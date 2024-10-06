Bloomberg заявило об угрозе закрытия Ираном Ормузского пролива

Bloomberg не исключило закрытия Тегераном Ормузского пролива в случае удара Израиля по Ирану

Tекст: Антон Антонов

Американский политолог Майкл О’Хэнлон в интервью для Bloomberg TV заявил о возможности атаки Израиля на ядерные объекты Ирана, но более вероятной целью он считает нефтяную инфраструктуру, пишет Fortune.

При этом следующая ответная мера Тегерана может быть направлена не против самого Израиля, заявил О’Хэнлон. Как он отметил, Иран может попытаться закрыть Ормузский пролив – ключевую точку в мировом нефтяном торговом маршруте, что нанесет ущерб мировой экономике и США в частности.

О’Хэнлон указал, что США могли бы расчистить пролив от подводных мин за несколько недель, но это не станет концом проблемы – риск того, что нефтяные танкеры будут подвергаться ударам, сохранится.

По его мнению, Тегеран может рассмотреть эту возможность, даже если она идет против его интересов, препятствуя иранскому экспорту нефти на международные рынки. О’Хэнлон полагает, что все будет зависеть от того, насколько сильно Израиль ударит по Ирану.

«Если Израиль действительно закроет иранскую нефтяную экономику, то Ирану нет смысла терпеть использование Ормузского пролива остальным миром», – сказал О’Хэнлон, отметив, что более ограниченный удар может привести к стремлению Ирана добиться прекращения огня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, самый жесткий вариант конфликта между Ираном и Израилем подразумевает, что стороны начнут обмениваться все более весомыми ударами и дойдут до наиболее радикального сценария с точки зрения воздействия на нефтяной рынок. Это перекрытие Ормузского пролива, через который проходит до 20% всей нефти в мире и порядка 20% всего сжиженного природного газа.