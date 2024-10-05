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    Мигрантские диаспоры стали опасными на законных основаниях
    Утверждены праздничные и выходные дни на 2025 год
    На Украине рассказали о ранении бывшего главкома ВСУ Залужного
    Mercedes-Benz и BMW выступили против новых пошлин на электрокары из Китая
    Генсек ООН решил принять участие в саммите БРИКС в Казани
    ВЦИОМ: Путину доверяют более 77% россиян
    Белоусов вручил отличившимся на СВО бойцам «Золотые Звезды» Героев России
    Опубликован порядок ведения реестра каналов-десятитысячников в соцсетях
    Независимые избиратели в США склоняются в сторону Трампа
    Мнения
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов ВЦИОМ не понял российский футбол

    Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

    30 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа ставит русофобию выше мультикультурализма

    В Европе – удивительная тенденция. На волне роста популярности правых евроскептиков «системе» приходится идти им навстречу. И она делает это, когда дело касается некоторого закручивания миграционных гаек. Но не делает ни шага навстречу избирателям правых партий, когда речь идет об отношениях с Россией и поддержке Украины.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин «Друзья мира» опасны для Зеленского

    Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.

    4 комментария
    5 октября 2024, 08:44 • Новости дня

    Стала известна причина включения Поперечного в список иноагентов

    Минюст: Поперечный стал иноагентом из-за получения более 60 тыс. долларов из США и Ирландии

    Tекст: Александра Юдина

    Комик и видеоблогер Данила Поперечный (признан в России иноагентом) оказался в списке иноагентов после получения свыше 60 тыс. долларов от организаций из США и Ирландии.

    По сведениям Росфинмониторинга, предоставленным Минюсту России, Поперечный получил 6,4 тыс. долларов от американской компании Fullscreen и 55,8 тыс. долларов от Google Ireland Limited, передает РИА «Новости».

    Представитель Минюста сообщил, что поступление денежных средств подтверждено, а сам Поперечный не сумел доказать отсутствие политической деятельности, которую ему инкриминируют в связи с внесением в реестр.

    Напомним, Минюст включил в реестр иностранных агентов стендап-комика Данилу Поперечного и журналиста Станислава Кучера. Стендапер и видеоблогер Данила Поперечный обратился в Замоскворецкий суд Москвы с иском к министерству с намерением обжаловать статус иностранного агента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Замоскворецкий суд Москвы подтвердил законность решения Минюста о включении комика Данилы Поперечного в реестр иноагентов, отклонив его иск.

    4 октября 2024, 11:50 • Новости дня
    ФОМ: Уровень доверия россиян Путину составил 77%
    ФОМ: Уровень доверия россиян Путину составил 77%
    @ Сергей Ильин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину, согласно опросу, проведенному с 27 по 29 сентября, составляет 77%, следует из данных ФОМ.

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину увеличился на 1 п.п. и составляет 77%, 79% респондентов считают, что он работает хорошо, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение», проведенного с 27 по 29 сентября среди 1,5 тыс. россиян.

    «О доверии Владимиру Путину заявили 77% россиян (плюс 1 п.п. за неделю). Также большинство населения (79% – плюс 1 п.п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», – отмечает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Положительную оценку работы правительства дали 52% участников опроса (плюс 1 п.п.). О том, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 57% опрошенных (без изменений).

    Уровень поддержки «Единой России» составил 43% (минус 1 п.п.), КПРФ – 7% (минус 2 п.п.), ЛДПР – 10% (без изменений), «Справедливой России – За правду» – 3% (плюс 1 п.п.), «Новых людей» – 3% (без изменений).

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    4 октября 2024, 18:54 • Новости дня
    На Украине рассказали о ранении бывшего главкома ВСУ Залужного

    Генерал ВСУ в отставке: Залужный выявил свое местонахождение по радиосигналу для управляемого российского снаряда

    На Украине рассказали о ранении бывшего главкома ВСУ Залужного
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Валерий Залужный, занимая пост главкома ВСУ, получил ранение на фронте после обстрела командного пункта в 2023 году, рассказал генерал в отставке Сергей Кривонос.

    Кривонос отметил, что обстрел командного пункта произошел вскоре после звонка Залужному из офиса президента Украины. «Залужный снял трубку, выявил свое местонахождение по радиосигналу, и через 1,5 минуты туда прилетел управляемый российский снаряд. И Залужный получил дырку в теле», – сообщил он, передает ТАСС со ссылкой на издание «Страна».

