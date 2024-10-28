Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.0 комментариев
Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область
ВСУ использовали дроны для атак на три поселка Белгородской области
Вооруженные силы Украины с помощью дронов атаковали три населенных пункта Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, однако значительный ущерб нанесен частной собственности.
Как сообщает ТАСС, дроны Вооруженных сил Украины атаковали три населенных пункта в Белгородской области. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате атак пострадавших нет, но значительный ущерб нанесен частным владениям и транспортным средствам.
В селе Николаевка в Белгородском районе из-за атак двух FPV-дронов были выбиты окна, повреждены забор и надворная постройка. Также разбиты стекла и посечено крыло у легкового автомобиля, а два других транспортных средства были полностью уничтожены. В результате сброса взрывного устройства с дрона был поврежден жилой дом, а припаркованная машина сгорела.
В селе Чайки в результате сброса взрывного устройства дрона были выбиты окна в жилом доме и поврежден автомобиль. В селе Вознесеновка Шебекинского муниципального округа дрон-камикадзе вызвал возгорание легкового автомобиля.
«Информация о последствиях уточняется», – добавил Вячеслав Гладков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российская ПВО в понедельник вечером уничтожила пятнадцать украинских дронов за один час.
Российские средства ПВО также предотвратили атаку украинских беспилотников на объекты в России, уничтожив пять дронов над Белгородской и Курской областями.
В Белгородской области дежурные средства ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат ВСУ, который пытался совершить террористическую атаку.