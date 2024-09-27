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    Патрушев: НАТО на учениях в Балтике отрабатывает сценарии борьбы с РФ
    Медведев связал уровень русофобии лидеров Запада с величиной «смешных государств»
    Мексика присоединилась к платформе «Друзья мира»
    Газпром решил поставлять газ в Африку
    Рогов: За Гуляйполем линии обороны ВСУ практически отсутствуют
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Порошенко готовится к выборам Зеленского

    Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.

    0 комментариев
    Никита Коваленко Никита Коваленко Армению нельзя игнорировать

    Для великих держав не существует вариантов не замечать проблему или ждать, когда она сама собой рассосется. Тем более если речь идет о соседних странах. Перефразируя бородатую шутку – если мы не выстроим отношения с ближним зарубежьем, то это сделают солдаты НАТО. Уже проверено.

    7 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Враг мечтает вывести русский тыл из «зоны комфорта»

    И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.

    20 комментариев
    27 сентября 2024, 18:52 • Новости дня

    Венгрия заявила о присоединении к платформе «Друзья мира»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Венгерская сторона намерена присоединиться к платформе по урегулированию на Украине «Друзья мира», заявил госсекретарь по международным коммуникациям в офисе премьера Венгрии Золтан Ковач со ссылкой на главу МИД Петера Сийярто.

    По словам Сийярто, Венгрия присоединяется к группе «Друзья мира», которая проводит свою первую встречу в пятницу в Нью-Йорке под руководством Китая и Бразилии, заявил Ковач, передает ТАСС.

    «Ключевое сообщение группы – срочная необходимость начать мирные переговоры для прекращения войны на Украине», – отметил он.

    Ранее о присоединении к платформе заявляла Мексика. Газета ВЗГЛЯД писала о создании платформы «Друзья мира» для разрешения конфликта на Украине.

    26 сентября 2024, 21:54 • Новости дня
    Глава бундесвера отреагировал на изменения ядерной доктрины России
    Глава бундесвера отреагировал на изменения ядерной доктрины России
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обновление ядерной доктрины России не изменит внешнюю политику НАТО и Германии, заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус на пресс-конференции с литовским министром обороны Лауринасом Касчюнасом.

    По словам Писториуса, Германия и Североатлантический альянс следуют своему курсу, передает РИА «Новости».

    «Это вообще не нужно комментировать. Завтра будет что-нибудь другое. Мы идем своим путем, мы делаем то, что считаем правильным», – сказал он.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал предложенные президентом России  изменения в российскую ядерную доктрину «безответственными и несвоевременными».

    В среду на совещании Совбеза по ядерному сдерживанию президент Владимир Путин озвучил ключевые изменения, которые предложено внести в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Среди прочего в проекте расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, и дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются соответствующие мероприятия.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала, как обновленная ядерная доктрина будет работать для сдерживания агрессивных действий Запада.


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    26 сентября 2024, 21:57 • Новости дня
    The Economist: Зеленский решил провести выборы для укрепления своей власти
    The Economist: Зеленский решил провести выборы для укрепления своей власти
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения выборов президента Украины в следующем году, пишет британский журнал The Economist.

    Издание не уточнило источник информации, но отметило, что Зеленский, чтобы укрепить свою власть, может пойти на этот шаг, несмотря на достигнутые в прошлом году договоренности основных политических сил Украины о переносе выборов до окончания боевых действий, передает ТАСС.

    Согласно результатам опроса американского Национального демократического института международных отношений (его деятельность признана нежелательной на территории России), который приводит издание, доверие украинцев к Зеленскому существенно снизилось. Если в мае 2023 года оно составляло 80%, то в этом году опустилось до 45%.

    Ранее британская газета The Sunday Times также отмечала снижение популярности Зеленского. По мнению жителей Украины, с которыми пообщалось издание, президент больше увлечен политическими играми, чем обеспечением безопасности страны.

    «Политический процесс определенно начался», – заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, цитируемая The Economist.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о невозможности восстановить легитимность Зеленского.

    Коментарии (23)
    26 сентября 2024, 18:29 • Видео
    Новая ядерная доктрина России

    Президент Владимир Путин объявил о важных изменениях в ядерной доктрине России. Как подчеркнули в Кремле, это сигнал Западу, где сейчас обсуждают предложения Владимира Зеленского о ракетных ударах по РФ. Чего теперь ждать?

