Лавров назвал позицию Китая по Украине сбалансированной и последовательной

Tекст: Антон Антонов

В статье для «Российской газеты» к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, Лавров заявил: «Отмечаем сбалансированный и последовательный подход китайской стороны к ситуации вокруг кризиса на Украине».

Лавров отметил, что Китай, предлагая варианты урегулирования ситуации, «учитывает главное – необходимость устранения первопричин конфликта». В числе таких первопричин указываются расширение НАТО, создание Западом антироссийского военного плацдарма на Украине, госпереворот на Украине в 2014 году и его поддержка западными странами, а также «политика истребления всего русского», которую проводит киевский режим.

Напомним, Китай, Бразилия и другие страны Глобального Юга решили создать платформу «Друзья мира» для разрешения украинского кризиса. Страны – участницы платформы высказались против наращивания эскалации.