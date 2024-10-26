Таинственный зов прозвучал. Спящая красавица Россия проснулась и улыбнулась сама себе. Узнаем ли мы в этой прекрасной женщине Россию двухлетней давности? А ведь это она и есть. Кто из социологов мог спрогнозировать такую радикальную смену вех?0 комментариев
Минобороны показало уничтожение САУ ВСУ с помощью «Ланцета» в Курской области
Минобороны: ВС России уничтожили беспилотником «Ланцет» САУ ВСУ в Курской области
В приграничном районе Курской области российские военные из группировки войск «Север»применили барражирующий боеприпас «Ланцет» для уничтожения самоходной артиллерийской установки ВСУ, замаскированной в лесополосе, сообщили в Министерстве обороны России.
Согласно информации, полученной от средств воздушной разведки, САУ была обнаружена в лесополосе. После анализа и уточнения координат, было принято решение о нанесении удара.
Из видео, размещенного в Telegram-канала Минобороны, следует, что цель была поражена прямым попаданием. барражирующего боеприпаса «Ланцет».
Ранее сообщалось, что подразделения группировки «Север» ВС России отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области.
Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ потеряли стабильное управление над своими окруженными подразделениями в регионе, а также сообщил, что порядка 2 тыс. украинских военных окружены в Курской области.