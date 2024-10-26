  • Новость часаВС России отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В «щедрости» Зеленского нашли ловушку для украинцев
    Стали известны подробности побега заключенных из колонии в Липецкой области
    Иран оценил результаты нападения Израиля
    Электроника беспилотника RQ-20 Puma США оказалась в распоряжении России
    Российские войска освободили Александрополь в ДНР
    Сбежавшие из колонии Липецка заключенные были осуждены за изнасилования и наркотики
    Три страны заблокировали коммюнике МВФК
    Поперечный покинул Россию после начала СВО
    В Коркино загорелись принадлежащие цыганской диаспоре дом и автомобиль
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему мы не узнаём сами себя

    Таинственный зов прозвучал. Спящая красавица Россия проснулась и улыбнулась сама себе. Узнаем ли мы в этой прекрасной женщине Россию двухлетней давности? А ведь это она и есть. Кто из социологов мог спрогнозировать такую радикальную смену вех?

    0 комментариев
    Александр Разуваев Александр Разуваев Акционеры ЮКОСа слишком надеялись на «крышу» в США

    25 октября 2003 года – дата ареста Михаила Ходорковского (признан в России иностранным агентом). В 2003 году либеральный олигархический реванш был абсолютно возможен. МБХ планировал прийти к власти. Он и его компания слишком надеялись на «крышу» в США, но просчитались.

    11 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Враг народа – это не метафора

    Это и есть предательство: заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.

    12 комментариев
    26 октября 2024, 14:18 • Новости дня

    ВС России отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области

    Минобороны: ВС России отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения группировки «Север» ВС России отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области, уничтожили до 30 украинских военнослужащих и пять бронемашин, семь боевиков сдались в плен, сообщило Министерство обороны России.

    Контратаки ВСУ были предприняты в направлениях населенных пунктов Камышовка, Новоивановка и Погребки. В результате боев украинская сторона потеряла до 30 человек убитыми и ранеными, а также пять боевых бронированных машин. Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен российским военным.

    Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны

    Кроме того, отмечается, что была предотвращена попытка ВСУ прорваться через государственную границу России в районе населенного пункта Новый Путь. Противник потерял около десяти человек убитыми и ранеными, а также одну боевую машину пехоты CV-90 шведского производства. Один украинский военнослужащий также сдался в плен.

    Ударами армейской авиации и артиллерии было нанесено значительное поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. Под удар попали подразделения 21-й, 22-й, 41-й, 47-й и другие бригады в нескольких населенных пунктах.

    Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения войск ВСУ и их резервам в Сумской области, что привело к значительным потерям.

    Всего за сутки ВСУ потеряли более 350 военнослужащих, уничтожены 14 единиц бронетехники, в том числе четыре боевые машины пехоты, из них одна CV-90 шведского производства, и 10 боевых бронированных машин, а также две РСЗО HIMARS производства США и две транспортно-заряжающие машины к ним, три миномета и шесть автомобилей. Восемь военнослужащих ВСУ сдались в плен.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 26900 военнослужащих, 177 танков, 97 боевых машины пехоты, 105 бронетранспортеров, 1013 боевых бронированных машин, 692 автомобиля, 229 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США и другую военную технику.

    25 октября 2024, 20:24 • Новости дня
    Путин привел новые данные о попавшей в окружение в Курской области группировке ВСУ

    Путин: Командиры ВСУ в окружении в Курской области расстреливают солдат при попытке сдаться в плен

    Путин привел новые данные о попавшей в окружение в Курской области группировке ВСУ
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Курской области около двух тысяч украинских военных взяты в окружение, командиры ВСУ расстреливают желающих сдаться в плен солдат, заявил президент России Владимир Путин.

    Российский лидер отметил, что российские силы взяли в окружение около 2 тыс. военнослужащих ВС Украины на территории примерно 6 на 15 километров. Командиры украинских военных подразделений, оказавшихся в окружении в Курской области, расстреливают своих подчиненных, пытающихся сдаться в плен, заявил Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, передает ТАСС.

    «По показаниям этих пленных, управление войсками внутри этого анклава нарушено, нарастает паника, – сообщил Путин. – Правда, «отцы-командиры», которые при первой попытке сдачи в плен расстреливают своих же военнослужащих, они стараются скрывать от военнослужащих ВСУ, что они попали в окружение».

