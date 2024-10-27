Суверенитет – как собственный, так и уважение к чужому – означает, что никто не обязан жертвовать своими национальными интересами во имя чужих. Слова Путина о том, что мы «со своими проблемами будем справляться и справимся сами» – как раз об этом.0 комментариев
ПВО сбила дрон ВСУ в Белгородской области
Минобороны: ПВО сбила дрон ВСУ в Белгородской области
В Белгородской области дежурные средства ПВО успешно уничтожили беспилотный летательный аппарат ВСУ, пытавшийся совершить террористическую атаку, сообщило Минобороны.
Инцидент произошел около 10.30 мск, сообщается в Telegram-канале ведомства.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», – говорится в публикации.
В воскресенье сообщалось, что Российская ПВО за ночь перехватила 51 украинский беспилотник, в том числе над Азовским морем. Накануне Минобороны России сообщило об уничтожении 13 украинских беспилотников над Белгородской, Липецкой, Орловской и Брянской областями.