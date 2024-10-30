  • Новость часаКонтрразведка Венгрии предотвратила отправку оружия на Украину
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Против России готовят солдат от имени королевы Франции
    В ФРГ назвали причину неудач Зеленского на переговорах с США
    В Госдуме назвали недостатки ограничений на продажу алкоголя
    Шоумен рассказал о предстоящей Хэллоуин-вечеринке в замке Пугачевой
    В ингушской семье Хашагульговых в ходе СВО двое военнослужащих стали Героями России
    Пересчет голосов на выборах в парламент Грузии подтвердил данные ЦИК
    В Британии заявили о готовности ВСУ взорвать мосты через Днепр
    Зурабишвили отказалась сотрудничать с прокуратурой по «фальсификации выборов»
    Еврокомиссия высказала свои претензии к телевидению Украины
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дать человеку выпить яду – это не акт сострадания

    Никакая система не будет искать трудное и дорогостоящее решение (совершенствовать обезболивание и уход за больными, помощь нуждающимся и т. д.), когда есть легкое и дешевое – просто выписать им порцию яда.

    14 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Финансовая система БРИКС ударит по доллару США

    Финансовая система БРИКС должна стать одним из тех главных катков, которые пусть медленно, но неумолимо проедутся по однополярному миру, в основе которого – власть доллара. При этом единая валюта странам БРИКС совсем ни к чему.

    4 комментария
    Ванесса Гьяццелли Пайм Ванесса Гьяццелли Пайм Столкновение с Западом помогло русским осознать свою цивилизационную ценность

    Как в России чувствует себя личность и вообще человеческая индивидуальность? Я лично удостоверилась в том, что русские люди по-настоящему уважают частную жизнь и совсем не навязчивы, хотя они и не такие индивидуалисты, какими обычно бывают люди на Западе.

    20 комментариев
    30 октября 2024, 21:15 • Новости дня

    Юрист объяснила, на кого распространится освобождающая ипотечников от НДФЛ льгота

    Юрист объяснила, на кого распространится освобождающая ипотечников от НДФЛ льгота
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Данная норма касается только сотрудников банков. Граждане, работающие в других сферах и взявшие ипотеку под низкий процент, данный налог не платят и не должны были платить, – рассказала газете ВЗГЛЯД кандидат юридических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева, комментируя освобождение россиян с жилищным кредитом от уплаты НДФЛ.

    Российский президент Владимир Путин подписал закон, который освобождает граждан, взявших жилищный кредит до 2025 года, от уплаты НДФЛ с материальной выгоды, возникшей из-за экономии по процентам.

    «С 1 января 2025 года вступает в силу статья 9 Федерального закона И362-ФЗ, которая устанавливает что доходы в виде материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование налогоплательщиком кредитными средствами по договору займа, заключенному до 31 декабря текущего года включительно, освобождаются от налогообложения налогом на доходы физических лиц при условии наличия права на получение имущественного налогового вычета. Поэтому, чтобы понять, кого именно это коснется, то стоит для начала разобраться, что же такое материальная выгода», – говорит Васильева.

    В соответствии с Налоговым кодексом, доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, в частности, является материальная выгода от экономии на процентах за пользование кредитными средствами, переданными от организаций или ИП, рассказывает собеседница. То есть, например, если человек является сотрудником банка и взял ипотечный кредит в организации, в которой работает.

    Она напоминает, что любая материальная выгода, полученная с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года включительно, была освобождена от налогообложения, то есть это правило действовало временно. Материальная выгода от экономии на процентах по займам (кредитам) возникает, когда процент по кредиту ниже 2/3 ключевой ставки Банка России или займ беспроцентный.

    «Если вы сотрудник банка и ипотеку взяли до 2024 года, то имеете право на получение налогового вычета. Важно, чтобы сам кредит был оформлен до 31 декабря этого года, был взят на строительство или покупку жилья, и его получатель имеет право на имущественный вычет. Однако, если материальная выгода получена до 2021 года, то данные норма уже не распространяется. И очень важно, что если у вас ипотека под низкий процент, но вы не сотрудник банка, то налог не платите и не должны были платить», – подчеркивает Васильева.

    Она также обратила внимание на то, что теперь данное освобождение от уплаты НДФЛ будет действовать как постоянная норма.

