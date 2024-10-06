Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны в такой системе и с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.26 комментариев
Израиль закрыл три района на севере страны
ЦАХАЛ объявил Манара, Ифтах и Малкия на севере Израиля закрытой зоной
Армия обороны Израиля объявила районы Манара, Ифтах и Малкия на севере страны закрытой зоной, запретив въезд в эти районы.
Пресс-служба армии сообщила, что данное решение было принято после оценки ситуации в этих районах. «Въезд в эти районы запрещен», - говорится в официальном заявлении армии, сообщает РИА «Новости».
Руководство Израиля принимает подобные меры для обеспечения безопасности в условиях текущих угроз и конфликтов. Закрытие районов подразумевает ограничение передвижения гражданских лиц и подчеркивает повышенные меры безопасности в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе конфликта израильские военно-воздушные силы поразили более 150 объектов «Хезболлы» в Ливане, включая позиции для запуска ракет и командные пункты, продолжая при этом бои в приграничных районах. Сообщалось, что израильские солдаты уничтожили военные объекты группировки вдоль границы с Ливаном, а также нанесли удары по командным пунктам, складам оружия и другим стратегическим объектам.