    Кривонос утверждает, что Залужного спасло только то, что помещение, где он находился, было хорошо укреплено. Благодаря этому главком не погиб, хотя обстрел был достаточно точным и мощным.

    Напомним, в январе Владимир Зеленский назначил Александра Сырского новым главнокомандующим вооруженными силами Украины. Валерий Залужный был отправлен в отставку. Позже в офисе Зеленского назвали официальные причины отставки Залужного. В свою очередь советник главы офиса президента Михаил Подоляк объяснил возможную отставку Залужного «стагнацией» на поле боя.

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    4 октября 2024, 18:48 • Видео
    Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

    В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

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    4 октября 2024, 10:26 • Новости дня
    Эксперты: «Яндекс. Карты» скрывают военные объекты Израиля в отличие от российских
    Эксперты: «Яндекс. Карты» скрывают военные объекты Израиля в отличие от российских
    @ Скриншот

    Эксперты Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах» обратили внимание на то, что сервис «Яндекс. Карты» не скрывает ключевые объекты российских Вооруженных сил, сравнив это с подходом к отображению израильских складов и аэродромов.

    «Помнится, многие возмущались тем, что «Яндекс. Карты» услужливо показывают ключевые объекты российских Вооруженных сил. Спутниковые снимки, на которых можно различить много интересных подробностей: ангары, склады и даже отдельные единицы техники и вооружений.

    А тут недавно в фокусе внимания оказались не только российские, но и израильские военные склады и аэродромы. И внезапно выяснилось – см. скрин – что важнейшая авиабаза ВВС Израиля на картах «Яндекса» замазана. А важнейший аэродром российских ВКС – Энгельс – можно рассмотреть во всей красе», – отмечает отраслевой Telegram-канал «Взгляд человека в лампасах».

    Эксперты при этом задаются вопросом: «Правильно ли мы понимаем, что для российской компании «Яндекс» безопасность военных объектов Израиля важнее безопасности военных объектов России?»

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    4 октября 2024, 18:15 • Новости дня
    Генсек ООН решил принять участие в саммите БРИКС в Казани

    Анонсировано участие генсека ООН в саммите БРИКС в Казани

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш примет участие в саммите стран БРИКС, который пройдет в Казани, сообщил глава информцентра всемирной организации в России Владимир Кузнецов.

    Кузнецов напомнил, что саммит БРИКС пройдет в российском городе через три недели, передает ТАСС.

    В качестве приглашенного лица в нем будет участвовать генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, отметил Кузнецов.

    Ранее МИД России сообщал, что президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил свое участие в саммите БРИКС в Казани.

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    4 октября 2024, 12:22 • Новости дня
    Эксперт: На Украине начало формироваться антивоенное движение

    Политолог Скачко: Митинги бойцов ВСУ могут перерасти в антивоенные выступления

    Эксперт: На Украине начало формироваться антивоенное движение
    @ Ignacio Marin/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Украинские военные пока жалуются только на недостаточную подготовку и нехватку вооружений. Однако вскоре эта риторика может измениться и перерасти в антивоенные выступления, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее дезертировавшие военные 123-й бригады ВСУ отказались от выполнения задач и вышли на митинг в Николаевской области.

    «Украинское руководство не может в полной мере обеспечить всем необходимым регулярную армию, не говоря уже о бригадах территориальной обороны. Это, разумеется, вызывает недовольство военных», – отметил Владимир Скачко, политолог, обозреватель «Украина.ру». Он отметил, что 123-я бригада теробороны была сформирована в Николаевской области, именно поэтому бойцы провели митинг там.

    Собеседник напомнил, что цель акции заключалась в том, чтобы привлечь внимание властей к недостаточной подготовке и нехватке вооружения. Однако, как подчеркнул Скачко, мероприятие служит признаком военного кризиса на Украине. «Пока украинские военные заявляют о готовности воевать, но жалуются, что при текущих условиях хорошо это делать они не могут. Это можно считать первой стадией. Вскоре, я не исключаю, риторика изменится, перерастет в антивоенные выступления», – рассуждает спикер.

    При этом пример 123-й бригады теробороны может быть заразительным. «Материальное обеспечение ВСУ неудовлетворительно повсеместно. Более того, российская армия продолжает вести наступление. Поэтому на тех участках, где будет создаваться угроза прорыва и уничтожения украинских военных, те будут покидать свои позиции, тем самым «голосуя за жизнь ногами», – полагает эксперт.

