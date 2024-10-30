Юрист объяснила, на кого распространится освобождающая ипотечников от НДФЛ льгота

Tекст: Татьяна Косолапова

Российский президент Владимир Путин подписал закон, который освобождает граждан, взявших жилищный кредит до 2025 года, от уплаты НДФЛ с материальной выгоды, возникшей из-за экономии по процентам.



«С 1 января 2025 года вступает в силу статья 9 Федерального закона И362-ФЗ, которая устанавливает что доходы в виде материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование налогоплательщиком кредитными средствами по договору займа, заключенному до 31 декабря текущего года включительно, освобождаются от налогообложения налогом на доходы физических лиц при условии наличия права на получение имущественного налогового вычета. Поэтому, чтобы понять, кого именно это коснется, то стоит для начала разобраться, что же такое материальная выгода», – говорит Васильева.

В соответствии с Налоговым кодексом, доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, в частности, является материальная выгода от экономии на процентах за пользование кредитными средствами, переданными от организаций или ИП, рассказывает собеседница. То есть, например, если человек является сотрудником банка и взял ипотечный кредит в организации, в которой работает.

Она напоминает, что любая материальная выгода, полученная с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года включительно, была освобождена от налогообложения, то есть это правило действовало временно. Материальная выгода от экономии на процентах по займам (кредитам) возникает, когда процент по кредиту ниже 2/3 ключевой ставки Банка России или займ беспроцентный.

«Если вы сотрудник банка и ипотеку взяли до 2024 года, то имеете право на получение налогового вычета. Важно, чтобы сам кредит был оформлен до 31 декабря этого года, был взят на строительство или покупку жилья, и его получатель имеет право на имущественный вычет. Однако, если материальная выгода получена до 2021 года, то данные норма уже не распространяется. И очень важно, что если у вас ипотека под низкий процент, но вы не сотрудник банка, то налог не платите и не должны были платить», – подчеркивает Васильева.

Она также обратила внимание на то, что теперь данное освобождение от уплаты НДФЛ будет действовать как постоянная норма.

Ранее депутаты комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предложили снизить минимальный срок владения недвижимостью, после которого можно не платить НДФЛ при продаже, с пяти до трех лет. Уточняется, что действующие нормы налогового законодательства сдерживают мобильность населения.