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    29 сентября 2024, 15:08 • В мире

    Запад отправил лазутчиков к «Друзьям мира» по Украине

    Участие Франции и Швейцарии во встрече «Друзей мира» приведет в бешенство Украину

    Запад отправил лазутчиков к «Друзьям мира» по Украине
    @ Pamela Smith/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Глобальный Юг продолжает выступать инициатором урегулирования украинского кризиса. На встрече «Друзей мира» страны-участницы платформы высказались против наращивания эскалации. Примечательно, что среди них затесались Швейцария и Франция, государства, поддерживающие ВСУ. Каковы были цели их визита на мероприятие, и что это означает для будущего мирной платформы?

    Глава МИД Сергей Лавров счел странным участие Швейцарии и Франции во встрече группы «Друзей мира». По его словам, государства крайне настойчиво добивались присутствия на мероприятии. Он отметил, что обе страны поддерживают Украину и «требуют победы» Киева. При этом Париж выступает в роли поставщика дальнобойных вооружений для ВСУ.

    Примечательно, что Берн рассчитывает сыграть роль «связующего звена» между Западом и Глобальным Югом в вопросе достижения мира. Об этом заявил глава отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо. Дипломат отметил, что страна готова поддерживать усилия для проведения саммита по урегулированию конфликта.

    Напомним, встреча платформы «Друзей мира», созданной для поиска выхода из Украинского кризиса, прошла вчера в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Данный формат был создан усилиями Китая, Бразилии и других стран Глобального Юга. Министр иностранных дел КНР Ван И отмечал, что данная площадка носит открытый характер и стремится к организации инклюзивного диалога.

    Среди участников группы также оказались ЮАР, Египет, Индонезия и Турция. Европа была представлена тремя странами: помимо Швейцарии и Франции внимание к встрече уделила и Венгрия. На этом фоне Киев выступил с жесткой критикой Берна, назвав «любые инициативы» без четкой ссылки на Устав ООН «неприемлемыми». Подобные заявления в сторону предложений Бразилии и Китая Сергей Лавров назвал «хамством».

    По итогам первого мероприятия платформы, стороны подчеркнули необходимость предотвращения эскалации текущего конфликта. Так, Ван И призвал сторонников выступить против применения оружия массового уничтожения и атак на гражданскую атомную инфраструктуру.

    «Крайне важно способствовать охлаждению ситуации, не допускать разрастания поля боя», – добавил он. Платформа также озвучила критику произвольного ввода односторонних санкций под предлогом причастности к украинскому кризису. Кроме того, «Друзья мира» выступили с готовностью организовать мирный саммит для урегулирования противоречий между Москвой и Киевом.

    Это не первая попытка представителей Глобального Юга содействовать мирному урегулированию. Так, в июне минувшего года в Санкт-Петербурге состоялась встреча президента России Владимира Путина с представителями стран Африки. Тогда глава ЮАР Сирил Рамафоса представил десять пунктов мирной инициативы африканских государств. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, как эту идею восприняли на Западе, и разбиралась в причинах такой реакции.

    Свою инициативу предлагал и Китай. Более того, в мае КНР и Бразилия подписали совместный меморандум, в котором среди прочего говорилось, что мирные переговоры – это единственный способ разрешить конфликт.

    «С симпатиями к действиям Франции на Западе никто не отнесется. Однако, на мой взгляд, Париж всего лишь хочет понаблюдать за тем, что именно на встрече «Друзей мира» транслирует Пекин. Пока же позиция США и ЕС ясна: никакого признания новых границ между Россией и Украиной, а также дальнейшее наращивание поставок тяжелого оружия ВСУ», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Однако у Запада, откровенно говоря, поджимает время. Уже через месяц, после окончания выборов в США, ситуация может резко измениться. Важно понимать, что на текущий момент вопроса о проведении конференции по мирному урегулированию на Украине не стоит: стороны не собираются садиться за стол переговоров», – отмечает он.

    «Речь в большей степени идет о роли Китая и Глобального Юга. На Западе могут найтись государства, готовые «отдать» КНР лидерство в поисках дипломатического решения для приостановки боевых действий на Украине. Тем не менее ни США, ни Британия не готовы видеть становление Пекина в столь успешной роли», – акцентирует Рар.

    Франция и Швейцария примерили на себя роли «разведчиков»,

    отмечает Владимир Скачко, политолог, обозреватель «Украина.ру». «Скорее всего, они хотели выведать основные темы, которые обсуждали страны Глобального Юга, а затем передать ценную информацию своим заокеанским коллегам», – полагает он.

    «Уверен, что этот «выход в свет» был полностью согласован с Вашингтоном. Современные европейские политики даже в туалет сходить не могут без предварительного согласования с Белым домом. Вполне возможно, что Штаты двверили своим подручным задание: скорректировать ход встречи «Друзей мира» в пользу Запада», – допускает собеседник.

    «То есть Париж и Берн, вероятно, пытались протащить необходимые для США тезисы о том, что Россию нужно наказать и сделать это максимально демонстративно. Тем не менее, навряд ли им это удалось. Все-таки, государства Глобального Юга сохраняют субъектность и имеют исчерпывающее представление о современной международной политике», – добавил эксперт.

    «Но в участии Швейцарии и Франции в этом мероприятии имеет еще один аспект. Увядающим державам попросту захотелось потешить свое самолюбие. Думаю, что они могли и попробовать «перестраховаться»: застолбить многозначные позиции по Украинскому кризису. Попытались выделиться на фоне других западных игроков», – полагает Скачко.

    Европейские дипломаты постепенно приобретают понимание того, что они устали играть по американским правилам,

    считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Это наносит значительный ущерб их традиционным внешнеполитическим идеологемам», – дополняет он.

    «Например, Швейцария – эта страна всегда придерживалась нейтралитета. Она обладала статусом независимого государства и объективного посредника в международных конфликтах. Однако после начала СВО Берн с головой прыгнул в «омут» американских интриг. Судя по всему, конфедерация хочет вернуться к изначальному статус-кво», – рассуждает собеседник.

    «Что касается Франции, то у команды Макрона в настоящий момент нет четкого представления, что именно необходимо стране. С одной стороны, лоббисты военной промышленности подталкивают текущую администрацию к занятию большей роли в деле обеспечения ВСУ. С другой же среди местных дипломатов все еще много последователей Де Голля», – напоминает эксперт.

    «Как раз для них занятие полностью проамериканской линии выглядит неприемлемым. Париж раздирают подобные противоречия – вполне возможно, что посещение встречи «Друзей мира» стало результатом противостояния обозначенных мною двух групп влияния.

    К тому же, текущая обстановка позволяет занимать «двузначные» позиции.

    США замерли в ожидании итогов грядущих президентских выборов. Вашингтону не до того, чтобы ставить на место сторонников, решивших поиграть в многовекторность. Разумеется, это влияет на общее снижение уровня дисциплины в западном лагере. Однако со временем ситуация наладится: все вернется в прежнее русло», – говорит собеседник.

    «В Европейском Союзе к позиции Франции отнесутся с пониманием. ЕС – не монолитное объединение. Каждый пытается выстроить внешнеполитическую линию максимально комфортным для себя способом. Однако Украину произошедшее приведет в бешенство. Киев уже активно приступил к критике двух западных государства», – заключил Ткаченко.

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