    Ранее депутаты комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предложили снизить минимальный срок владения недвижимостью, после которого можно не платить НДФЛ при продаже, с пяти до трех лет. Уточняется, что действующие нормы налогового законодательства сдерживают мобильность населения.

    30 октября 2024, 11:22 • Новости дня
    Путин поручил разработать программу продвижения российской продукции за рубежом

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин поручил разработать программу «Сделано в России» для продвижения отечественной продукции за границей.

    «Правительству ... разработать совместно с акционерным обществом «Российский экспортный центр» программу «Сделано в России», направленную на продвижение российской продукции за рубежом под национальным брендом «Сделано в России», предусмотрев в этой программе план совместных действий заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и исполнительных органов субъектов Российской Федерации по ее реализации», – указано в документе, опубликованном на сайте Кремля.

    Срок исполнения поручения назначен на 30 декабря 2024 года. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, РЭЦ планировал расширить продвижение товаров под брендом «Сделано в России» на международных рынках, используя инновационные инструменты и увеличивая участие в международных выставках и мероприятиях.

    Коментарии (0)
    30 октября 2024, 00:21 • Новости дня
    Танкисты на мотоциклах угнали мешавший атаке на Курахово танк ВСУ
    Танкисты на мотоциклах угнали мешавший атаке на Курахово танк ВСУ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Мотоциклисты пятой бригады 51-й армии, которая продвигается к Курахово, привезли российских танкистов к украинскому танку, мешающему наступлению, чтобы те отогнали его в сторону, сообщил военный корреспондент Александр Сладков.

    Сладков в Telegram пояснил, что позиции вооруженных сил Украины в районе Курахово «мощно укреплены». Однако российской пятой бригаде удалось «выдолбить в этой линии обороны проход, сосредоточив огонь танков и артиллерии в одном месте».

    Попытавшись предотвратить «прорыв российской брони», ВСУ «заткнули пролом украинским танком», несмотря «на попадания нашей артиллерии». Украинские танкисты попытались сбежать, но были уничтожены «коптерщиками» пятой бригады.

    Тем временем два мотоциклиста пятой бригады посадили «за собой двоих наших танкистов» и подвезли их к брошенному танку ВСУ. Российские танкисты преодолели «путанку» (стальную проволоку), забрались в танк и отогнали его в сторону.

    «Украинские артиллеристы попадают в танк несколько раз, и он застревает в развалинах Курахово. Проход был снова освобожден для наших атак», – сообщил Сладков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в зоне СВО российскими военными активно применяется легкая мототехника – мотоциклы и квадроциклы. Сообщалось, что у мотоштурмовиков есть особая тактика, которая отлично зарекомендовала себя при стремительном освобождении Урожайного и Старомайорского.

    Коментарии (10)
    30 октября 2024, 19:45 • Видео
    Зеленский устроил истерику из-за «Томагавков»

    Владимир Зеленский подтвердил, что Киев запрашивает у США ракеты семейства «Томагавк». Он возмущен, что информация об этом секретном пункте «плана победы» стала известна СМИ. Так руководство Украины получило отказ по третьей части «плана» и подозрения в невменяемости со стороны своих западных партнеров.

    Коментарии (0)
    30 октября 2024, 16:12 • Новости дня
    «Госуслуги» попросили пользователей заменить почту Gmail из-за проблем Google

    Пользователей Госуслуг попросили пользователей заменить почту Gmail из-за ограничений Google

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Портал «Госуслуги» начал уведомлять пользователей о необходимости заменить почту @gmail в связи с ограничениями Google на смс-подтверждения.

    В уведомлении на портале говорится: «Вы используете для доступа к «Госуслугам» почту @gmail.com. На нее приходят важные сообщения и письма для восстановления пароля... Защитите свою учетную запись: замените почту @gmail.com на любую другую. Укажите новый адрес в настройках личного кабинета», передает «РИА Новости».

    Просьба заменить почту связана с недавними ограничениями от компании Google. «Мы не можем гарантировать, что эта функция (смс-подтверждений – ред.) для уже созданных аккаунтов продолжит работать», – уточняется в сообщении.

