До сегодняшнего дня среди нас полно людей, полагающих, что мирный тыл существует, причем именно там, где они находятся. Но тыла нет и прежняя безопасность теперь – не более чем иллюзия.0 комментариев
Китай ответил на слова Зеленского по предложению КНР и Бразилии
КНР не перестанет продвигать мирные переговоры по украинскому урегулированию, заявила представитель МИД страны Мао Нин, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о предложении Китая и Бразилии по урегулированию.
Китай и Бразилия выдвинули «Консенсус из шести пунктов», чтобы поспособствовать решению неотложной задачи по смягчению ситуации, заявила Мао Нин, передает РИА «Новости».
Она отметила, что консенсус считает необходимым три главных принципа – деэскалацию ситуации, недопущение расширения поля боя, эскалации военных действий и провокаций.
«Китай поддерживает тесное взаимодействие с Украиной. Мы также продолжим продвигать мирные переговоры и играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса», – добавила дипломат.
В августе Зеленский раскритиковал план мирного урегулирования Китая и Бразилии, назвав его деструктивным.