    По его словам, ВС России «создали достаточно надежное кольцо окружения и сейчас сжимают это кольцо, приступили к ликвидации этой группировки» ВСУ.

    Ранее Путин заявил, что украинская армия потеряла на Курском направлении до 26 тыс. военнослужащих. Кроме того, по его словам, ВСУ потеряли стабильное управление над своими окруженными подразделениями в Курской области.

    Коментарии (21)
    23 октября 2024, 23:28 • Новости дня
    В Курске прошли обыски по делу о строительстве фортификаций на границе

    В Курске прошли обыски по делу о мошенничестве при строительстве оборонительных сооружений

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курске полицейские провели обыски по делу о мошенничестве при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Возведение защитных линий началось больше двух лет назад.

    Сотрудники управления МВД по Курской области провели обыски в рамках уголовного дела о мошенничестве и легализации преступного дохода при строительстве  фортификационных сооружений на границе с Украиной, передает «Коммерсант».

    Следственные действия прошли в компании, выступавшей одним из подрядчиков оборудования первой линии обороны. Эта фирма, близкая к депутату Курской областной думы Максиму Васильеву. По его словам, компания «Сиэми», где он работает советником гендиректора, занималась строительством первой линии обороны на границе. Два сооружения строились в рамках договора подряда, еще одно возводилось по договору субподряда. При этом следственные действия в офисе компании «проводились в рамках иного уголовного дела на другую строительную компанию», приводи ТАСС заявление Васильева.

    В комментарии «Коммерсанту» депутат отметил, что коммерческие компании вели работы в сложных условиях, некоторые из построенных объектов так и не были заселены. Он считает, что проверка строительства сооружений действительно нужна, поскольку многие подрядчики оказались в сложной ситуации из-за недостатка финансирования и проблем, связанных с проектом.

    Как пишет издание со ссылкой на судебные материалы, строительство фортификаций в регионе стало предметом нескольких разбирательств. В том числе иск регионального управления капстроительства, потребовавшего взыскать с Корпорации развития Курской области более 2 млрд руб. за срыв возведения линий обороны. В начале 2024 года стороны заключили мировое соглашение. Корпорация также судится с подрядчиками, взыскивающими с нее долги за неоплаченные работы. Большинство разбирательств идет в закрытом режиме.

    Еще до начала боевых действий в Курской области прокуратура проверяла деятельность компании ООО «КТК Сервис», которая в конце 2022 года получила договор на возведение части фортификационных сооружений в Глушковском районе. В августе прошлого года договор с «КТК Сервис» расторгли из-за неисполнения компанией взятых на себя обязательств. На основании материалов прокуратуры было возбуждено уголовное дело, а фирму признали банкротом.

    Коментарии (15)
    26 октября 2024, 12:58 • Видео
    В НАТО опять сказали Зеленскому «нет»

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украину точно не пригласят в НАТО до окончания боевых действий, а не только до выборов США. Получается, французы врали, заявляя, что им удалось переубедить американцев и немцев насчет так называемого «плана победы Зеленского», где приглашение Украины в НАТО – это пункт номер один.

    Коментарии (0)
    25 октября 2024, 10:15 • Новости дня
    Путин: ВСУ потеряли управление над окруженными войсками в Курской области

    Путин заявил о потере управления ВСУ над окруженными войсками в Курской области

    Путин: ВСУ потеряли управление над окруженными войсками в Курской области
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ потеряли стабильное управление над своими окруженными подразделениями в Курской области, заявил президент России Владимир Путин в программе «60 минут» на канале «Россия 1».

    «В настоящее время предпринимаются попытки деблокировать. Люди, которые находятся в окружении, они даже не очень понимают, что они в окружении. Потому что, судя по той информации, которой мы располагаем, такое стабильное управление войсками потеряно», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что порядка двух тысяч украинских военных окружены в Курской области.

    Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС также заявил, что ВСУ за месяц потеряли на Курском направлении до 26 тыс. военнослужащих.

    Коментарии (9)
    25 октября 2024, 14:41 • Новости дня
    ВС России предотвратили попытку ВСУ прорваться через границу в Курской области
    ВС России предотвратили попытку ВСУ прорваться через границу в Курской области
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска пресекли попытку украинской армии прорваться через границу в направлении поселка Новый Путь в Курской области, сообщило Минобороны.

