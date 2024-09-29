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    Над регионами России перехватили и уничтожили 125 украинских БПЛА
    В одесском Измаиле поражены порт и судоремонтный завод
    Лавров заявил о хамстве Зеленского в адрес Китая и Бразилии
    Глава МИД Индонезии выступила в ООН с подарком от Лаврова
    Рар: На Западе нашлись страны, готовые отдать Китаю лидерство в украинском урегулировании
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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Почему футбольные фанаты ругают «Зенит»

    «Зенит» очень большой и заметный, как «Пари Сен-Жермен» во Франции и «Бавария» в Германии. А способ решения недовольства среди болельщиков один – России нужен новый чемпион, хотя бы на один сезон.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как приватизировали Европу

    «План Дауэса» – нечто гораздо большее, чем то, что о нем принято говорить, да и к нам самим имеет отношение гораздо большее. Возможно, это вообще ключевая точка XX века. В этом году ему исполнилось сто лет.

    15 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Порошенко готовится к выборам Зеленского

    Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.

    2 комментария
    29 сентября 2024, 13:12 • Новости дня

    Рар: На Западе нашлись страны, готовые отдать Китаю лидерство в украинском урегулировании

    Политолог Рар: США и Британия не примут инициативы «Друзей мира» по Украине из-за Китая

    Рар: На Западе нашлись страны, готовые отдать Китаю лидерство в украинском урегулировании
    @ Philipp von Ditfurth/DPA/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    На Западе могут найтись государства, готовые «отдать» КНР лидерство в поисках дипломатического решения для приостановки боевых действий на Украине. Тем не менее ни США, ни Британия не готовы видеть становление Пекина в столь успешной роли, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее глава МИД Сергей Лавров счел странным участие Швейцарии и Франции во встрече группы «Друзей мира».

    «С симпатиями к действиям Франции на Западе никто не отнесется. Однако, на мой взгляд, Париж всего лишь хочет понаблюдать за тем, что именно на встрече «Друзей мира» транслирует Пекин. Пока же позиция США и ЕС ясна: никакого признания новых границ между Россией и Украиной, а также дальнейшее наращивание поставок тяжелого оружия ВСУ», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Однако у Запада, откровенно говоря, поджимает время. Уже через месяц, после окончания выборов в США, ситуация может резко измениться. Важно понимать, что на текущий момент вопроса о проведении конференции по мирному урегулированию на Украине не стоит: стороны не собираются садиться за стол переговоров», – отмечает он.

    «Речь, в большей степени, идет о роли Китая и Глобального Юга. На Западе могут найтись государства, готовые «отдать» КНР лидерство в поисках дипломатического решения для приостановки боевых действий на Украине. Тем не менее ни США, ни Британия не готовы видеть становление Пекина в столь успешной роли», – заключил Рар.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров счел странным участие Швейцарии и Франции во встрече группы «Друзей мира». По его словам, государства крайне настойчиво добивались присутствия на мероприятии. Он отметил, что обе страны поддерживают Украину и «требуют победы» Киева. При этом Париж выступает в роли поставщика дальнобойных вооружений для ВСУ.

    Примечательно, что Берн рассчитывает сыграть роль «связующего звена» между Западом и Глобальным Югом в вопросе достижения мира. Об этом заявил глава отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо. Дипломат отметил, что страна готова поддерживать усилия для проведения саммита по урегулированию конфликта.

    Напомним, встреча платформы «Друзей мира», созданной для поиска выхода из Украинского кризиса, прошла вчера в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Данный формат был создан усилиями Китая, Бразилии и других стран Глобального Юга. Министр иностранных дел КНР Ван И отмечал, что данная площадка носит открытый характер и стремится к организации инклюзивного диалога.

    Среди участников группы также оказались ЮАР, Египет, Индонезия и Турция. Европа была представлена тремя странами: помимо Швейцарии и Франции внимание к встрече уделила и Венгрия. На этом фоне Киев выступил с жесткой критикой Берна, назвав «любые инициативы» без четкой ссылки на Устав ООН «неприемлемыми». Подобные заявления в сторону предложений Бразилии и Китая Сергей Лавров назвал «хамством».

    По итогам первого мероприятия платформы, стороны подчеркнули необходимость предотвращения эскалации текущего конфликта. Так, Ван И призвал сторонников выступить против применения оружия массового уничтожения и атак на гражданскую атомную инфраструктуру.