    Коментарии (0)
    27 сентября 2024, 10:04 • Новости дня
    Российские войска вышли на окраину Гуляйполя

    Балицкий: ВС России находятся на окраине города Гуляйполе в Запорожской области

    Российские войска вышли на окраину Гуляйполя
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска продолжают продвижение и уже находятся на окраине города Гуляйполе в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий, при этом основные боевые действия происходят в воздухе.

    По его словам, несмотря на продвижение, Гуляйполе не является основным участком фронта, передает РИА «Новости». Балицкий добавил, что перемещения российских сил на этом направлении остаются незначительными.

    Балицкий отметил, что основные боевые действия в регионе разворачиваются в воздухе. «Противник не перестает обстреливать Запорожскую область FPV-дронами, беспилотниками, ствольной артиллерией и ракетной артиллерией. Это наносит значительный ущерб нашей инфраструктуре», – сказал он. Город Гуляйполе, расположенный в Пологовском районе, находится под контролем украинских вооруженных сил.

    Губернатор добавил, что военные силы России сосредоточены на борьбе с последствиями обстрелов со стороны противника. «Мы практически вынуждены в большей степени бороться с последствиями обстрелов со стороны укранацистского режима», – подчеркнул Балицкий.

    Ранее ВС России нанесли удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье, где производились комплектующие для ракетных систем и беспилотников. В это же время украинские войска отступили в районе трех сел на Ореховском направлении, что позволило российским силам улучшить свои позиции и расширить серую зону на переднем крае.

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    27 сентября 2024, 01:20 • Новости дня
    Трамп назначил встречу с Зеленским в Нью-Йорке

    Трамп назначил встречу с Зеленским в Trump Tower 27 сентября в Нью-Йорке

    Tекст: Денис Тельманов

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что проведет встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в Нью-Йорке 27 сентября в Trump Tower, где они обсудят важные политические вопросы.

    Дональд Трамп, кандидат на пост президента США от республиканцев, заявил, что в пятницу, 27 сентября, встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, пишет ТАСС.

    Встреча пройдет в Trump Tower в 09:45 по местному времени (16.45 мск).

    Трамп заявил на пресс-конференции, что встреча назначена по просьбе Зеленского, подчеркнув значимость диалога между США и Украиной.

    «Президент Зеленский попросил меня встретиться с ним. И я встречусь с ним завтра утром около 09:45 в Trump Tower», – произнес он, подтверждая намерение укреплять отношения между двумя странами.

    Отмечается, что планируется обсуждение актуальных политических и экономических вопросов, касающихся взаимодействия США и Украины на международной арене.

    Ранее сообщалось, что Зеленский отказался ехать в имение Трампа.

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    27 сентября 2024, 14:58 • Новости дня
    Кимаковский: ВС России внезапно ударили к северу от Часова Яра
    Кимаковский: ВС России внезапно ударили к северу от Часова Яра
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные развили успешное наступление у Калиновки и Григоровки, к северу от Часова Яра в ДНР, что было неожиданно для украинской армии, сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский.

    В результате успешного штурма Калиновка фактически освобождена, сказал Кимаковский в эфире Первого канала, передает ТАСС.

    Он отметил, что ВСУ ранее на этой высоте корректировали артиллерийский огонь, это повышает стратегическое значение этого успеха.

    ВСУ сосредоточили свои основные усилия на Угледарском направлении, это открыло возможность для внезапной атаки у Часова Яра. При этом у Угледара наблюдается высокая активность украинских дронов, но артиллерия натовского калибра 155 мм работает реже, чем ранее, сказал Кимаковский.

    «Туда (на Угледарское направление – прим. ВЗГЛЯД) на самом деле сегодня брошены те остатки того, что у него [противника] есть на Донецком направлении. <…> Оборона противника сильно поредела после курской авантюры. Туда брошены основные силы, а здесь они уже делают очаговую оборону», – подвел итог советник главы ДНР.

    Ранее Кимаковский сообщал, что город Селидово в ДНР оказался окружен российскими войсками с трех сторон.

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    27 сентября 2024, 11:51 • Новости дня
    Румыния подняла истребители для перехвата российского БПЛА
    Румыния подняла истребители для перехвата российского БПЛА
    @ Andreea Alexandru/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ночь на пятницу четыре румынских истребителя были задействованы для мониторинга ситуации после обнаружения российского БПЛА у границы с Украиной, но его вторжение в воздушное пространство Румынии длилось менее трех минут, сообщило Минобороны Румынии.

    Румынские силы отметили, что российские военные провели серию атак против Украины вблизи речной границы с Румынией на дунайском рукаве Килия, передает ТАСС. Военные также подчеркнули, что были зафиксированы группы БПЛА, которые приближались к воздушному пространству Украины в непосредственной близости от границы с Румынией.

