урегулированию украинского кризиса. При этом сам канцлер Олаф Шольц на фоне недавних выборов будто бы смягчил позицию по диалогу с Москвой. Смогут ли «осси» сломить проукраинский настрой Берлина? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Тимур Шерзад Тимур Шерзад
      Надо трижды подумать, прежде чем прощать релокантов

      Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны в такой системе и с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.

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    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      Игры в выборы

      Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьез? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?

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    • Денис Миролюбов Денис Миролюбов
      ВЦИОМ не понял российский футбол

      Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

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    • Британия потеряла важные территории

      Великобритания вынужденно – скорее всего, под давлением США – согласилась уступить архипелаг Чагос в Индийском океане государству Маврикий, хотя ранее наотрез отказывалась это сделать из-за расположенной на Чагосе военной базы. Что же произошло?

    • Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

      В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

    • Будущее России после Украины. Взгляд из США

      Российские пранкеры разыграли последнего госсекретаря президента Дональда Трампа – Майка Помпео, который поделился с ними американским взглядом на будущее России после того, как конфликт на Украине завершится. Это в очередной раз доказало, что американские политики – жуткие лицемеры.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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