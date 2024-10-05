Поперечный назвал «глупым» внесение в реестр иноагентов из-за YouTube

Tекст: Александра Юдина

Поперечный заявил, что данное решение было принято из-за монетизации его YouTube-канала, а именно получения доходов от русской рекламы, которые поступали через партнерские программы, передает «Газета.Ru».

Комик подчеркнул, что эти деньги поступали от российских компаний и такая схема работы была распространена среди всех блогеров.

«Я получал эти деньги не с показа зарубежной рекламы, это обычная партнерка с русской рекламой, за которую русские компании внесли деньги», заверил он.

Помимо этого, Поперечный раскритиковал российские законы, заявив, что они работают «глупо». Он выразил недоумение по поводу того, что теперь он считается «врагом народа» и «лишен гражданства» из-за наличия аккаунтов в Instagram* и X, отмечая, что компания Meta* (запрещена в России), владеющая Instagram, признана в России экстремистской.

В конце Поперечный пошутил, что с тревогой читал новость о причинах внесения в реестр иноагентов, надеясь узнать, на какую разведку он якобы работает.

Ранее в Минюсте заявили, что Поперечный оказался в списке иноагентов после получения свыше 60 тыс. долларов от организаций из США и Ирландии.

Напомним, Минюст включил в реестр иностранных агентов стендап-комика Данилу Поперечного и журналиста Станислава Кучера. Стендапер и видеоблогер Данила Поперечный обратился в Замоскворецкий суд Москвы с иском к министерству с намерением обжаловать статус иностранного агента.



Как писала газета ВЗГЛЯД, Замоскворецкий суд Москвы подтвердил законность решения Минюста о включении комика Данилы Поперечного в реестр иноагентов, отклонив его иск.