    В результате ВСУ потеряли около 15 человек убитыми и ранеными, две бронемашины, один украинский солдат сдался в плен, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Группировка «Север» в ходе наступательных действий поразила формирования девяти украинских бригад в районах Дарьина, Зеленого Шляха, Нижнего Клина, Новоивановки и Плехова.

    Кроме того, отражены пять контратак противника в направлении Александрии, Новоивановки и Плехова. Украинская сторона потеряла до 30 человек убитыми и ранеными, танк, две бронемашины и автомобиль. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен.

    Российская авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники 15 украинских бригад в районах Бондаревки, Викторовки, Гоголевки, Гуева, Дарьина, Зеленого Шляха, Казачьей Локни, Колмакова, Лебедевки, Локни, Мартыновки, Махновки, Мирного, Николаево-Дарьина, Никольского, Новоивановки, Нового Пути, Олешни, Плехова, Свердликова и Черкасского Поречного.

    Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками поражены районы сосредоточения в Сумской области и резервы 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, а также 103-й, 107-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады нацгвардии Украины в районах Басовки, Великой Писаревки, Журавки, Мирополья, Павловки, Шалыгина.

    За сутки украинская армия потеряла более 300 военнослужащих, уничтожены десять единиц бронетехники, в том числе танк, БТР и восемь бронемашин, а также три артиллерийских орудия, пять минометов, три автомобиля и станция РЭБ. Четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 26 550 военнослужащих, 177 танков, 93 боевые машины пехоты, 105 БТР, 1003 бронемашины, 686 автомобилей, 229 артиллерийских орудий, 38 РСЗО, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS, девять ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 57 станций РЭБ, 11 РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

    Коментарии (9)
    25 октября 2024, 10:00 • Новости дня
    Морпехи ЧФ уничтожили колонну техники ВСУ в Курской области

    Морпехи Черноморского флота уничтожили 20 единиц техники ВСУ в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Морпехи Черноморского флота нанесли удар в приграничье Курской области, уничтожив колонну техники ВСУ из 20 единиц, включая броневики Stryker и MaxxPro.

    Как сообщает Минобороны, в Курской области морские пехотинцы Черноморского флота успешно уничтожили колонну украинской военной техники. Командир взвода с позывным Коловрат рассказал, что была организована засада с использованием БТР-82А. Колонна из 20 единиц, включая Stryker, MaxxPro и «Казаки», двигалась в направлении российских позиций, передает РИА «Новости».

    «Организовал две огневые засады. Один наш БТР встречал, второй добивал. Вначале стреляли бронебойными, после остановки машин при высадке десант был уничтожен из ПКТ. Экипажи лично готовил», – рассказал Коловрат.

    Наводчик-оператор БТР-82А с позывным Каспер добавил, что им удалось уничтожить три броневика. «Мы спрятались в лесополосе, они проехали, не заметили нас. Пристроились к ним сзади, и, когда начали выгружать десант, я открыл по ним огонь. Первая сразу загорелась», – отметил он.

    По данным Минобороны, благодаря активным действиям морпехов, противник несет значительные потери и вынужден отступать с захваченной территории в Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, морские пехотинцы из 810-й бригады захватили огневую позицию ВСУ в Курской области, применив творческий подход и хитрость. Российские морпехи ликвидировали разведгруппу ВСУ в Курской области. Морпехи также сообщили о дистанционном минировании ВСУ с помощью беспилотников.

    Коментарии (4)
    26 октября 2024, 00:24 • Новости дня
    Россия обвинила MI6 в подготовке украинских диверсантов для атак на АЭС

    Небензя сообщил о подготовке Западом украинских диверсантов для атак на АЭС в России

    Россия обвинила MI6 в подготовке украинских диверсантов для атак на АЭС
    @ Пятый канал НОВОСТИ/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Россия располагает данными о подготовке западными спецслужбами украинских диверсантов для провокаций на российских атомных станциях, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «У нас также есть достоверная информация о том, что западные спецслужбы, в первую очередь британская MI6, систематически готовили украинские диверсионно-разведывательные группы для организации провокаций на атомных электростанциях в России», – отметил Небензя.

    По словам дипломата, такие диверсионные группы тренировали для операций по подрыву линий электропередачи, соединяющих АЭС с российской энергосистемой, передает РИА «Новости».