    «Крайне важно способствовать охлаждению ситуации, не допускать разрастания поля боя», – добавил он. Платформа также озвучила критику произвольного ввода односторонних санкций под предлогом причастности к украинскому кризису. Кроме того, «Друзья мира» выступили с готовностью организовать мирный саммит для урегулирования противоречий между Москвой и Киевом.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно описывала, чем данный формат может быть интересен России, и как именно на него отреагируют западные государства.

    28 сентября 2024, 21:43 • Новости дня
    Лавров отреагировал на призыв Стубба исключить Россию из СБ ООН

    Лавров назвал призывы Стубба исключить Россию из Совбеза ООН словами «горячего финского парня»

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявления президента Финляндии Александера Стубба о необходимости лишить России права голоса в СБ ООН словами «горячего финского парня».

    По словам Лаврова, подобные заявления не являются удивительными, поскольку представители Финляндии, как отметил министр, обладают своим особым менталитетом.

    «Ну, горячие финские парни, они, так сказать, особый народ», – сказал Лавров в ответ на вопрос журналистов о позиции Стубба, передает ТАСС.

    Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что у Украины есть основания ставить вопрос об исключении России из Совета Безопасности ООН.

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    28 сентября 2024, 19:54 • Новости дня
    Дипломаты выстроились в очередь, чтобы пожать руку Лаврову после выступления в ООН

    Захарова: К Лаврову выстроилась очередь из желающих пожать руку после выступления в ООН

    После выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН к Сергею Лаврову выстроилась очередь из представителей иностранных государств, стремящихся пожать ему руку, сообщила представитель МИД Мария Захарова.

    Министра иностранных дел Сергея Лаврова окружила толпа представителей различных стран после его выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.

    Захарова отметила, что после выступления Лаврова к нему выстроилась настоящая очередь из желающих пожать ему руку. Она также опубликовала фотографию, на которой видно, как толпа иностранных представителей встречает Лаврова тепло и с интересом.

    Этот факт подчеркивает значимость выступления Лаврова на международной арене и его влияние на мировое сообщество. Генассамблея ООН оказалась площадкой, где российский министр сумел привлечь к себе внимание и расположение множества иностранных коллег.

    В частности, Лавров на Генассамблее ООН потребовал расследования обстоятельств диверсий на газопроводах «Северные потоки» и провокации в Буче, подчеркнув, что такие действия затрагивают глобальную безопасность.

    Также он выразил крайнюю тревогу по поводу убийства лидера «Хезболлах» Хасана Насруллы, назвав это политическим убийством.

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    29 сентября 2024, 12:58 • Видео
    Китай и Бразилия объединились против Зеленского

    Представители Китая и Бразилии заявили о создании платформы «Друзья мира», к которой они пригласили присоединиться другие страны. Цель объединения – завершить конфликт на Украине. Что это значит? И почему Владимир Зеленский резко против?

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    28 сентября 2024, 19:11 • Новости дня
    Эксперт рассказал о будущем «Хезболлы» без Насруллы

    Эксперт Семенов: Рано или поздно Насрулла должен был попасть в капкан Израиля

    Эксперт рассказал о будущем «Хезболлы» без Насруллы
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Андрей Резчиков

    Я бы не ставил знак равенства между убийством руководства «Хезболлы» и нанесением движению поражения, иранские офицеры в любой момент могут начать руководить всеми его военными операциями, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов. В субботу в Ливане официально подтвердили гибель генсека «Хезболлы» Хасана Насруллы.

    «Я бы не ставил знак равенства между убийством всего руководства «Хезболлы» и нанесением движению поражения. Израиль действует так, чтобы был больший резонанс, страна готовилась к этим операциям с 2006 года, вычисляла все точки, где находились бункеры «Хезболлы», выжидая момент для нанесения удара. Рано или поздно Насрулла должен был попасть в этот капкан», – считает востоковед Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам.

    «Мы говорим о гибели руководства, которое не является самой «Хезболлой», тем более во всех структурах управления движения находятся иранские офицеры, которые в любой момент могут быть направлены в штаб и начать руководить всеми военными операциями движения», – пояснил собеседник.