    В качестве альтернативы «Госуслуги» предлагают использовать почтовый сервис @xmail.ru от VK, который уже интегрирован с порталом госуслуг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский суд назначил Google штраф за блокировку телеканалов на YouTube, и сумма штрафа ежедневно увеличивается до погашения неустойки, Таганский суд Москвы постановил, что компания Google LLC должна выплатить штраф в размере 3,5 млн рублей за отказ удалить запрещенную в России информацию, а также Google попытался заблокировать исполнение судебных решений России за рубежом.

    Коментарии (5)
    30 октября 2024, 17:56 • Новости дня
    Зеленский призвал солдат ВСУ отходить и спасаться

    Зеленский рассказал о причинах отступления ВСУ по всему фронту

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия отступает на линии фронта из-за недостатка личного состава, рассказал президент страны Владимир Зеленский.

    Нехватка военнослужащих в рядах вооруженных сил Украины вынуждает украинскую армию отступать на линии фронта, сказал Зеленский, передает РБК со ссылкой на украинские СМИ.

    По словам Зеленского, в сложившейся ситуации важно спасать жизни солдат. «Когда становится выбор: остаться и погибнуть, то, конечно, отходите, ребята, спасайте солдат, спасайте людей», – отметил он.

    Ранее президент Украины выразил недовольство публикацией западными СМИ информации о запросе Украиной ракет «Томагавк» у США.

    Политолог Владимир Скачко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что украинские военные начинают воспринимать боевые действия как бессмысленные, поэтому дезертируют или сдаются в плен.

    Коментарии (32)
    30 октября 2024, 12:10 • Новости дня
    Грузинский эксперт заявил о «политическом самоубийстве» Зурабишвили
    Грузинский эксперт заявил о «политическом самоубийстве» Зурабишвили
    @ Foto Olimpik/Reuters

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили в случае отказа от сотрудничества со следствием Генпрокуратуры о возможных фальсификациях на выборах в парламент 26 октября «совершит окончательное политическое самоубийство», заявил в интервью газете ВЗГЛЯД известный грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе.

    «Процесс этого политического самоубийства ею уже был начат, когда она вместо защиты Конституции стала ее регулярно и грубо нарушать. Теперь же, если она не явится на опрос после собственных заявлений о фальсификациях, которые я считаю оголтелой клеветой, это будет последней деталью такого политического самоубийства», – сказал он.

    При этом он предположил, что Зурабишвили явится на опрос «только в том случае, если сможет это преподнести как собственный пиар».

    «В целом очень хорошо, что начато следствие по обвинениям в фальсификациях. Заработала Генпрокуратура, я это только приветствую. Обратите внимание – сама ЦИК, которая незаслуженно находится под таким прессингом оппонентов, обратилась в правоохранительные органы. Это проявление высокой государственной ответственности. О расследованиях возможных нарушений ведь просили и западные критики? Теперь на все будет дан ответ!» – сказал Петрэ Мамрадзе.

    Ранее политолог оценил решение ЦИК Грузии пересчитать голоса на выборах.

    Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили была вызвана 31 октября на опрос в Генпрокуратуру, которая на основании обращения ЦИК расследует заявления о возможных фальсификациях на выборах в парламент.

    Коментарии (10)
    30 октября 2024, 12:59 • Новости дня
    Стало известно об отступлении ВСУ из Курахово

    ВСУ оставили стрелковое вооружение и раненых на улицах Курахово

    Стало известно об отступлении ВСУ из Курахово
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения ВСУ отступили с восточной части Запорожского проспекта в Курахово, оставляя стрелковое вооружение и раненых сослуживцев, что свидетельствует о сложном положении гарнизона противника.

    Подразделения Вооруженных сил Украины покинули свои позиции на восточной части Запорожского проспекта в Курахове ДНР, передает ТАСС. Источник в силовых структурах сообщил, что Кураховский гарнизон противника оказался в невыгодном положении, что вынудило часть украинских сил отступить.

    Силовики отметили, что при отступлении украинские военные оставляют на позициях стрелковое вооружение, а также раненых сослуживцев. Это может свидетельствовать о спешке и отсутствии времени на эвакуацию всех сил и средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские танкисты на мотоциклах угнали мешавший атаке на Курахово танк ВСУ; российские войска уничтожили склад ВСУ в Курахово; ВС России с помощью ФАБ-3000 уничтожили около 50 операторов БПЛА ВСУ в Курахово.

