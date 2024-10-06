Елисейский дворец назвал реакцию Нетаньяху на слова Макрона чрезмерной

Эксперт предположил параллельную структуру командования в «Хезболле»

Востоковед Семенов: После гибели преемника Насруллы «Хезболла» все равно удерживает фронт

Tекст: Андрей Резчиков

«Вероятная гибель главы исполнительного совета «Хезболлы» Хашема Сафи ад-Дина должна была бы усугубить положение организации, которая оказывается неспособной сохранить своих руководителей. Видимо, лидеры «Хезболлы» перемещаются достаточно свободно и участвуют в совещаниях, не соблюдая мер безопасности», – считает востоковед Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам.

По его словам, у «Хезболлы» по-прежнему нет проблем с тем, чтобы удерживать фронт и проводить военные операции в Южном Ливане, тем не менее «как оказывается, ее руководители совершенно не защищены». «И тут возникает вопрос, насколько для «Хезболлы» существенна потеря руководства, если все равно кто-то продолжает руководить операциями, отражать израильские атаки, запускать ракеты по Хайфе», – отметил эксперт.

Семенов не исключил существование в «Хезболле» параллельной структуры командования, которую Израиль не может уничтожить. «То есть Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидирует тех, кто на виду, что, конечно, создает серьезное напряжение вокруг организации по поводу наличия возможной израильской агентуры», – добавил спикер.

Сафи ад-Дин, как и остальные руководители «Хезболлы», имел тесные связи с Ираном, что делало его заметной фигурой в операциях группировки. «Духовный руководитель ливанской «Хезболлы» – верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Все лидеры организации в любом случае будут тесно координировать свои действия с Тегераном», – подчеркнул Семенов.

Израильский министр обороны Йоав Галант заявил накануне о продолжении операции в Южном Ливане до полного уничтожения военных объектов «Хезболлы», «но пока можно лишь говорить об убийстве лидеров», отмечает Семенов.

Новым генсеком организации после убийства Хасана Насруллы может стать 71-летний ливанский шиитский священнослужитель и политик Наим Касем, который был заместителем генерального секретаря, а сейчас исполняет обязанности руководителя группировки вместо ликвидированного ранее шейха Хасана Насруллы. «В данном случае Касем становится безальтернативной кандидатурой на пост генсека «Хезболлы», – считает востоковед.

В субботу канал Al Arabiya сообщил, что в результате израильского удара по южному пригороду Бейрута был ликвидирован Хашем Сафи ад-Дин, глава исполнительного совета «Хезболлы». По данным телеканала, функционер погиб в результате пятничной атаки ЦАХАЛ. Вместе с ним погибли несколько офицеров иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Этот удар является значительной потерей для группировки, учитывая статус погибших.