    Небензя также указал на «неопровержимые доказательства» подготовки Киевом нападения на Курскую АЭС, которое, по планам Украины, предусматривало «захват и минирование» станции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщал, что в октябре Россия запланировала два заседания в ООН по Украине: неформальное (по «формуле Арриа») 25 октября и заседание СБ ООН о поставках западного оружия на Украину 31 октября.

    Напомним,ВСУ пытались наносить удары по Курской атомной станции. Помимо Курской АЭС, ВСУ неоднократно обстреливали и Запорожскую атомную станцию. В результате одной из атак загорелась градирня.

    Коментарии (5)
    25 октября 2024, 20:40 • Новости дня
    Путин отметил действия 155-й бригады морской пехоты на Курском направлении
    Путин отметил действия 155-й бригады морской пехоты на Курском направлении
    @ mil.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что действия 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота привели к успешному прорыву обороны ВСУ на Курском направлении.

    «Они как раз и совершили этот прорыв. Они как раз и создали условия, основные условия для этих успешных действий. Это именно 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота», – сказал Путин в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, передает ТАСС.

    Также президент сообщил, что командиры окруженных подразделений ВСУ скрывают от своих военнослужащих факт окружения. По его словам, основные силы ВСУ предпринимают попытки деблокировать эти подразделения, однако безуспешно. Российские бойцы надежно отражают все попытки контрнаступления противника.

    Ранее Путин заявил, что ВСУ потеряли стабильное управление над своими окруженными подразделениями в Курской области. Он также сообщил, что на Курском направлении украинская армия потеряла до 26 тыс. военнослужащих за последние 30 дней, при этом около двух тысяч украинских военных были окружены в Курской области.

    Коментарии (0)
    24 октября 2024, 13:50 • Новости дня
    Российские войска отразили контратаку ВСУ на Новоивановку в Курской области
    Российские войска отразили контратаку ВСУ на Новоивановку в Курской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Север» в последние сутки на Курском направлении отразила несколько контратак ВСУ, включая атаку на Новоивановку, сообщило Министерство обороны России.

    Подразделения группировки отразили три контратаки в сторону Нижнего Клина, Новоивановки и Плехово, сорвали три попытки контратак в сторону Дарьино, Зеленого Шляха и Любимовки, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В результате боевых действий на Курском направлении украинская армия потеряла до 280 военнослужащих убитыми и ранеными. Также было уничтожено девять единиц бронетехники, включая танк, БМП и американский бронетранспортер М113.

    Восемь украинских военных сдались в плен.

    Авиация и артиллерия ВС России нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в нескольких населенных пунктах, включая Новоивановку, Дарьино и Зеленый Шлях. Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска ударили по резервам ВСУ в Сумской области.

    За весь период боевых действий на Курском направлении украинская армия потеряла более 26 тыс. военнослужащих и значительное количество техники, включая 176 танков и 93 БМП.

    Ранее группировка «Север» использовала беспилотники для ударов по украинским соединениям на Курском направлении, что помешало ВСУ провести ротацию подразделений.

    Помешали замене подразделений украинских военных и вертолеты Ка-52М. Также ротацию ВСУ в регионе предотвращали Су-25.

    Коментарии (0)
    24 октября 2024, 20:19 • Новости дня
    Путин заявил о потере Украиной за месяц на Курском направлении 26 тыс. человек
    Путин заявил о потере Украиной за месяц на Курском направлении 26 тыс. человек
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия в последние 30 дней потеряла на Курском направлении до 26 тыс. военнослужащих, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

    «За последний месяц с небольшим на Курском направлении, по-моему, там уже 26 тысяч потерь, тоже санитарные и безвозвратные», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Он отметил, что сложно дать оценку действиям украинского руководства в такой ситуации. «Поведение украинской верхушки сегодня является очень иррациональным. Поверьте мне, я говорю о том, что знаю», – добавил глава российского государства.

    Также президент России в ходе конференции заявил, что порядка двух тысяч украинских военных окружены в Курской области. До этого российские военнослужащие сообщали, что ВСУ перебросили в Курскую область 14 бригад, а также подразделения западных наемников.

    Коментарии (2)
    25 октября 2024, 17:27 • Новости дня
    Уничтожение танка ВСУ в Курской области попало на видео

    Уничтожение ехавшего в прорыв танка ВСУ в Курской области попало на видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пытавшийся прорваться к одному из поселков в Курской области украинский танк уничтожили с помощью удара дрона, сообщило Министерство обороны России.