    Коментарии (10)
    30 октября 2024, 04:00 • Новости дня
    FT заявила о переговорах России и Украины об отказе от ударов по энергообъектам

    Financial Times заявила о «начальной стадии» переговоров России и Украины о прекращении ударов по энергообъектам

    FT заявила о переговорах России и Украины об отказе от ударов по энергообъектам
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский дипломат заявил, что Россия и Украина при посредничестве Катара якобы начали переговоры о прекращении ударов по энергообъектам, пишет Financial Times.

    «Идут переговоры в начальной стадии», – сказал дипломат, пояснив, что «ведутся переговоры об энергетических объектах».

    При этом высокопоставленный украинский чиновник сообщил, что Киев не намерен отказываться от ударов по целям в России, в том числе по нефтеперерабатывающим заводам, с целью оказания давления на Москву, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Для Украины перед началом зимы потенциальная сделка по энергообъектам представляет особую важность, говорится в статье. Собеседники FT предположили, что Москва вряд ли согласится на такую сделку, пока в приграничье Курской области находятся украинские военные, пишет «Коммерсант».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский в интервью Financial Times назвал отказ от ударов по энергетической инфраструктуре возможным первым шагом к перемирию с Россией.

    По информации Washington Post, Россия и Украина уже планировали направить делегации в Катар для переговоров о прекращении атак на объекты энергетической инфраструктуры, но после атаки ВСУ на Курскую область Москва отказалась от этой встречи.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова категорически опровергла информацию о том, что украинское наступление на Курскую область сорвало якобы готовившиеся переговоры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что Москва и Киев не вели тайных переговоров по поводу прекращения нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

    Коментарии (27)
    29 октября 2024, 23:23 • Новости дня
    Новый Mercedes решили оснастить двигателем китайской компании Geely

    Новый Mercedes-Benz CLA решили оснастить двигателем производства китайской компании Geely

    Tекст: Антон Антонов

    Mercedes-Benz CLA третьего поколения будет оснащаться двигателем производства китайской компании Geely мощностью 250 лошадиных сил, сообщает CarNewsChina.

    Mercedes-Benz CLA третьего поколения был представлен в середине октября. Сам мотор производится в Китае, катализатор будет установлен в Германии в соответствии с требованиями по выбросам вредных веществ, пишут «Вести.Ру» со ссылкой на CarNewsChina.

    Издание также подчеркивает, что Geely через председателя совета директоров Ли Шуфу владеет около десятью процентами акций Mercedes-Benz, а также имеет совместное предприятие с немецкой компанией по производству электромобилей марки Smart.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкий автоконцерн Volkswagen планирует закрыть как минимум три завода в Германии ради экономии, а также сократить десятки тысяч рабочих мест. Mercedes обвиняет китайский рынок в уменьшении прибыли.

    Немецкие бренды Volkswagen, Mercedes и BMW создали три совместных предприятия в Китае, где выпускается более 3 млн автомобилей, однако их судьба под вопросом из-за торговой войны между ЕС и Китаем.

    Отметим, что шведский бренд Volvo был продан китайскому производителю Geely в 2010 году и с тех пор увеличил продажи и прибыль.

    Коментарии (11)
    30 октября 2024, 12:26 • Новости дня
    Рар предсказал исход досрочных выборов в Германии

    Германский эксперт Рар: Вместо Олафа Шольца канцлером ФРГ в марте может стать Фридрих Мерц

    Рар предсказал исход досрочных выборов в Германии
    @ Uwe Koch/ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    У всех трех фракций, составляющих правящую коалицию федерального правительства ФРГ, катастрофически низкие рейтинги. Досрочные выборы с большой вероятностью приведут к власти ХДС. В этом случае вместо Олафа Шольца канцлером уже в марте может стать Фридрих Мерц, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее Financial Times предсказала распад правящей коалиции в Германии и досрочные выборы в марте.

    «Правящая коалиция в ФРГ действительно разваливается. Лидеры Социал-демократической партии Германии (СДПГ), «Зеленых» и Свободной демократической партии (СвДП) рассорились. На этом фоне шансы на то, что они продолжат руководить страной до очередных выборов в сентябре 2025 года, крайне низкие», – отметил германский политолог Александр Рар.