    В 01:52 (местное время) два румынских истребителя F-16 поднялись в воздух для мониторинга ситуации. Позже, в 03:22, к ним присоединились два самолета F-18 ВВС Испании. Все четыре истребителя завершили свою миссию и вернулись на базу около 04:00. Радарная система наблюдения Румынии указала на возможность того, что один из БПЛА пересек национальное воздушное пространство в зоне границы с Украиной около 03:00, находясь там менее трех минут.

    По данным Минобороны Румынии, информации о падении БПЛА на национальной территории не поступало. Тем не менее министерство начало поисковые операции как с воздуха, так и с земли в указанной зоне. «Силы Минобороны ведут, начиная с этого утра, воздушными средствами и наземными группами поиски в зоне», – подчеркнули в ведомстве. В настоящее время ситуация остается под контролем, угрозы национальной безопасности не выявлено.

    Ранее координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что румынские силы ПВО и два истребителя приняли участие в отражении ночной атаки по Измаилу на юге Украины.

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    27 сентября 2024, 11:56 • Новости дня
    Эксперт объяснил сообщения о подготовке выборов на Украине

    Скачко: У Зеленского нет шансов выиграть президентские выборы в честной борьбе

    Эксперт объяснил сообщения о подготовке выборов на Украине
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Сообщения о возможных выборах на Украине могут быть связаны либо с новым этапом конфликта с Россией, либо с созданием фундамента для переговоров с Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Так он прокомментировал публикацию The Economist о планах Владимира Зеленского провести выборы в 2025 году.

    «Сообщения и утечки в СМИ о возможных выборах на Украине неслучайны. Речь идет о предстоящем политическом переформатировании власти в стране, замене первых лиц», – считает Владимир Скачко, политолог, обозреватель «Украина.ру». По его мнению, этот процесс будет осуществляться с прицелом «либо на продолжение боевых действий, либо на подготовку к переговорному процессу».

    При этом для проведения избирательной кампании необходимо отменить военное положение, заметил аналитик. А вот решать, кто станет кандидатами на пост президента Украины, будут в том числе западные страны, указал он. «Дадут ли Зеленскому баллотироваться – большой вопрос. Он марионетка. И если поступит указ, то кандидатура будет выдвинута. Но в честной борьбе ему не победить», – заявил спикер.

    «С другой стороны, если события в зоне СВО продадут украинскому народу как очередную перемогу, то охваченное квазипатриотизмом общество проголосует за человека, который, по их мнению, является символом этой победы – например, за Зеленского», – рассуждает политолог. Собеседник призвал обратить внимание на то, что политическое поле на Украине зачищено, и различия между кандидатами будут минимальными.

    Среди возможных вариантов он назвал Арсена Авакова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), Петра Порошенко, а также Андрея Ермака. Впрочем, последний может баллотироваться только при определенных условиях. «Ермаку необходимо симулировать разрыв с Зеленским, этот процесс должен инициировать Лондон. Тогда может сыграть «эффект Валерия Залужного» – политика, который противостоит украинскому руководству», – уточнил аналитик.

    Вместе с тем возможен вариант, при котором свою кандидатуру в президенты выдвинет Дмитрий Разумков. «Он тоже заражен «неонацистской болезнью», но может стать альтернативой для определенных категорий западных политиков», – заключил Скачко.

    Ранее журнал The Economist узнал, что Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов на Украине в 2025 году. «Политический процесс определенно начался», – заявила изданию Юлия Тимошенко, лидер партии «Батькивщина».

    Согласно результатам опроса американского Национального демократического института (его деятельность признана нежелательной на территории России), который приводит The Economist, доверие украинцев к Зеленскому существенно снизилось. Если в мае 2023 года оно составляло 80%, то в этом году опустилось до 45%.

    Ранее британская газета The Sunday Times также отмечала снижение популярности Зеленского. По мнению жителей Украины, с которыми пообщалось издание, тот больше увлечен политическими играми, чем обеспечением безопасности страны.

    Выборы президента Украины должны были пройти 31 марта 2024 года, однако их не назначили из-за введенного военного положения. 20 мая официальный срок полномочий Владимира Зеленского истек. После этого президент России Владимир Путин, ссылаясь на конституцию Украины, заявил, что Москва не считает Зеленского легитимным президентом.