    В Киеве попытаются купировать эту угрозу. Так, бойцам, вышедшим на митинг в Николаевской области, уже пригрозили уголовной ответственностью. Но приговор для них, как считает политолог, будет зависеть от нескольких факторов. «Важно понять, во-первых, есть ли желание у других генералов и командиров наказывать этих людей, а во-вторых, не стоят ли за выступлением бригады теробороны силы, которые действительно хотят прекратить боевые действия и склонить власти к переговорам», – уточнил он.

    «Реакция Киева на этот митинг в том числе покажет, стихийная ли это акция или ей руководила определенная организация, которая пытается подать сигнал другим бригадам и подразделениям», – заключил Скачко.

    Ранее около сотни военных 187-го батальона 123-й бригады территориальной обороны Украины самовольно оставили воинскую часть в Донбассе, отказавшись выполнять боевую задачу. Как сообщают украинские СМИ, военные вышли на митинг в Вознесенске (Николаевская область), чтобы обратить внимание властей на недостаточную подготовку и нехватку вооружения для выполнения задач на Донецком направлении.

    Командир взвода Сергей выразил недовольство отсутствием необходимых ресурсов и снабжения. По его словам, он неоднократно обращался с просьбами о предоставлении вооружения, в частности пулеметов Калашникова, но получал отказ.

    Представитель Военной службы правопорядка Украины, присутствовавший на митинге, отказался комментировать ситуацию, а начальник управления психологической поддержки персонала командования сил теробороны Александр Пухальский пригрозил военным уголовной ответственностью, обвинив их в самовольном оставлении воинской части в Донбассе.

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    4 октября 2024, 15:35 • Новости дня
    Западные СМИ объяснили причины возможного увольнения Буданова и Умерова

    СМИ: На Украине обсуждают увольнение Буданова и Умерова

    Западные СМИ объяснили причины возможного увольнения Буданова и Умерова
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В офисе украинского президента Владимира Зеленского проходят дискуссии об увольнении главы главного управления разведки минобороны Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом) и главы минобороны Рустема Умерова, сообщили источники в СМИ.

    Обсуждение возможного увольнения Буданова ведется минимум месяц, сообщили депутаты из оборонного комитета Рады, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинскую прессу.

    У главы ГУР натянутые отношения с главкомом ВСУ Александром Сырским и главой офиса президента Андреем Ермаком. Умерова же планируют уволить, поскольку тот неспособен наладить работу минобороны, заключили источники.

    В конце сентября украинские СМИ сообщали, что Умеров и Буданов могут лишиться своих постов.

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    4 октября 2024, 17:32 • Новости дня
    Таджикистан выразил обеспокоенность миграционными мерами в России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода выразил обеспокоенность нарушением прав граждан республики в России при проведении мероприятий по упорядочению миграции, акцентируя внимание на увеличении случаев депортаций.

    Расулзода на заседании межправительственной комиссии двух стран в Душанбе подчеркнул, что растет число случаев недопуска, запрета на въезд и депортации таджикских граждан под предлогом обеспечения безопасности, передает ТАСС.

    Премьер-министр отметил, что задержки на границе России касаются всех категорий граждан: официальных делегаций, студентов, пожилых людей и детей. По его словам, эти задержки могут длиться часами и даже днями, что вызывает беспокойство у таджикской стороны.

    При этом, как отметил Расулзода, возрос спрос со стороны российских работодателей на таджикских трудовых мигрантов. Недавно в Таджикистан с целью найма сотрудников приезжала делегация из Татарстана. Говоря об этом, Расулзода призвал к разработке более эффективных решений в области миграционного взаимодействия, которые будут приносить пользу экономикам обеих стран и способствовать укреплению сотрудничества между народами.

    Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин после таджикско-российской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству заявил, что явление нелегальной миграции в стране скоро прекратится.

    Напомним, в Госдуму внесли пять законопроектов, направленных на усиление борьбы с нелегальной миграцией. Документы предлагают признать организацию нелегальной миграции особо тяжким преступлением.

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    4 октября 2024, 20:01 • Новости дня
    «Искандер» уничтожил до 80 украинских военных в Сумской области
    «Искандер» уничтожил до 80 украинских военных в Сумской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский комплекс «Искандер-М» нанес удар по району сосредоточения украинских сил в Сумской области, ВСУ потеряли до 80 человек, сообщило Минобороны России.