    При этом у всех трех фракций, составляющих правящую коалицию федерального правительства ФРГ, «катастрофически низкие рейтинги», напомнил собеседник. По его мнению, досрочные выборы с большой вероятностью приведут к власти Христианско-демократический союз (ХДС). «В этом случае вместо Олафа Шольца канцлером уже в марте может стать Фридрих Мерц», – указал политолог.

    Однако ХДС не сможет заручиться поддержкой более 30% избирателей и партии придется создавать коалиционное правительство, считает Рар. «Поскольку свободные демократы маргинализированы, в качестве партнеров у ХДС остаются «Зеленые» или СДПГ», – рассуждает эксперт.

    «Многие в руководстве ХДС предпочитают коалицию с «Зелеными». Таким образом, Анналена Бербок сохранит пост министра иностранных дел ФРГ. Партнерство ХДС с социал-демократами будет означать, что вице-канцлером становится Борис Писториус, а Шольц выходит на пенсию», – заключил Рар.

    Ранее Financial Times предсказала распад правящей коалиции в Германии. По информации издания, канцлер ФРГ Олаф Шольц провел индустриальный саммит, не пригласив на него министров финансов и экономики. Это вызвало недовольство и усилило слухи о возможных досрочных выборах весной. Министр экономики Роберт Хабек представил план инвестиционного фонда, не согласованный с кабинетом, а министр финансов Кристиан Линднер организовал собственный саммит.

    Эти события на фоне стагнации экономики и возможных закрытий заводов Volkswagen символизируют кризис в коалиции, подчеркивает FT. Некоторые СМИ предполагают, что выборы могут пройти 9 марта. Линднер, однако, заявил, что правительство должно действовать вместе ради страны.

    Партнеры коалиции – социал-демократы, «Зеленые» и свободные демократы – испытывают трудности в согласовании бюджета на 2025 год с разрывом финансирования в почти 10 млрд евро. Неспособность договориться может стать поводом для распада. Однако сторонники Шольца считают, что необходимо продолжать работу ради достижения договоренности.

    Возможная победа Дональда Трампа на выборах в США может сплотить коалицию, считают некоторые эксперты. Германия должна проявить лидерство в такой ситуации. Однако с приближением выборов противоречия между партнерами усиливаются, что затрудняет совместную работу, пишет FT.

    Коментарии (8)
    30 октября 2024, 14:48 • Новости дня
    Зеленский подтвердил просьбу о «Томагавках» к США и обвинил Вашингтон в ее разглашении

    Зеленский обвинил Запад в раскрытии конфиденциальных данных о запросе Киевом «Томагавков»

    Зеленский подтвердил просьбу о «Томагавках» к США и обвинил Вашингтон в ее разглашении
    @ IMAGO/Future Image/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные СМИ раскрыли конфиденциальную информацию о запросе Украиной американских ракет «Томагавк», заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    В ходе пресс-конференции для североевропейских СМИ Зеленский заявил о том, что публикация западными СМИ сведений о запросе Украиной американских ракет «Томагавк» является раскрытием конфиденциальной информации, передает ТАСС. Он подчеркнул, что этот запрос обсуждался в рамках «плана победы» и касался пакета дальнобойных вооружений.

    Президент Украины отметил, что Запад изначально отказался предоставить такие вооружения, сославшись на возможную эскалацию конфликта. Теперь же, по его словам, информация о запросе Украины стала достоянием общественности через СМИ, что поставило под сомнение наличие конфиденциальности между Украиной и западными партнерами.

    Ранее газета New York Times со ссылкой на американских чиновников писала, что Зеленский в рамках своего «плана победы» предлагал включить в «пакет неядерного сдерживания» передачу Украине ракет «Томагавк».

    Коментарии (20)
    30 октября 2024, 15:48 • Новости дня
    Рогов сообщил об отступлении ВСУ из трех населенных пунктов ДНР

    Рогов: ВСУ выбиты из Новоукраинки, Ясной Поляны и Богоявленки в ДНР

    Рогов сообщил об отступлении ВСУ из трех населенных пунктов ДНР
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские войска отступили из Новоукраинки, Ясной Поляны и Богоявленки, и в этих населенных пунктах ведется проверка и зачистка, заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    По словам Рогова, в указанных населенных пунктах не наблюдается никакого сопротивления со стороны украинских военных, особенно организованного. В настоящее время там проводится проверка и зачистка территорий, сообщает ТАСС.

