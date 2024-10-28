Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.0 комментариев
ПВО России сбила 21 украинский БПЛА за полтора часа
Средства ПВО уничтожили 21 украинский беспилотник над четырьмя регионами России
За полтора часа силы ПВО России уничтожили 21 украинский беспилотник над Курской, Орловской, Брянской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны.
В понедельник, 28 октября, в период с 13.00 мск до 14.30 мск силы ПВО России успешно отразили попытку киевского режима провести террористическую атаку с использованием беспилотников. В ходе операции были уничтожены 21 беспилотный летательный аппарат, говорится в Telegram-канале Минобороны.
Десять из этих дронов были сбиты над Курской областью, еще пять – над Орловской областью, пять – над Брянской областью и один дрон был ликвидирован над Белгородской областью.
Напомним, 27 октября силы ПВО сбили 51 украинский дрон над Россией. В ночь на 28 октября силы противовоздушной обороны перехватили 21 украинский беспилотник, нацеленный на объекты в Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областях.