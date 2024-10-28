Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область

ВСУ использовали дроны для атак на три поселка Белгородской области

Tекст: Денис Тельманов





Как сообщает ТАСС, дроны Вооруженных сил Украины атаковали три населенных пункта в Белгородской области. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате атак пострадавших нет, но значительный ущерб нанесен частным владениям и транспортным средствам.



В селе Николаевка в Белгородском районе из-за атак двух FPV-дронов были выбиты окна, повреждены забор и надворная постройка. Также разбиты стекла и посечено крыло у легкового автомобиля, а два других транспортных средства были полностью уничтожены. В результате сброса взрывного устройства с дрона был поврежден жилой дом, а припаркованная машина сгорела.

В селе Чайки в результате сброса взрывного устройства дрона были выбиты окна в жилом доме и поврежден автомобиль. В селе Вознесеновка Шебекинского муниципального округа дрон-камикадзе вызвал возгорание легкового автомобиля.

«Информация о последствиях уточняется», – добавил Вячеслав Гладков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российская ПВО в понедельник вечером уничтожила пятнадцать украинских дронов за один час.

Российские средства ПВО также предотвратили атаку украинских беспилотников на объекты в России, уничтожив пять дронов над Белгородской и Курской областями.

В Белгородской области дежурные средства ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат ВСУ, который пытался совершить террористическую атаку.

