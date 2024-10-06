Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны в такой системе и с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.7 комментариев
Израиль нанес удары по 150 объектам «Хезболлы» в Ливане
Израильские ВВС атаковали 150 объектов «Хезболлы» в Ливане, идут бои на границе
Израильские военно-воздушные силы за сутки поразили около 150 объектов «Хезболлы» в Ливане, среди которых были позиции для запуска ракет и командные пункты, в то время как сухопутные силы продолжают бои в приграничных районах, говорится в сводке армейской пресс-службы еврейского государства.
Как сообщает ТАСС, израильские ВВС нанесли удары по почти 150 военным объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане. В ходе операции были поражены позиции для запуска противотанковых ракет, командные пункты, подземные объекты инфраструктуры, склады с оружием и отдельные вооруженные отряды.
На земле израильские сухопутные подразделения «продолжают оперативную деятельность в Южном Ливане», вступая в бои с вооруженными формированиями шиитской организации.
По информации армейской пресс-службы Израиля, операция направлена на снижение угрозы со стороны вооруженной организации и обеспечение безопасности на границе. В последние недели ситуация на юге Ливана усилилась напряжением в связи с активизацией боевых действий.
Ранее израильские военные нанесли удары по Бейруту. Армия обороны Израиля также заявила, что из Ливана выпустили около 30 ракет в сторону израильского приграничного города Кирьят-Шмона. В Ливане в результате израильских авианалетов за сутки погибли 25 человек, 127 получили ранения.