    Разведчики группировки «Север» обнаружили район сосредоточения ротно-тактической группы механизированного батальона 47-й механизированной бригады ВСУ, указало ведомство, передает ТАСС.

    Группа обустроилась в лесополосе возле Фрунзенка в Сумской области. По ней ударил расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». В результате уничтожено до 12 боевых бронированных машин, пять пикапов и до 80 боевиков ВСУ.

    Ранее «Искандер» ударил по руководству 37-й бригады морпехов ВМС Украины, было уничтожено до 60 офицеров руководства бригады.

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    4 октября 2024, 18:07 • Новости дня
    Утверждены праздничные и выходные дни на 2025 год

    Мишустин утвердил календарь праздничных дней в 2025 году

    Утверждены праздничные и выходные дни на 2025 год
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году подписал премьер РФ Михаил Мишустин. Новогодние каникулы в 2025 году продлятся 11 дней, а праздничные дни будут перенесены на май и июнь, сообщил кабмин.

    В Telegram-канале российского кабмина говорится, что новогодние праздники в России начнутся 29 декабря 2024 года и закончатся 8 января 2025 года. В постановлении также указано, что среда 31 декабря 2025 года станет нерабочим днем. 4 и 5 января, приходящиеся на субботу и воскресенье, будут перенесены. Кабмин решил перенести их на пятницу 2 мая и среду 31 декабря соответственно.

    Майские праздники займут восемь дней: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. 1 мая остается государственным праздником, а 2 мая будет выходным из-за переноса с января. Дополнительно 8 мая станет нерабочим днем из-за переноса с Дня защитника Отечества.

    Выходные в честь Международного женского дня, выпадающего на субботу 8 марта, перенесены на пятницу 13 июня. Таким образом, россияне получат дополнительный выходной в июне.

    В июле глава Минтруда и соцзащиты Антон Котяков сообщил, что новогодние выходные будут длиться 11 дней – с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025-го. Кроме того, глава Минтруда сообщил о планах сделать 31 декабря 2025 года выходным днем за счет переноса выходных праздничных дней.

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    4 октября 2024, 13:20 • Новости дня
    Евросоюз назвал «постыдными» плакаты в Тбилиси с руинами на Украине
    Евросоюз назвал «постыдными» плакаты в Тбилиси с руинами на Украине
    @ European Union in Georgia/YouTube

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Посол Евросоюза в Грузии Павел Херчински назвал «возмутительными, постыдными и отвратительными» баннеры на улицах Тбилиси с изображением разрушений на Украине и мирной Грузией по соседству, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Я думаю, что эти баннеры возмутительны, постыдны и отвратительны, так как мир в Грузии и в Евросоюзе сохраняется благодаря жертвам народа Украины», – заявил он в пятницу в Тбилиси.

    «Мы поддерживаем Украину всеми средствами, так как украинцы воюют не только за свои свободу, независимость, суверенитет, но и за всех нас, за законный мировой порядок», – сказал дипломат.

    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в связи с появлением на улицах Тбилиси баннеров с изображением разрушений на Украине и мирной Грузией по соседству сказал, что «грузинскому народу надо сказать, какие результаты приносит война и какие результаты приносит мир».

    «Власти Украины прямо призывали нас (к войне)», – сказал Ираклий Кобахидзе.

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    4 октября 2024, 16:59 • Новости дня
    С рынков Петербурга доставили в военкомат 150 мигрантов

    С рынков в Петербурге доставили в военкомат 150 не вставших на воинский учет мигрантов

    С рынков Петербурга доставили в военкомат 150 мигрантов
    @ Александр Гальперин/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    С Сенного рынка и Апраксина двора в Петербурге в военный комиссариат доставили свыше 150 получивших российское гражданство, но не вставших на воинский учет.

    Следователи, военная полиция, представители Ленинградского военного округа и Росгвардия организовали рейдовое мероприятие на Сенном рынке и Апраксином дворе, передает РИА «Новости».

    В ходе него проверили свыше 600 человек, включая иностранцев, выявлено более 60 граждан с административными нарушениями. Свыше 150 человек доставили в военкомат. Там в установленном порядке принимается решение о постановке их на воинский учет.

    Представитель петербургского военкомата пояснил, что с 2022 года до 500 иностранцев в городе без гражданства России заключили контракты с Минобороны для прохождения службы в зоне СВО.