    Большое количество командиров, отвечающие за боевые операции «Хезболы», численность которой насчитывает десятки тысяч человек, не убиты и «находятся в боевых рядах, штабах». «Именно на этих командирах держится вся военная структура «Хезболлы», а не на публичных фигурах. Все планы, военные операции и детали прорабатываются не руководством, а на уровне штабов», – пояснил спикер.

    Политолог отметил, что операция против руководства «Хезболлы» проводилась Израилем в несколько этапов, в ходе которых также были ликвидированы командующий сил «Радван» Али Ахмед Хассин и командующий воздушными силами движения Мухаммад Хуссейн Сарур. «Сейчас удар был нанесен по главному штабу. Операция против «Хезболлы» была важна для премьер-министра Израилья Биньямина Нетаньяху, который год не мог справиться с ХАМАС, а тут такие успехи на Северном фронте», – подчеркнул Семенов.

    Однако в более далекой перспективе удержание «Хезболлой» позиций на юге Ливана будет победой движения, которое может быстро выбрать нового генсека вместо Насруллы. «Движение может возглавить двоюродный брат Насруллы Хашем Сафиеддин. Есть целая группа кандидатов, которые тоже могут возглавить руководство. Проблем с этим не будет», – добавил эксперт.

    В субботу ливанское движение «Хезболла» подтвердило смерть своего лидера Хасана Насруллы, который погиб пятницу в результате атаки на Бейрут. «Господин Хасан Насрулла, генеральный секретарь «Хезболлах», присоединился к великим и бессмертным мученикам, которыми он руководил на протяжении почти тридцати лет», – указано в заявлении.

    Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации Насруллы в результате авиаудара по штабу организации в ливанской столице. На бункер генсека в районе Дахия под жилым зданием было сброшено более 80 бомб. В этой операции участовали истребители F-15I.

    МИД упрекнул Израиль в политическом убийстве и подчеркнул, что вся ответственность за возможную эскалацию на Ближнем Востоке ляжет на власти страны. «Данная силовая акция чревата еще большими драматическими последствиями для Ливана и всего Ближнего Востока», – говорится в заявлении МИД России.

    «Хезболла» начала обстреливать Израиль ракетами в поддержку Газы на следующий день после того, как боевики ХАМАС совершили беспрецедентное нападение на Израиль 7 октября прошлого года. Тогда погибло около 1,2 тыс. человек и было похищено еще 250. С тех пор обе стороны участвовали в трансграничных ударах, которые постепенно усиливались и привели к перемещению десятков тысяч мирных жителей по обе стороны границы.

    64-летний Хасан Насрулла возглавлял «Хезболлу» более 30 лет и за эти годы превратился в харизматичного стратега, который укрепил связи с лидерами в Иране и ХАМАС. Под руководством Насраллы «Хезболла», которую на Западе считают террористической организацией, также политически расширилась. После окончания гражданской войны в Ливане в 1990 году Насрулла постепенно превратил организацию в «государство в государстве» с развитой сетью социального обеспечения школ, поликлиник, жилых домов в бедных и преимущественно шиитских частях Ливана.

    После обострения ситуации на Ближнем Востоке Насрулла из соображений безопасности произносил речи по видео из секретных мест. Сообщения транслировались по радио и спутниковому телевидению «Хезболлы».

    В своем последнем выступлении по телевидению 19 сентября он обвинил Израиль в операции по подрыву пейджеров и раций, в результате чего погибли десятки солдат «Хезболлы» и были ранены несколько тысяч человек. Он также поклялся, что «возмездие придет».

    У Насруллы остались жена Фатима Яссин, трое сыновей и несколько внуков. Его старший сын Хади был убит в 1997 году в ходе боя с израильскими войсками, а его дочь Зейнаб погибла в пятницу в результате авиаудара по Бейруту.

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    28 сентября 2024, 18:07 • Новости дня
    Эксперт: Обезглавить «Хезболлу» помогли в ближайшем круге Насраллы

    Эксперт Данильян: Обезглавить «Хезболлу» помогли в ближайшем круге Насраллы

    Эксперт: Обезглавить «Хезболлу» помогли в ближайшем круге Насраллы
    @ Bilal Jawich/XinHua/Global Look Press

    «Хезболла», скорее всего, имеет дело с «врагом изнутри», подсказавшим местоположение Хасана Насраллы, которое всегда держится в строжайшем секрете, заявила газете ВЗГЛЯД эксперт АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества» Ая Данильян, комментируя гибель лидера ливанского движения «Хезболла».

