Лавров назвал хамством оценки Зеленского мирных планов Китая и Бразилии

Tекст: Вера Басилая

Лавров подчеркнул, что Зеленский позволил себе уничижительно высказаться о китайско-бразильской инициативе, указав, что она якобы не имеет смысла и может быть связана с желанием этих стран получить Нобелевскую премию мира.

«Он, между прочим, и так по-хамски охарактеризовал китайско-бразильскую инициативу», – заявил Лавров, передает ТАСС.

Министр добавил, что украинский лидер заявил, будто не существует разных версий Устава ООН для различных стран, включая БРИКС, «Большую семерку» или российско-иранские, китайско-бразильские версии.

Комментируя инициативы Китая и Бразилии, Лавров отметил, что они исходят из лучших побуждений и стремятся к разрешению конфликта. Тем не менее, по его мнению, украинский президент не оценил эти усилия по достоинству, показав неуважение к международным дипломатическим инициативам.

В августе Зеленский раскритиковал план мирного урегулирования Китая и Бразилии, назвав его деструктивным.

Представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что КНР не перестанет продвигать мирные переговоры по украинскому урегулированию.