    Ранее МВД предупреждало, что не вставшим на воинский учет натурализованным иностранцам грозит лишение гражданства.

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    4 октября 2024, 12:36 • Новости дня
    ФСБ установила причастных к подготовке убийств офицеров ВКС России

    Tекст: Александра Юдина

    ФСБ совместно с белорусскими коллегами выявила лиц, готовивших убийства офицеров ВКС России, заявил глава спецслужбы и председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ (СОРБ) в ходе 55-го заседания в Астане Александр Бортников.

    По его словам, причастные к подготовке убийств офицеров ВКС России лица связаны с проукраинскими полувоенными структурами, действующими на территории ЕС, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что успех в расследовании достигнут совместно с Комитетом государственной безопасности Белоруссии.

    Кроме раскрытия подготовки убийств, ФСБ и белорусские коллеги перекрыли международные каналы контрабанды продукции военного назначения и сырья с драгметаллами через Белоруссию.

    Также в сотрудничестве с ГКНБ Таджикистана на территории России были задержаны четверо граждан, находившихся в межгосударственном розыске за экстремистские преступления.

    Бортников отметил, что в июле ФСБ, опираясь на информацию узбекистанских партнеров, пресекла деятельность запрещенной в России террористической ячейки «Вилаят Хорасан» на российской территории.

    Были задержаны десять боевиков, а также пять членов международных террористических организаций «Исламское государство*» и «Хайят Тахрир аш-Шам*» ( террористические организации запрещены в России), занимавшихся вербовкой и финансированием.

    Во взаимодействии с КНБ Казахстана было изъято около 4 тонн наркотиков.

    Бортников подчеркнул значимость совместных профессиональных действий спецслужб стран СНГ в борьбе с международным терроризмом и другими угрозами для обеспечения безопасности стран Содружества.

    Ранее Бортников рассказал, что нападение ВСУ на Курскую область имело целью спровоцировать Россию на непропорционально жесткий ответ, что могло бы сорвать перспективы мирного урегулирования конфликта.

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    4 октября 2024, 15:56 • Новости дня
    Хуснуллин заявил о скором прекращении нелегальной миграции в России
    Хуснуллин заявил о скором прекращении нелегальной миграции в России
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Явление нелегальной миграции в стране скоро прекратится, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин после таджикско-российской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

    «Нелегальной миграции у нас в стране больше не будет, надо это четко понимать. Мы будем работать по трудовым ресурсам, они нам нужны, но все это все будет делаться абсолютно легально», – цитирует Хуснуллина РИА «Новости».

    Он подчеркнул необходимость создания рабочей подгруппы для обеспечения безопасности и понимания миграционных потоков. «Это нужно для того, чтобы мы понимали, кто приезжает, как приезжает, чтобы мы оказывали содействие», – сказал вице-премьер.

    Хуснуллин также указал, что законодательство в сфере миграции значительно изменится с 5 февраля. Он отметил важность разъяснительной и организационной работы для оптимизации обмена данными между странами. По словам Хуснуллина, все существующие нерешенные вопросы в этой сфере будут урегулированы.

    Сопредседатель межправкомиссии с таджикистанской стороны, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, выразил обеспокоенность по поводу нарушения прав и свобод граждан Таджикистана в России. Он сообщил об увеличении случаев запрета на въезд и депортации.

    Расулзода также отметил рост спроса российских работодателей на таджикские трудовые ресурсы и призвал к эффективным решениям в области миграции, которые будут способствовать взаимопониманию и экономической выгоде для обеих стран.

    Ранее в Госдуму внесли пять законопроектов, направленных на усиление борьбы с нелегальной миграцией. Документы предлагают признать организацию нелегальной миграции особо тяжким преступлением.

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    4 октября 2024, 14:30 • Новости дня
    Рогов: Киев запугивает жителей новых регионов России терактами

    Член ОП Рогов: Украинская разведка пытается запугать терактами жителей новых регионов России

    Рогов: Киев запугивает жителей новых регионов России терактами
    @ novostienergodara

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украинская разведка устраивает теракты против жителей новых регионов России. Их цель – запугать граждан, не дать им спокойно строить мирное будущее. Однако попытки противника заведомо обречены на провал, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Владимир Рогов. Ранее в Энергодаре в результате взрыва в авто погиб начальник группы пропусков службы безопасности Запорожской АЭС.

