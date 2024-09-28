Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.2 комментария
«Друзья мира» выразили готовность организовать саммит по Украине
Созданная Китаем и Бразилией коалиция выразила готовность организовать мирную конференцию по Украине
Инициативная группа «Друзья мира» готова организовать мирный саммит для урегулирования конфликта на Украине с участием России и Украины, сообщил советник президента Бразилии Селсу Аморим.
Аморим в Нью-Йорке заявил, что «этот момент должен наступить, но он еще не наступил». Он выразил уверенность, что подходящее время «придет». «А когда оно придет, мы скажем: смотрите, вот способ вернуться к миру», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Metropoles
Аморим подчеркнул, что в группу входят «друзья, из миролюбивых стран», причем «это не друзья России и не друзья Украины», а «друзья мира».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай, Бразилия и другие страны Глобального Юга решили создать платформу «Друзья мира» для разрешения украинского кризиса.