    «Сейид Хасан», как еще называли главу «Хезболлы», был, пожалуй, самым известным лидером главной шиитской силы страны и возглавлял организацию и шиитскую политическую партию Ливана более 30 лет. Очевидно, что оправляться от такого удара и движению, и стране в целом придется очень долго», – отметила Данильян.

    «Этой спецоперацией ЦАХАЛ и «Моссад» фактически реабилитировались после 7 октября, когда атака ХАМАСа застала руководство Израиля врасплох. Вообще все атаки, начиная с убийства лидера ХАМАСа Исмаила Хании, а затем и «пейджерная атака» позволяют говорить о том, что весь год ЦАХАЛ активно пытался восстановить репутацию», – добавила она.

    «Скорее всего, в этот раз «Хезболла» имеет дело с «врагом изнутри», подсказавшим местоположение Насраллы, которое всегда держится в строжайшем секрете. Причем этот «кто-то», вероятно, из ближайшего круга: член семьи, ближайший соратник, словом, очень приближенное лицо, – предположила эксперт. – Если это действительно так, то для Ливана это плохие новости. Но Израилю не стоит считать убийство Насраллы решительной победой: «обезглавить» врага можно, но само движение не перестанет существовать. Насралла, как и все руководство движения, всегда был готов к такому исходу: у него есть несколько заместителей, которые готовы в ту же секунду занять его место. Да и он сам был не первым лидером движения, а третьим, просто сумел оставаться у власти дольше всех».

    «В настоящий момент главный вопрос на повестке дня – ответ Ирана, чьим сателлитом и инструментом внешней политики Хезболла является много лет. С одной стороны, после такого события ответ должен быть очень серьезным, однако фактическое молчание Ирана после убийства Хании в Тегеране наводит на мысль о том, что действительно радикальные меры вряд ли будут приняты. Несмотря на то, что событий, которые могли бы стать «казус белли» уже было достаточно, а часы, которые ведут обратный отсчет до уничтожения Израиля, все еще стоят в Тегеране, Иран пока что не рискует отвечать.

    Ответ на вопрос «почему?» очень простой. За Израилем все еще стоят США, так что начало большой войны Ирану будет стоить очень дорого», – заключает эксперт.

    Ранее движение «Хезболла» подтвердило смерть Хасана Насруллы в результате израильской атаки на Бейрут.

    Ранее израильские СМИ сообщали, что ВВС Израиля сбросили более 80 бомб весом в тонну каждая для ликвидации Насруллы.

    МИД России обвинил Израиль в политическом убийстве лидера «Хезболла» Хасана Насруллы и подчеркнул, что вся ответственность за возможную эскалацию на Ближнем Востоке ляжет на израильские власти.

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    28 сентября 2024, 14:47 • Новости дня
    В Пакистане разбился вертолет Ми-8 с россиянами
    В Пакистане разбился вертолет Ми-8 с россиянами
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Зафрахтованный пакистанской нефтяной компанией вертолет Ми-8 с российскими пилотами разбился в округе Северный Вазиристан, сообщает Geo News.

    По данным издания, в результате крушения вертолета погибли шесть человек, восемь получили ранения, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что вертолет принадлежал пакистанской компании Mari Petroleum Limited и выполнял задачи по разведке и добыче нефти.

    Как отметили в компании, причиной крушения стали технические неисправности.

    Ранее в Амурской области ранее произошла катастрофа вертолета Robinson R66, в результате которой погибли пилот и два пассажира.

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    28 сентября 2024, 16:48 • Новости дня
    Танкисты «Ахмата» остановили наступление ВСУ под Суджей

    Экипаж «Ахмата» уничтожил пехоту ВСУ, пытавшуюся прорвать оборону под Суджей

    Танкисты «Ахмата» остановили наступление ВСУ под Суджей
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Экипаж танкистов спецназа «Ахмат» уничтожил группу пехоты ВСУ, пытавшуюся прорвать линию обороны в районе Суджи, сообщил танкист с позывным «Заза».

    Танковый экипаж спецназа «Ахмат» успешно остановил попытку прорыва пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Суджей в Курской области, передает РИА «Новости». Танкист с позывным «Заза» описал операцию как сложную и напряженную. По его словам, экипажу пришлось противостоять FPV-дронам и артиллерийскому огню, прежде чем они сумели перебраться на закрытую позицию и эффективно остановить наступление противника.