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    27 сентября 2024, 14:20 • Новости дня
    ВСУ за сутки пытались 11 раз прорваться через границу в Курской области
    ВСУ за сутки пытались 11 раз прорваться через границу в Курской области
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в последние сутки совершили 11 попыток прорыва через российскую границу в Курской области, все атаки отражены, сообщило Министерство обороны России.

    ВСУ пытались прорваться к Новому Пути и Медвежьему, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская сторона в этом районе потеряла свыше 70 человек, БТР, семь боевых бронированных машин и три автомобиля, двое военнослужащих ВСУ сдались в плен.

    Группировка «Север» поразила формирования 21-й, 22-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й бригады теробороны ВСУ у Любимовки, Дарьино, Нового Пути, Николаево-Дарьино и Плехово.

    В зоне ответственности группировки украинская армия потеряла до 30 человек, четыре боевые бронированные машины и автомобиль. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

    Авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад теробороны у Гуево, Дарьино, Колмакова, Козачей Локни, Любимовки, Малой Локни, Мартыновки, Михайловки, Медвежьего, Новой Сорочины, Нового Пути, Орловки, Плехово, Правды, Толстого Луга и Черкасского Поречного.

    Авиация и ракетные войска поразили районы сосредоточения в Сумской области и резервы 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых, 92-й штурмовой, 1-ой бригады нацгвардии, а также 101-й и 103-й бригад теробороны у Атинского, Беловод, Бояро-Лежичей, Глухова, Журавки, Заруцкого, Катериновки, Кружка, Москаленок, Мачулищ, Новой Слободы, Павловки, Ровного, Рыжевки, Свессы и Сум.

    За сутки украинская сторона на Курском направлении потеряла свыше 330 человек, 16 единиц бронетехники, включая танк, два БТР и 13 бронемашин, артиллерийское орудие, станцию РЭБ, станцию контрбатарейной борьбы и восемь автомобилей.

    За все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 17 тыс. 750 человек, 131 танк, 62 БМП, 97 БТРов, 837 бронемашин, 533 автомобиля, 143 артиллерийских орудия, 31 РСЗО, восемь ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 37 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 18 единиц инженерной и другой техники.

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    27 сентября 2024, 13:39 • Новости дня
    Российские войска освободили Мариновку в ДНР
    Российские войска освободили Мариновку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения группировки «Центр» в последние сутки освободили Мариновку в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.

    За последние семь дней группировка также поразила формирования шести механизированных, двух пехотных, двух егерских, штурмовой, воздушно-десантной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и четырех бригад нацгвардии, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Кроме того, она отразила 67 контратак украинских штурмовиков. За неделю в зоне ее действия ВСУ потеряли до 3880 человек, танк, 15 боевых бронированных машин и 44 орудия полевой артиллерии.

    Группировка «Восток» поразила живую силу и технику двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии, отразила 12 контратак штурмовиков.

    В зоне ее ответственности ВСУ за семь дней потеряли до 960 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, 13 орудий полевой артиллерии, четыре станции РЭБ.

    Группировка «Днепр» поразила формирования пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. В зоне ее ответственности за семь дней украинская армия потеряла до 410 человек, 12 орудий полевой артиллерии, две станции РЭБ и четыре полевых склада боеприпасов.

    Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов поздравлял военнослужащих с освобождением Украинска и Лесовки в ДНР.

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    27 сентября 2024, 08:45 • Новости дня
    ФСБ задержала двух агентов Украины за передачу данных о защите Крымского моста
    ФСБ задержала двух агентов Украины за передачу данных о защите Крымского моста
    @ кадр из видео

    В Крыму были задержаны два агента украинских спецслужб, передававшие сведения о российских военных объектах, включая данные о системе защиты Крымского моста, что стало результатом операции сотрудников ФСБ.

    В Крыму сотрудники ФСБ задержали двух агентов украинских спецслужб, которые передавали информацию о российских военных объектах, в том числе о системе защиты Крымского моста, пишет ТАСС. Пресс-служба регионального управления ФСБ подтвердила факт задержания, сообщив, что агенты осуществляли передачу сведений о российских военных объектах иностранной стороне.

    По данным ФСБ, задержанные работали на украинские спецслужбы и собирали информацию о различных объектах военной инфраструктуры России на территории Крыма. Эти данные могли быть использованы для подрыва безопасности региона.

    На данный момент продолжается расследование, в ходе которого будут выяснены все обстоятельства и возможные связи задержанных с другими агентами или сетями, действующими на территории Крыма.

    Ранее ФСБ ликвидировала агента военной разведки Украины, который готовил подрыв автомобиля одного из руководителей оборонного предприятия в Свердловской области, сообщили в Центре общественных связей ведомства.

