Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.0 комментариев
ПВО сбила четыре украинских беспилотника в Курской области
Губернатор Смирнов: ПВО сбила четыре украинских беспилотника в Курской области
В Курской области система ПВО сбила четыре украинских беспилотника, сообщил глава региона Алексей Смирнов.
ПВО уничтожила четыре украинских дрона самолетного типа в районе Железногорска, уточнил Смирнов в Telegram-канале.
Ранее в этом районе также были обнаружены и уничтожены несколько беспилотников, добавил губернатор. По его информации, в результате падения обломков дронов повреждено шесть автомобилей местных жителей.
В понедельник силы ПВО России уничтожили 21 украинский беспилотник над Курской, Орловской, Брянской и Белгородской областями за полтора часа. Кроме того, за ночь был уничтожен 21 беспилотник ВСУ, нацеленный на объекты в Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областях.