Минобороны уничтожило 64 украинских БПЛА над шестью регионами России

Tекст: Денис Тельманов

Министерство обороны России сообщило, что за прошедшие сутки были уничтожены 64 украинских беспилотника самолетного типа, передает ТАСС. Всего атакам подверглись шесть регионов России.



В течение ночи 21 дрон был уничтожен средствами ПВО. Из них 13 беспилотников сбиты над Белгородской областью, шесть над Брянской, по одному дрону над Воронежской и Курской областями.

В дневное время дополнительные атаки были зафиксированы в Курской области, где сбили еще 18 БПЛА. В Брянской области силы ПВО перехватили 11 дронов, в Орловской и Липецкой областях – по шесть. Два беспилотника были нейтрализованы над Белгородской областью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Украины с помощью дронов атаковали три населенных пункта Белгородской области, причиняя значительный ущерб частной собственности. Российская ПВО в понедельник вечером за один час уничтожила 15 украинских дронов, о чем сообщило Минобороны. В Курской области система ПВО сбила четыре украинских беспилотника.