Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.0 комментариев
Мексика присоединилась к платформе «Друзья мира»
Мексика выразила готовность участвовать в платформе «Друзья мира», создаваемой Бразилией и КНР
Глава мексиканского МИД Алисия Барсена заявила, что Мексика поддерживает мирное урегулирование конфликта на Украине и присоединится к платформе «Друзья мира», организованной Бразилией и Китаем.
На пресс-конференции в Нью-Йорке, прошедшей на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН, глава мексиканского МИД Алисия Барсена подтвердила готовность Мексики присоединиться к платформе «Друзья мира», создаваемой Бразилией и Китаем, передает ТАСС.
Барсена подчеркнула, что участие в этой инициативе связано с поддержкой предложений, выдвинутых Глобальным Югом, и выразила заинтересованность в обсуждении позиций Бразилии и Китая.
«Мы участвуем в предложениях Глобального Юга, именно поэтому мы идем на встречу, которую созывает Бразилия и Китай. Мы выслушаем их позицию», – сказала она. Кроме того, Алисия Барсена акцентировала внимание на том, что Мексика выступает против увеличения вооружений и за мирное урегулирование конфликта на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Глобальный Юг создает платформу «Друзья мира» для разрешения конфликта на Украине.