    Он подчеркнул, что темпы наступления и освобождения территорий являются обнадеживающими. После завершения проверок и зачистки данных населенных пунктов Рогов ожидает их фактического освобождения от присутствия украинских войск.

    Ранее военнослужащие 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии освободили населенный пункт Кругляковка в Харьковской области. Российские войска также освободили Горняк, Доброволье и Катериновку в ДНР. Кроме того, сообщалось, что Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Цукурино в Донецкой народной республике.

    Коментарии (57)
    30 октября 2024, 01:33 • Новости дня
    Кадыров сообщил о гибели пленных солдат ВСУ из-за атаки украинского дрона

    Кадыров сообщил о гибели украинских пленных в результате атаки дрона на Российский университет спецназа в Чечне

    Tекст: Антон Антонов

    Атака украинского беспилотника на Российский университет спецназа (РУС) в Чечне привела к гибели украинских пленных, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Кадыров указал, что «жертв с нашей стороны нет», но есть жертвы «среди украинских пленных». Как пояснил Кадыров, «на каждом стратегическом объекте» в Чечне, включая РУС, содержится до десяти украинских пленных.

    «Киев, пытаясь навредить нам, сегодня погубил своих же солдат. Впредь Украина должна понимать, что подобными выпадами прежде всего вредит своим гражданам», – заявил он в Telegram.

    Напомним, в результате атаки беспилотника на Российский университет спецназа в Чечне загорелась крыша одного из здании. Кадыров заявил, что атака повлечет «возмездие».

    Коментарии (27)
    30 октября 2024, 15:14 • Новости дня
    Летчиков ВСУ обязали самих обслуживать самолеты вместо ушедших в пехоту авиатехников
    Летчиков ВСУ обязали самих обслуживать самолеты вместо ушедших в пехоту авиатехников
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский решил перевести технический персонал авиации в пехоту, чтобы летчики самостоятельно обслуживали свои самолеты.

    О распоряжении Сырского перевести техперсонал военной авиации в состав пехотных подразделений сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, передает ТАСС.

    По ее словам, это решение принято в целях повышения эффективности работы авиационных подразделений, поскольку теперь летчики будут обязаны самостоятельно готовить свои самолеты к вылетам. «Сырский переводит авиатехников в пехоту, чтобы летчики сами готовили себе самолеты», – написала она в Telegram.

    Ранее Генеральный штаб ВСУ подписал распоряжение, согласно которому 20% медиков из военных госпиталей должны быть переведены в пехотные подразделения.

    Коментарии (41)
    30 октября 2024, 05:24 • Новости дня
    Трамп назвал «проблему номер один» для США

    Трамп назвал миграционный кризис главной проблемой для США

    Трамп назвал «проблему номер один» для США
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Миграционный кризис представляет большую угрозу для США, чем инфляция, заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп.

    «В каждом опросе инфляция и экономика указываются как вопросы первостепенной значимости. А на третьем месте – граница. Не думаю, что это так», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Трамп подчеркнул, что инфляция разрушительна как «для людей», так и для экономики страны. Однако он считает, что миграционная политика нынешней администрации превращает Соединенные Штаты в «мусорный бак» для преступников из других стран. «Это действительно жестокие люди», – отметил он.

    По его мнению, действующая политика администрации Джо Байдена способствует проникновению в страну миллионов мигрантов, многие из которых представляют угрозу. «Проблема номер один – это граница», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, выборы президента США состоятся 5 ноября, но фактически они уже начались – миллионы американцев голосуют досрочно.

    Вице-президент США Камала Харрис стремительно теряет позиции в предвыборной гонке и уже растратила свое прежнее преимущество над Трампом.

    Коментарии (4)
    30 октября 2024, 08:55 • Новости дня
    В Англии загорелись верфи для новейших атомных подлодок

    Пожар начался на верфи BAE Systems в Англии, строящей новейшие атомные подлодки

    В Англии загорелись верфи для новейших атомных подлодок
    @ кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    На верфях в Барроу-ин-Фернесс, где BAE Systems строит новые британские атомные подлодки, произошел пожар, который привел к эвакуации работников и госпитализации двух человек.