    Во время разведывательных мероприятий военнослужащие бригады морской пехоты Черноморского флота обнаружили движение танка с помощью беспилотника, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    В результате точного попадания FPV-дрона боекомплект танка вооруженных сил Украины сдетонировал. Также опубликована видеозапись с подрывом украинской боевой машины.

    Ранее российские войска пресекли попытку украинской армии прорваться через границу в направлении поселка Новый Путь в Курской области. До этого группировка «Север» на Курском направлении отразила несколько контратак ВСУ, включая атаку на Новоивановку.

    Коментарии (0)
    26 октября 2024, 01:24 • Новости дня
    Названо число пострадавших от атак ВСУ мирных жителей России в 2024 году

    Мирошник сообщил о 4,7 тыс. пострадавших от атак ВСУ мирных жителей в России в 2024 году

    Tекст: Антон Антонов

    С начала 2024 года от атак украинских боевиков пострадали 4733 мирных жителя России, из них 718 погибли, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    «Ранения получили еще 274 несовершеннолетних ребенка. 49 человек из них погибли и уже никогда не станут взрослыми», – сообщил Мирошник на неформальной встрече членов СБ ООН по «формуле Арриа», в которой принял участие в режиме онлайн.

    Мирошник подчеркнул, что Украина смогла провести «вылазку» в Курскую область только благодаря поддержке Запада. Он отметил, что Украина, не имея собственных спутников, получала разведывательную информацию и использовала технику и вооружение, предоставленные западными странами. По его словам, иностранные инструкторы также участвовали в этой операции, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что в Курской области около 2 тыс. украинских военных взяты в окружение. Также он заявил, что украинская армия потеряла на Курском направлении до 26 тыс. военнослужащих.

    Коментарии (0)
    23 октября 2024, 21:11 • Новости дня
    СК возбудил дело против 130 украинских военных за теракты в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные следователи возбудили уголовное дело в отношении 130 украинских боевиков за преступления на территории Курской области.

    Их подозревают в совершении террористических актов, указали в пресс-службе Следственного комитета России, передает ТАСС.

    Ранее в Курской области арестовали семь участников 103-й бригады теробороны Украины по подозрению в террористических актах и незаконном хранении оружия.

    Также возбуждено уголовное дело против американского наемника Дэниела Бернарда Ребара, его подозревают в участии в нападении на Курскую область в составе украинских подразделений.

    Коментарии (0)
    24 октября 2024, 08:18 • Новости дня
    Минобороны: Отряд «Барс» займется охраной объектов в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Добровольческий отряд «Барс-Курск» приступил к выполнению задач по защите объектов в Курской области после подготовки в тыловой зоне.

    Минобороны сообщило, что добровольческий отряд «Барс» усилит группировку в Курской области, пишет «Интерфакс». По данным ведомства, отряд после тщательной подготовки на полигонах в тыловой зоне приступил к выполнению задач по защите объектов жизнеобеспечения и социально значимых объектов.

    Основной задачей добровольцев будет охрана и оборона объектов, борьба с беспилотниками и выявление украинских диверсионно-разведывательных групп. Также отряд будет участвовать в эвакуации гражданского населения и содействовать обеспечению режима контртеррористической операции.

    В Минобороны подчеркнули, что «Барс» надежно взаимодействует с другими подразделениями, обеспечивая безопасность на территории Курской области, особенно в отселенных районах. Отряд активно содействует в поддержании стабильности и защиты стратегически важных объектов региона.

    Ранее сообщалось, что в Курской области создадут добровольческий отряд «Барс-Курск» для поддержания правопорядка в населенных пунктах региона. Отряд «Барс-Курск» задержал в Рыльске мужчину за похищение военного имущества.

    Батальон «Барс-Белгород» с 1 октября начал выполнять задачи по охране важных объектов в Белгородской области.

    Коментарии (0)
    24 октября 2024, 09:05 • Новости дня
    ПВО сбила украинскую ракету над Курской областью

    Смирнов: Российская ПВО сбила утром украинскую ракету над Курской областью

    Tекст: Вера Басилая

    Российская противовоздушная оборона сбила украинскую ракету над Курской областью утром, четыре беспилотника уничтожены ночью, часть обломков упала в Железногорске, сообщил губернатор области Алексей Смирнов.

    В своем сообщении в Telegram-канале Смирнов отметил, что ракета была сбита в небе Курской области.

