Силы ПВО сбили 51 украинский дрон над Россией

ПВО России уничтожила 51 украинский БПЛА над несколькими регионами за ночь

Tекст: Дмитрий Зубарев

Минобороны РФ сообщило, что в России за ночь силы ПВО уничтожили и перехватили 51 украинский беспилотник, пишет ТАСС. В частности, 18 дронов были перехвачены над Тамбовской областью, 16 – над Белгородской, по четыре – над Брянской, Липецкой и Орловской областями. Воронежская область стала местом уничтожения трех дронов, а Курская – одного.

Также было отмечено уничтожение украинского беспилотника над акваторией Азовского моря.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило об уничтожении 17 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами, а также сообщило об уничтожении 13 украинских беспилотников над Белгородской, Липецкой, Орловской и Брянской областями.