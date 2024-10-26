Минобороны: ВС России отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области

Tекст: Вера Басилая

Контратаки ВСУ были предприняты в направлениях населенных пунктов Камышовка, Новоивановка и Погребки. В результате боев украинская сторона потеряла до 30 человек убитыми и ранеными, а также пять боевых бронированных машин. Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен российским военным.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны

Кроме того, отмечается, что была предотвращена попытка ВСУ прорваться через государственную границу России в районе населенного пункта Новый Путь. Противник потерял около десяти человек убитыми и ранеными, а также одну боевую машину пехоты CV-90 шведского производства. Один украинский военнослужащий также сдался в плен.

Ударами армейской авиации и артиллерии было нанесено значительное поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. Под удар попали подразделения 21-й, 22-й, 41-й, 47-й и другие бригады в нескольких населенных пунктах.

Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения войск ВСУ и их резервам в Сумской области, что привело к значительным потерям.

Всего за сутки ВСУ потеряли более 350 военнослужащих, уничтожены 14 единиц бронетехники, в том числе четыре боевые машины пехоты, из них одна CV-90 шведского производства, и 10 боевых бронированных машин, а также две РСЗО HIMARS производства США и две транспортно-заряжающие машины к ним, три миномета и шесть автомобилей. Восемь военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 26900 военнослужащих, 177 танков, 97 боевых машины пехоты, 105 бронетранспортеров, 1013 боевых бронированных машин, 692 автомобиля, 229 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США и другую военную технику.