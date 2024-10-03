Разумные люди могут потребовать не воевать с Россией. Они могут даже победить на западных выборах. А вот изменить политический курс стран Запада они не могут. Такой опции просто нет.3 комментария
Лавров оценил позицию Китая по Украине
Лавров назвал позицию Китая по Украине сбалансированной и последовательной
Россия считает позицию Китая по украинскому конфликту сбалансированной и последовательной, Пекин «учитывает главное» в данном вопросе, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
В статье для «Российской газеты» к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, Лавров заявил: «Отмечаем сбалансированный и последовательный подход китайской стороны к ситуации вокруг кризиса на Украине».
Лавров отметил, что Китай, предлагая варианты урегулирования ситуации, «учитывает главное – необходимость устранения первопричин конфликта». В числе таких первопричин указываются расширение НАТО, создание Западом антироссийского военного плацдарма на Украине, госпереворот на Украине в 2014 году и его поддержка западными странами, а также «политика истребления всего русского», которую проводит киевский режим.
Напомним, Китай, Бразилия и другие страны Глобального Юга решили создать платформу «Друзья мира» для разрешения украинского кризиса. Страны – участницы платформы высказались против наращивания эскалации.