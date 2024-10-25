Это и есть предательство: заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.5 комментариев
ИИ-помощник для учителей английского запустили в России
Skillbox представил ИИ-помощника для онлайн-школы английского языка в России
Образовательный холдинг Skillbox, входящий в состав VK, запустил ИИ-помощника для учителей английского, который помогает адаптировать процесс обучения под уровень и интересы учеников, облегчая рутинные задачи.
В пресс-службе компании отметили, что ИИ-помощник служит персональным ассистентом на всех этапах проведения уроков, включая подготовку и проверку домашних заданий, передает ТАСС.
ИИ-помощник учитывает индивидуальные особенности каждого ученика: личные интересы, возраст, уровень знаний и пожелания по темпу обучения. Система помогает учителю формировать план занятия, адаптируя его под нужды ученика, что делает обучение более эффективным.
Система не только запоминает и анализирует данные о каждом ученике после уроков, но и корректирует программу обучения на их основе, значительно упрощая работу преподавателей. В будущем ИИ-помощник сможет генерировать задания и самостоятельно их проверять, что еще больше облегчит процесс обучения.
Основатель и генеральный директор Skillbox Дмитрий Крутов подчеркнул, что в ходе тестирования системы наблюдается рост удовлетворенности образовательным процессом у студентов и преподавателей. Ученики быстрее достигают целей благодаря индивидуальным упражнениям, предлагаемым ИИ-помощником.
Ранее ВШЭ запустила стратегический проект в области искусственного интеллекта.