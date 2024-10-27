В Грузии предпринимается попытка скорректировать итог голосования на выборах посредством протестных действий и провоцирования применения силы. Есть два условия для успеха такой тактики. Но есть сомнения, что они выполнимы в Грузии.0 комментариев
Силы ПВО сбили 51 украинский дрон над Россией
ПВО России уничтожила 51 украинский БПЛА над несколькими регионами за ночь
Российская ПВО за ночь перехватила 51 украинский беспилотник, в том числе над Азовским морем.
Минобороны РФ сообщило, что в России за ночь силы ПВО уничтожили и перехватили 51 украинский беспилотник, пишет ТАСС. В частности, 18 дронов были перехвачены над Тамбовской областью, 16 – над Белгородской, по четыре – над Брянской, Липецкой и Орловской областями. Воронежская область стала местом уничтожения трех дронов, а Курская – одного.
Также было отмечено уничтожение украинского беспилотника над акваторией Азовского моря.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило об уничтожении 17 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами, а также сообщило об уничтожении 13 украинских беспилотников над Белгородской, Липецкой, Орловской и Брянской областями.