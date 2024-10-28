Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.0 комментариев
Минобороны сообщило об уничтожении 15 украинских БПЛА за час
Минобороны сообщило об уничтожении 15 украинских БПЛА за час над тремя российскими регионами
Российская ПВО в понедельник вечером за один час уничтожила 15 украинских дронов, сообщило Минобороны.
БПЛА ВСУ были уничтожены в период с 18.30 до 19.30 по московскому времени в Курской, Брянской и Орловской областях, сообщило ведомство, передает ТАСС.
Восемь дронов были сбиты в Курской области, шесть – в Брянской и еще один – в Орловской, уточнили в Минобороны.
Ранее силы ПВО России уничтожили 21 украинский беспилотник над Курской, Орловской, Брянской и Белгородской областями за полтора часа. Также сообщалось, что в Курской области система ПВО сбила четыре украинских беспилотника.