    По словам танкиста «Зазы», пехота ВСУ регулярно пытается прорвать линию обороны на этом участке, но пока безуспешно. Другой боец спецназа «Ахмат» с позывным «Ракета» отметил, что танкисты на этом направлении действуют очень активно. Он подчеркнул, что работа идет постоянно, и частые действия танкистов поддерживают оборонительные позиции российских сил.

    Начальник Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа подразделения ВСУ начали наступление в Курской области, но были остановлены. Он заявил, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. По данным Министерства обороны РФ, противник потерял более 18,1 тыс. военных и 132 танка на курском направлении.

    Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что киевский режим ведет неизбирательную стрельбу, включая атаки на гражданские цели, назвав это провокацией. Он заверил, что ВСУ получат достойный ответ, и все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, Белгородской и Брянской областях продолжает действовать режим контртеррористической операции для обеспечения безопасности граждан.

    Ранее сообщалось, что бойцы «Ахмата» использовали два танка для успешного сдерживания атаки ВСУ под Суджей на протяжении двух недель, несмотря на ранения экипажа, эвакуированного после повреждения дронами, рассказал заместитель командира бронегруппы спецназа «Ахмат» с позывным Каплодий.

    Российская авиация прямым попаданием ФАБ уничтожила командный пункт ВСУ у границ Курской области, что также было подтверждено командиром батальона тактической группы спецназа «Ахмат» с позывным «Каштан».

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    28 сентября 2024, 15:18 • Новости дня
    В Кремле заявили, что воспринимают речи о войне с Россией как позицию Запада
    В Кремле заявили, что воспринимают речи о войне с Россией как позицию Запада
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Кремль воспринимает речи о подготовке к войне с Россией как официальную позицию Запада, что влияет на понимание российской стороной западных подходов к международной ситуации, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, речи, произнесенные на высоком уровне, формируют российское понимание подходов, которыми пользуются западные страны в отношениях с Россией, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что Россия основывает свое понимание подходов западных визави, партнеров или противников на этих заявлениях. Он добавил, что это полностью отражает занимаемую позицию западных стран.

    Ранее Путин в ходе совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию заявил, что Россия сохраняет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства.

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    28 сентября 2024, 19:07 • Новости дня
    Появилось видео ликвидации в Курской области бойца ВСУ с мечом

    Вооруженный мечом боец ВСУ был замечен в Курской области, он был уничтожен российским ударом, сообщают Telegram-каналы.

    Как отмечает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны», украинского военнослужащего с мечом обнаружили российские разведчики. Противник был уничтожен ударом по строению, где он решил спрятаться.

    «По заветам князя Александра Невского», – резюмировали авторы канала.

    Ранее в субботу Минобороны показало уничтожение бронемашины ВСУ дроном «Ланцет» в Курской области.

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    28 сентября 2024, 17:36 • Новости дня
    Погиб экс-боец ЦАХАЛ, служивший в ДНР под позывным «Моссад»
    Погиб экс-боец ЦАХАЛ, служивший в ДНР под позывным «Моссад»
    @ philos.msu.ru

    Антон Выдра, известный под позывным «Моссад», погиб в ДНР от удара FPV-дрона, возвращаясь с боевой задачи у Артемовска, ранее он служил в израильской армии.

    Антон Выдра, известный под позывным «Моссад», военнослужащий батальона четвертой бригады Вооруженных сил России, погиб под Артемовском, возвращаясь с боевой задачи. Как сообщает ТАСС, информацию о его гибели предоставил Михаил Аксель, координатор партии «Другая Россия Эдуарда Лимонова».

    «Моссад» ранее служил в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), но решил вернуться в Россию и присоединиться к спецоперации в качестве добровольца. По словам Акселя, Моссад был из семьи репатриантов и проходил срочную службу в Израиле из-за проживания там его родственников. В 2021 году он вернулся в Россию и, несмотря на отсутствие опыта срочной службы в российской армии, пошел добровольцем в бригаду «Призрак» в ЛНР.

    Боец погиб в результате атаки FPV-дрона, сам он также был оператором таких дронов.

    Ранее стало известно, что бывший глава подразделения воздушной разведки Донецкой народной республики Дмитрий Лысаковский с позывным «Гудвин» погиб в зоне спецоперации.