    На британской верфи в городе Барроу-ин-Фернесс, принадлежащей корпорации BAE Systems, произошел пожар, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters. На верфи строят атомные подлодки нового поколения. Из-за пожара все работники были эвакуированы, а местным жителям рекомендовали держать окна закрытыми и оставаться в домах.

    Полиция заявила, что опасности ядерного заражения нет, и уточнила, что в результате инцидента два человека были доставлены в больницу. Экстренные службы прибыли на место происшествия около 00.44 по местному времени (3.44 мск) и оставались там до 4.00 по местному времени (7.00 мск). Причины пожара пока не установлены.

    По данным газеты Daily Mail, верфи в Барроу-ин-Фернесс работают более 100 лет и являются вторыми по площади в Европе. На них были построены большинство атомных подводных лодок Британии, кроме трех.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания BAE Systems передала ВМС Британии новейшую ударную ядерную подлодку Astute, которая покинула судостроительную верфь в Барроу-ин-Фернесс и направилась в первый рейс в Фаслейн. До этого сообщалось, что церемония ввода в строй британской ядерной ударной субмарины класса Astute состоялась в доках английского города Барроу-ин-Фернесс.

    Коментарии (19)
    Главное
    Кадыров назвал удар по генштабу ВСУ возмездием за атаку на университет спецназа
    Украина нарушила правило Красного Креста
    Вучич рассказал о своем разговоре с Путиным по ситуации на Украине
    Турция начала поставлять в Россию сливочное масло
    Зеленский призвал солдат ВСУ отходить и спасаться
    В Германии объяснили публикацию Вашингтоном секретных планов Зеленского
    «Госуслуги» попросили пользователей заменить почту Gmail из-за проблем Google

    Какой президент США выгоден для золота, доллара и России

    От того, кто победит на выборах в США, зависит динамика золота, доллара и биткоина, считает Bloomberg, который провел опрос на этот счет. Как победа Дональда Трампа или Камалы Харрис скажется на финансовых рынках и чья победа выгоднее для России с экономической точки зрения? Подробности

    Перейти в раздел

    Американская идея «Минска-3» показывает опасность Трампа

    Окружение Дональда Трампа считает, что для урегулирования конфликта вокруг Украины он предложит Москве и Киеву новый вариант «Минских соглашений», но в усиленном варианте, с «кнутом». Разумеется, только в том случае, если выиграет выборы президента США. Но такой взгляд на СВО лишний раз напоминает, что как президент Трамп может быть весьма опасен. Подробности

    Перейти в раздел

    За что 155-я бригада морпехов особо отмечена Верховным главнокомандующим

    «Они как раз и создали основные условия для этих успешных действий». Такими словами президент России отдельно отметил заслуги 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота при окружении группировки противника в Курской области. Чем еще знаменито это соединение? Подробности

    Перейти в раздел

    Финляндия ворует российскую собственность ради киевского режима

    «Если раньше они грабили физлиц, граждан России, то теперь перешли к грабежу непосредственно российского государства». Такими словами политологи комментируют решение финских властей конфисковать в стране российскую собственность. О каком имуществе идет речь и при чем здесь события еще десятилетней давности? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский устроил истерику из-за «Томагавков»

      Владимир Зеленский подтвердил, что Киев запрашивает у США ракеты семейства «Томагавк». Он возмущен, что информация об этом секретном пункте «плана победы» стала известна СМИ. Так руководство Украины получило отказ по третьей части «плана» и подозрения в невменяемости со стороны своих западных партнеров.

    • Зачем Зеленский раздает украинцам деньги

      Владимир Зеленский потребовал от правительства до начала зимы перевести каждому украинцу по тысяче гривен. Эта акция означает, что населению нужно готовиться к худшему.

    • Даже грузины против «евросовка»

      Итоги парламентских выборов в Грузии говорят о разгроме оппозиции, ориентированной на НАТО и конфликт с РФ. Однако сдаваться Запад не собирается: теперь Грузии придется пройти еще одно испытание майданом.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............