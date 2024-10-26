Электроника беспилотника RQ-20 Puma США оказалась в распоряжении России

Tекст: Мария Иванова

Электроника беспилотного летательного аппарата RQ-20 Puma, произведенного в США, попала в распоряжение российских специалистов, сообщает РИА «Новости».

Инженер по противодействию БПЛА рассказал, что специалисты группы противодействия беспилотникам сумели посадить дрон RQ-20, сохранив его аппаратуру и электронику в целости.

«Это тот самый случай, когда аппаратура и электроника «птички» не пострадали. В нашем распоряжении оказались редкие образцы систем беспилотника. Будем вести работу с ними», – заявил он.

В одном квадрате с RQ-20 в воздухе была замечена еще одна цель, которая была ликвидирована из стрелкового оружия. Специалист сообщил, что этот БПЛА, известный как «Баба Яга», оказался снабжен ретранслятором Starlink и системой сброса с двумя боеприпасами. Он подчеркнул, что после осмотра были выявлены и эти компоненты, что представляет дополнительный интерес для изучения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские снайперы сбили американский беспилотный летательный аппарат Puma и уничтожили почти 25 украинских солдат и наемников, пытавшихся его эвакуировать.

Ранее сообщалось, что Россия получила головную часть ракеты системы залпового огня HIMARS американского производства и специалисты уже приступили к ее изучению, что может снизить эффективность использования данной системы ВСУ.