    «Украинская разведка, безусловно, желает внести сумятицу в работу Запорожской АЭС. Однако очередной теракт не стоит воспринимать как целенаправленную атаку против атомной станции. Речь скорее идет о хаотичной попытке запугивания населения новых регионов России. Противник попросту не может смириться с тем, что люди осознанно выбирают шагать в будущее рука об руку с Москвой», – сказал Владимир Рогов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.

    «Пособники Зеленского убивают тех, до кого могут дотянуться. Напомню, всего несколько дней назад в Бердянске была осуществлена попытка теракта против судьи. Противник пытается привить местным жителям мысль о том, что сотрудничество с Москвой не останется безнаказанным. Но у Киева ничего не выйдет. Граждане настроены решительно, и эти атаки не собьют их с выбранного пути», – считает эксперт.

    «Однако выводы из произошедшего все-таки необходимо сделать. В первую очередь, нельзя забывать о правилах личной безопасности. Нужны изменения и в государственных подходах к защите жизни гражданских. Как минимум, стоит обеспечить охраной всех тех, кто занимает ключевые посты во власти новых регионов или на предприятиях, являющихся значимыми для местной экономики. Возможно, в будущем будет и ужесточено наказание по статьям за организацию терактов», – заключил Рогов.

    Ранее в Энергодаре в результате теракта погиб начальник группы пропусков службы безопасности ЗАЭС. В его автомобиле, припаркованном на бульваре Каштанова, сработало самодельное взрывное устройство. Мужчина скончался от полученных ран в больнице. В настоящий момент по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

    Представители Следственного комитета (СК) по Запорожской области также сообщили о начале оперативно-розыскных мероприятий. Их цель – выявление лиц, причастных к совершению преступления. Изъятые на месте происшествия объекты направлены на судебные экспертизы. Также допрашиваются свидетели и очевидцы инцидента.

    Это не первый случай подрыва автомобиля в регионе. До этого в Бердянске была осуществлена попытка убийства бывшего судьи, пишет ТАСС. Пострадавшему удалось выжить, угрозы его здоровью нет. Ответственность за случившееся взяло на себя ГУР МО Украины.

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    4 октября 2024, 14:42 • Новости дня
    ЕС пригрозил Грузии изоляцией по белорусскому сценарию
    ЕС пригрозил Грузии изоляцией по белорусскому сценарию
    @ Давид Мдзинаришвили/ТАСС

    Посол ЕС в Грузии Павел Херчински намекнул на возможность полной остановки контактов Запада с Грузией, если предстоящие выборы в парламент пройдут с нарушениями, как это произошло в Белоруссии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Посол Европейского союза в Грузии Павел Херчински предупредил о возможном применении «белорусского сценария» в Грузии после выборов в парламент, которые состоятся 26 октября. Херчински подчеркнул, что такая мера предусматривает полную остановку контактов Запада с Тбилиси в случае фальсификаций и насилия.

    Дипломат выразил надежду на проведение выборов в Грузии по высочайшим международным и европейским стандартам, подчеркнув, что они должны быть «свободными, справедливыми, конкурентными, инклюзивными и прозрачными». Он отметил, что Евросоюз «готов ответить на возможные фальсификации и насилие», имея подобный опыт в Белоруссии. «Искренне надеюсь, что у нас никогда не будет такого опыта в случае с Грузией», – добавил Херчински.

    Посол также подчеркнул, что Грузия не сможет стать членом Европейского союза, если станет однопартийной страной, запретит политическую оппозицию и не будет соблюдать права меньшинств. В ответ на заявления ЕС, власти Грузии заверили, что выборы будут свободными и транспарентными. Тем не менее в правящей партии «Грузинская мечта» считают, что ЕС и США уже открыто поддерживают оппозицию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Евросоюза в Грузии Павел Херчински назвал баннеры в Тбилиси с изображением разрушений на Украине и мирной Грузии возмутительными и постыдными. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее заявил, что поражение на Украине приведет к глобальному провалу, а сама Украина станет второй Белоруссией. В апреле 2021 года ФСБ России задержала двух человек, готовивших военный переворот в Белоруссии и устранение Александра Лукашенко. Обвиняемые в подготовке госпереворота в Белоруссии признали вину, контактировали с представителями ФБР и ЦРУ в США и рассказали о планах создать Революционный комитет Белоруссии. США отказались вести дела с Белоруссией на фоне этих событий.

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