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    28 сентября 2024, 21:10 • Новости дня
    Лавров заявил о хамстве Зеленского в адрес Китая и Бразилии

    Лавров назвал хамством оценки Зеленского мирных планов Китая и Бразилии

    Лавров заявил о хамстве Зеленского в адрес Китая и Бразилии
    @ Evgenia Novozhenina/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров жестко отреагировал на заявления украинского лидера Владимира Зеленского о мирных инициативах Китая и Бразилии, назвав их хамством.

    Лавров подчеркнул, что Зеленский позволил себе уничижительно высказаться о китайско-бразильской инициативе, указав, что она якобы не имеет смысла и может быть связана с желанием этих стран получить Нобелевскую премию мира.

    «Он, между прочим, и так по-хамски охарактеризовал китайско-бразильскую инициативу», – заявил Лавров, передает ТАСС.

    Министр добавил, что украинский лидер заявил, будто не существует разных версий Устава ООН для различных стран, включая БРИКС, «Большую семерку» или российско-иранские, китайско-бразильские версии.

    Комментируя инициативы Китая и Бразилии, Лавров отметил, что они исходят из лучших побуждений и стремятся к разрешению конфликта. Тем не менее, по его мнению, украинский президент не оценил эти усилия по достоинству, показав неуважение к международным дипломатическим инициативам.

    В августе Зеленский раскритиковал план мирного урегулирования Китая и Бразилии, назвав его деструктивным.

    Представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что КНР не перестанет продвигать мирные переговоры по украинскому урегулированию.

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    28 сентября 2024, 20:27 • Новости дня
    Лавров объяснил бессмысленность войны с ядерной державой

    Лавров заявил о бессмысленности войны с Россией, обладающей ядерным потенциалом

    Tекст: Вера Басилая

    Попытки воевать до победы с ядерной державой, такой как Россия, бессмысленны, заявил глава МИД России Сергей Лавров на сессии Генассамблеи ООН.

    Лавров подчеркнул, что нынешние западные стратегии напоминают планы США и Великобритании по уничтожению СССР в 1945 году, когда разрабатывалась операция по уничтожению СССР под названием «Немыслимое». Эти планы, по его словам, тогда были секретными, а сегодня англосаксонские стратегии уже не скрывают своих намерений, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что стратеги Запада рассчитывают добиться победы над Россией через «нелигитимный неонацистский киевский режим», но уже готовят Европу к самоубийственной авантюре.

    «Не буду здесь говорить о бессмысленности и опасности самой идеи «воевать до победного» с ядерной державой, каковой является Россия», - подчеркнул Лавров.

    Тем не менее, министр отметил, что Россия не отказывается от диалога с Западом. Она предлагает создать архитектуру равной и неделимой безопасности в Евразии, которая будет открыта для всех стран и организаций континента. Этот вопрос будет обсуждаться на международной конференции в Минске, открытие которой запланировано на 31 октября.

    Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что предложенные президентом России Владимиром Путиным изменения в российскую ядерную доктрину «безответственны и несвоевременны».

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Кремль воспринимает речи о подготовке к войне с Россией как официальную позицию Запада.

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию заявил, что Россия сохраняет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будут означать на практике изменения в ядерной доктрине.

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    28 сентября 2024, 22:48 • Новости дня
    Лавров: Каждый срыв договоренностей с Россией делает Украину меньше
    Лавров: Каждый срыв договоренностей с Россией делает Украину меньше
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава российского МИД Сергей Лавров указал на сокращение территории Украины после каждых сорванных договоренностей с Россией.

    «С каждым разом, когда срывается договоренность, на которую Россия всегда идет, с каждым разом Украина становится меньше», – приводит его слова ТАСС.

    Он привел в пример отказ Украины выполнять Минские соглашения и срыв переговоров в 2022 году. Как отметил Лавров, «если Украина продолжает идти тем же путем, если она будет опять использовать какие-то трюки для того, чтобы выиграть время, у нее это не получится».

    По словам Лаврова, легитимность Украины «подорвана», пока нынешний режим сохраняет власть. Он выразил надежду, что международные партнеры, такие как Китай и Бразилия, учтут «манеры» украинского руководства и его попытки обманом вовлечь других на «зыбкую почву».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что Украина не смогла удержать свои границы 1991 года из-за недоговороспособности киевского режима. Лавров подчеркивал, что противники переговоров между Россией и Украиной должны осознавать последствия своего подхода – «чем дольше они тянут с переговорами, тем сложнее будет достичь согласия».

