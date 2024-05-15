ВШЭ запустила стратегический проект в области искусственного интеллекта

Особенность проекта заключается в его мультидисциплинарности и ориентации на реальные потребности человека в различных сферах деятельности, от образования до здравоохранения, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Главной целью проекта является создание ИИ-помощников, которые будут интегрированы в образовательные, административные и научные процессы университета. Эти системы предназначены для снижения рутинной нагрузки и повышения качества жизни, особенно в учебной среде. В числе приоритетных направлений работы выделены такие области, как геймификация образовательных процессов и разработка рекомендательных систем для адаптивного обучения.

«Появление в пуле стратегических проектов ВШЭ стратпроекта по развитию искусственного интеллекта – это естественный и в некоторой степени необходимый шаг, который консолидирует накопленные компетенции, научный потенциал и экспертизу университета. На данный момент мы уже реализуем более 20 прикладных проектов в сфере ИИ в интересах индустриальных партнеров, лидеров в своих отраслях», – отметил научный руководитель проекта и директор Института искусственного интеллекта и цифровых наук НИУ ВШЭ Алексей Масютин.

Также в рамках проекта предусмотрена разработка инновационных решений для медицины, здравоохранения, образования, науки и управления. Реализация этих проектов усилит компетенции университета в сфере ИИ, повысит качество подготовки специалистов и поможет коммерциализировать лучшие разработки в партнерстве с ведущими отраслевыми игроками.

Среди прочего, исследователи вышки работают над созданием систем, которые помогут адаптировать регионы и отрасли к изменениям климата и минимизировать социально-экономические риски, связанные с природно-климатическими изменениями. За реализацию этой части проекта отвечает команда факультета географии и геоинформационных технологий, которая уже создала портал с интерактивными картами, информационными панелями и другой геоинфографикой. В команду проекта войдут также специалисты Института искусственного интеллекта и цифровых наук, которые разработают и адаптируют инструменты ИИ для данной предметной области. Эксперты рассчитывают, что проект будет интегрирован в климатическую и экономическую повестку новых национальных проектов страны.

«Наш университет всегда старался быть на передовой научных исследований и технологических разработок. Новый проект позволит не только укрепить научные школы Вышки, но и создать продукты, которые найдут свое применение в повседневной жизни каждого из нас. Именно поэтому ученые со всего университета будут работать вместе со всеми ИТ-подразделениями ВШЭ, чтобы разработанные модели были, с одной стороны, органично встроены в ИТ-ландшафт университета, и с другой стороны, имели возможность развертывания на площадке партнеров», – подчеркнул Масютин.

В НИУ ВШЭ рассчитывают, что стратегический проект «ИИ-технологии для человека» укрепит академическое сообщество и поможет развитию общества, готового к будущим технологическим вызовам.