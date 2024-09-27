Мексика присоединилась к платформе «Друзья мира»

Мексика выразила готовность участвовать в платформе «Друзья мира», создаваемой Бразилией и КНР

Tекст: Елизавета Шишкова

На пресс-конференции в Нью-Йорке, прошедшей на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН, глава мексиканского МИД Алисия Барсена подтвердила готовность Мексики присоединиться к платформе «Друзья мира», создаваемой Бразилией и Китаем, передает ТАСС.

Барсена подчеркнула, что участие в этой инициативе связано с поддержкой предложений, выдвинутых Глобальным Югом, и выразила заинтересованность в обсуждении позиций Бразилии и Китая.

«Мы участвуем в предложениях Глобального Юга, именно поэтому мы идем на встречу, которую созывает Бразилия и Китай. Мы выслушаем их позицию», – сказала она. Кроме того, Алисия Барсена акцентировала внимание на том, что Мексика выступает против увеличения вооружений и за мирное урегулирование конфликта на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Глобальный Юг создает платформу «Друзья мира» для разрешения конфликта на Украине.