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    28 сентября 2024, 18:30 • Новости дня
    Инцидент на ж/д мосту в Самарской области приостановил движение поездов

    На перегоне в Самарской области приостановили движение грузовых поездов из-за хлопка на мосту

    В районе города Кинель Самарской области на железнодорожном мосту произошел сильный хлопок, в результате которого повреждены островки безопасности, движение поездов временно приостановлено.

    Сильный хлопок произошел на железнодорожном мосту в районе города Кинель Самарской области, передает РИА «Новости». В результате инцидента повреждены островки безопасности, однако пострадавших нет. Движение поездов временно приостановлено, но железнодорожные пути остались невредимыми. На месте происшествия работают сотрудники безопасности, которые занимаются устранением последствий инцидента.

    Власти региона призывают жителей сохранять спокойствие и не распространять ложную информацию. Причины хлопка пока не установлены, однако принимаются все меры для обеспечения безопасности. Власти подчеркивают, что ситуация находится под контролем, и опасности для населения нет.

    Как сообщается в Telegram-канале Куйбышевской железной дороги, инцидент повлиял только на движение грузовых поездов, которое временно приостановлено на участке 94-103 километры. Пассажирские поезда и электрички продолжают курсировать в обычном режиме.

    Причиной приостановки груза стало незаконное вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.

    Напомним, в марте у железнодорожного моста через реку Чапаевку в Самарской области после первого взрыва нашли и обезвредили неразорвавшееся взрывное устройство. Руководство Самарской области обещало помочь с ремонтом моста, пострадавшего в результате взрыва рядом с Чапаевском.

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    28 сентября 2024, 18:37 • Новости дня
    Безуглая обвинила Сырского в «прятках на даче»

    Безуглая потребовала от Сырского объяснений по поводу слухов о его прятках на даче

    Безуглая обвинила Сырского в «прятках на даче»
    @ Volodymyr Tarasov/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что главком ВСУ Александр Сырский скрывается на даче в Харьковской области, и потребовала объяснений.

    Безуглая выразила обеспокоенность по поводу поведени Сырского. Поее словам, он якобы скрывается на своей даче в Харьковской области. Депутат обратилась к Сырскому с просьбой выйти на связь и опровергнуть распространяющиеся слухи, передает РИА «Новости».

    Безуглая также отметила, что в военных кругах ходят слухи о задержании начальника Генерального штаба Баргилевича по обвинению в коррупции. По ее мнению, это дополнительно подрывает и так уже низкий авторитет Генштаба Вооруженных сил Украины.

    В заключение депутат выразила надежду, что слухи о даче и взятке не соответствуют действительности. «Слухи распространяются повсюду, поэтому покажитесь и опровергните их. Оба. Прошу», –призвала депутат.

    Ранее Безуглая обвинила Минобороны и Генштаб Украины в сокрытии критического состояния обучения военных в ВСУ.

    До этого она заявила, что Сырский пытается дискредитировать Силы беспилотных систем (СБС) и их командующего Вадима Сухаревского, а также других генералов.

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    28 сентября 2024, 20:12 • Новости дня
    Русскоязычную журналистку выгнали со встречи с Санду

    Журналистку Дроздецкую выгнали со встречи с Санду за русский язык

    Русскоязычную журналистку выгнали со встречи с Санду
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Русскоязычную журналистку Светлану Дроздецкую выгнали со встречи президентом Молдавии Майей Санду с диаспорой в Италии из-за использования русского языка.

    Журналистку Светлану Дроздецкую выгнали со встречи президента Молдавии Майи Санду с диаспорой в Италии, передает Sputnik Молдова.

    По словам Дроздецкой, решение о ее удалении со встречи никто не обосновал. Однако она предположила, что это связано с тем, что президент Санду не считает русскоязычных журналистов достойными присутствовать на встрече с соотечественниками.

    Журналистка также выразила недовольство тем, что ее и ее коллег передали итальянской полиции из-за их профессиональной деятельности. «Лучше бы так на преступников реагировали», – написала Дроздецкая.

    Кандидат в президенты Молдавии от оппозиционного блока «Победа», депутат парламента Василий Боля выступил за восстановление официального статуса русского языка в стране.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как русофобия властей Кишинева начала разлагать молдаван.

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