    Кроме того, ночью были сбиты еще четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа ВСУ. По словам Смирнова, часть обломков этих дронов упала в Железногорске.

    Минобороны сообщило, что средства ПВО за ночь сбили семь дронов над Курской областью и Черным морем.

    Между тем прозвучали взрывы в районе аэродрома в Староконстантинове на западе Украины.

    Коментарии (0)
    25 октября 2024, 14:46 • Новости дня
    Над тремя регионами уничтожены девять украинских дронов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Средства противовоздушной обороны нейтрализовали девять украинских беспилотников, пытавшихся атаковать российские объекты в Курской, Брянской и Орловской областях, сообщило Минобороны.

    С 13.30 до 14.15 дежурные средства ПВО успешно предотвратили попытку террористической атаки украинскими беспилотниками самолетного типа, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Четыре из них были уничтожены над Курской областью, три – над Брянской, два – над Орловской.

    Ранее российские силы ПВО перехватили семь украинских беспилотников над Черным морем. Утром в четверг российская противовоздушная оборона сбила украинскую ракету над Курской областью. В ночь на 24 октября российские силы ПВО сбили семь дронов над Курской областью и Азовским морем.

    Коментарии (0)
    Главное
    Jerusalem Post заявила об атаке свыше 100 истребителей ВВС Израиля на Иран
    Пушилин показал кадры из освобожденного Украинска
    Захарова: Зеленскому дали 50 млрд долларов, чтобы «не вякал» про ядерное оружие
    Оппозиция Грузии распространила видео драки на выборах
    Женщина арестована в Москве по делу о госизмене
    Володин рассказал о новых вступающих в силу в ноябре законах
    Американский наемник оскорблял россиян в соцсетях

    Почему Банк России делает деньги такими дорогими

    Банк России удивил рынок дважды. Тем, что поднял ставку сразу с 19% до 21%, хотя рынок ждал более мягкого повышения. И тем, что фактически прямо заявил: перед Новым годом снова поднимет ставку, и так же жестко – до 23%. Что заставляет Центробанк так сильно закручивать гайки? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад жестоко отомстит Грузии в ближайшие дни

    Субботним выборам в парламент Грузии предстоит стать историческими, кто бы на них ни победил. С точки зрения внешнеполитической повестки на кону сразу два очень важных вопроса: вступит ли Грузия в военный конфликт с Россией и потеряет ли Запад Грузию? Решение этих вопросов может обойтись дорогой ценой, вплоть до попытки революции. Подробности

    Перейти в раздел

    Взятие Селидово пройдет по угледарскому сценарию

    Российские военные вошли в центр города Селидово. В западной части населенного пункта до сих пор сохраняется присутствие ВСУ, однако в экспертном сообществе считают, что в скором времени противник оставит свои позиции. Какие перспективы откроет освобождение Селидово и почему операция по его взятию будет напоминать события в Угледаре? Подробности

    Перейти в раздел

    В «щедрости» Зеленского нашли ловушку для украинцев

    К зиме, которая обещает стать одной из самых тяжелых для Украины, всем ее жителям выплатят по тысяче гривен. Соответствующее поручение дал Зеленский. Как говорят эксперты, киевская власть фактически провалила подготовку к отопительному сезону, а ВСУ продолжают терять позиции на фронте, поэтому Зеленский начал симулировать заботу о населении. В такой «щедрости» также кроется ловушка и для тех, кто отказывается пополнять ряды ВСУ. Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В НАТО опять сказали Зеленскому «нет»

      Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украину точно не пригласят в НАТО до окончания боевых действий, а не только до выборов США. Получается, французы врали, заявляя, что им удалось переубедить американцев и немцев насчет так называемого «плана победы Зеленского», где приглашение Украины в НАТО – это пункт номер один.

    • Британию вовремя унизили

      Саммит БРИКС получил вишенку на свой торт: одновременно на другом конце земли проводился саммит Британского Содружества. Для Лондона он полностью провалился. Проблема не только в том, что высокопоставленные гости предпочти БРИКС. Проблемы у Британии буквально во всем.

    • Зеленский запросил энергетического перемирия

      Владимир Зеленский выступил за взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетическим объектам друг друга. Он считает, что это может стать «первым шагом» к перемирию. Этот шаг мог быть сделан раньше. Но Зеленский сделал ставку на авантюру в Курской области – и опять проиграл.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............