    До этого ФСБ сообщила о выявлении фактов использования спецслужбами Украины спецтехники для планирования диверсий и терактов на территории России.

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    27 сентября 2024, 09:19 • Новости дня
    Китай и Бразилия решили создать платформу «Друзья мира» по Украине

    Китай и Бразилия решили создать платформу «Друзья мира» по конфликту на Украине

    Китай и Бразилия решили создать платформу «Друзья мира» по Украине
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Китай и Бразилия с другими странами Глобального Юга решили создать платформу «Друзья мира» для мирного разрешения украинского кризиса, заявил в ходе встречи со спецпредставителем бразильского президента Селсу Аморимом в Нью-Йорке глава китайского МИД Ван И.

    По его словам, данная платформа станет попыткой Китая и Бразилии вместе с другими странами добиться мирного урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС.

    «Друзья мира» не будут закрытой группой, это станет открытой платформой, которая будет способствовать инклюзивному диалогу», – подчеркнул китайский дипломат.

    Ранее Politico писала, что Китай попытается продвинуть мирный план по Украине на Генассамблее ООН.

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    27 сентября 2024, 16:20 • Новости дня
    Вучич предсказал корейский сценарий для Украины
    Вучич предсказал корейский сценарий для Украины
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Конфликт на Украине завершится по корейскому сценарию, но фундаментальное решение отложится на десятилетия, заявил президент Сербии Александр Вучич.

    В конечном итоге будет достигнут мир, однако до этого времени будут происходить жесткие столкновения за территории, заявил Вучич, передает РБК со ссылкой на Informer.

    Политик отметил, что ситуация на Украине не разрешится окончательно в течение ближайших 10, 20 или даже 30 лет. Американская сторона продолжит активную борьбу с российской, которая не прекратит защищать свои интересы. «Глупо недооценивать Российскую армию, также недооценили российскую экономику, которая не ощутила последствий», – заключил он.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что если украинский конфликт будет заморожен, а не урегулирован, то Запад даст нацистам на Украине лицензию на убийство русских.

    Коментарии (17)
    26 сентября 2024, 20:51 • Новости дня
    Белый дом: Встреча Байдена и Зеленского не изменит позицию США по дальнобойным ударам
    Белый дом: Встреча Байдена и Зеленского не изменит позицию США по дальнобойным ударам
    @ Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Pres

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти США после встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского в Вашингтоне не будут объявлять о смене подхода к запрету на дальнобойные удары Киева по территории России, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

    «Я не жду, что будут новые объявления об этих конкретных действиях», – заявила Жан-Пьер на брифинге. Хотя такие темы могут обсуждаться, она уточнила, что речь не пойдет о каких-либо изменениях в американской политике, передает РИА «Новости».

    Президент России Владимир Путин заявлял, что решения Запада по дальнобойному оружию будут означать войну с НАТО.

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    27 сентября 2024, 14:55 • Новости дня
    На Украине Набиуллиной заочно предъявили новые обвинения

    Офис генпрокурора Украины заочно предъявил новые обвинения Набиуллиной

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заочно получила обвинения в пособничестве изменению границ, следует из заявления офиса генпрокурора Украины.

    Отмечается, что обвинения связаны с пособничеством в изменении границ территории и государственной границы Украины, а также в пособничестве в ведении агрессивной войны, передает РИА «Новости».

    «Под процессуальным руководством прокуроров было изменено ранее объявленное подозрение и добавлено новое подозрение в адрес Набиуллиной», – указано в заявлении.

    Ранее главу Центробанка признали «разрушителем» года. В рейтинг, посвященный подведению итогов 2024 года, ее включило издание Politico. В данной категории отмечают людей, которые «лучше всего способны переломить ход игры неожиданным образом».

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    27 сентября 2024, 15:56 • Новости дня
    Politico: Байден усомнился в правильности решения Зеленского атаковать Курскую область
    Politico: Байден усомнился в правильности решения Зеленского атаковать Курскую область
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Джо Байден выразил сомнения по поводу решения Владимира Зеленского атаковать Курскую область, сообщило издание Politico.

    Советники Байдена также выразили обеспокоенность долгосрочной траекторией конфликта, сообщают источники Politico. Американская администрация рассматривает действия Зеленского как рискованные и требующие пересмотра стратегии ведения боевых действий.

    Байден также критически оценил «план победы», представленный Зеленским во время его визита в Вашингтон 26 сентября, передает ТАСС.

    Ранее Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области показала западным партнерам, «на что способна Украина».

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