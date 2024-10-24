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    БРИКС разрушит зерновую гегемонию Северной Америки
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    Россияне поглумились над «Дождем» за поиск негатива в Казани в дни саммита БРИКС
    В Курске прошли обыски по делу о строительстве фортификаций на границе
    Киев перебросил резервы ВСУ на Оскольское водохранилище
    Россиянина обвинили в убийстве украинских военных в Мюнхене
    Китай поддержал полное участие Ирана в БРИКС
    МВФ спрогнозировал доминирование БРИКС в мировой экономике
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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Форум БРИКС в Казани может претендовать на звание вехи

    БРИКС вышел на новый уровень, когда престижный, но достаточно аморфный клуб превратился в значимое место встречи. Там надо быть, потому что там, во-первых, обсуждают важное, во-вторых, оформляется ведущий мировой тренд.

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    Андрей Медведев Андрей Медведев Русская армия мешает Западу думать

    Что делать завтра и как вернуть свою гегемонию? Это вопросы, которые крайне тревожат элиты на Западе. В ситуации, пока русская армия давит натовских выкормышей, думать сложно. Трудно даже понять, в какой степени именно сейчас нужно поддерживать Киев и сколько денег потратить на украинский проект.

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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Уловка Зеленского показывает его слабое место

    Если бы Зеленский был откровенен, то его заявление должно было звучать следующим образом: «Россия, давайте вы пока не будете наносить по нам удары, потому что мы все еще не получили обещанный объем дальнобойных ракет от США и разрешение наносить ими удары по вашей территории».

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    24 октября 2024, 09:05 • Новости дня

    ПВО сбила украинскую ракету над Курской областью

    Смирнов: Российская ПВО сбила утром украинскую ракету над Курской областью

    Tекст: Вера Басилая

    Российская противовоздушная оборона сбила украинскую ракету над Курской областью утром, четыре беспилотника уничтожены ночью, часть обломков упала в Железногорске, сообщил губернатор области Алексей Смирнов.

    В своем сообщении в Telegram-канале Смирнов отметил, что ракета была сбита в небе Курской области.

    Кроме того, ночью были сбиты еще четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа ВСУ. По словам Смирнова, часть обломков этих дронов упала в Железногорске.

    Минобороны сообщило, что средства ПВО за ночь сбили семь дронов над Курской областью и Черным морем.

    Между тем прозвучали взрывы в районе аэродрома в Староконстантинове на западе Украины.

    23 октября 2024, 15:02 • Новости дня
    Эксперты объяснили заявление Зеленского об энергетическом «перемирии»

    Политолог Скачко: Зеленский заявлением об энергетическом «перемирии» пытается повлиять на БРИКС

    Эксперты объяснили заявление Зеленского об энергетическом «перемирии»
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Владимир Зеленский неслучайно заявил об энергетическом «перемирии» тогда, когда в Казани проходит саммит БРИКС. Таким образом он пытается повлиять на мнение глав государств объединения, а также выставить себя якобы лидером будущей мирной повестки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский назвал прекращение ударов по энергообъектам возможным первым шагом к перемирию на Украине.

    «В Киеве ранее признавали, что на Украине уничтожено до 90% тепловой энергогенерации. А впереди зима. Если ВС России нанесут несколько мощнейших ударов, то атомного сегмента может быть недостаточно для удовлетворения всех потребностей», – отметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    По его мнению, «киевским властям не жалко людей, которые могут остаться без тепла и света». Зеленский и его офис больше переживают о том, что «без энергетики остановится тот сегмент промышленности, который работает на войну», уточнил собеседник. «А это приблизит Украину к катастрофе и возможной капитуляции», – полагает эксперт.

    Впрочем, заявлению Зеленского о прекращении ударов по энергообъектам есть и другое объяснение. Скачко отметил, что оно прозвучало аккурат в то время, когда в Казани собрались лидеры стран БРИКС и гости мероприятия. «Конечно, это заявление Зеленского неслучайно. Понятно, что в столице Татарстана на переговорах различного уровня обсуждают украинский конфликт», – сказал Скачко.

    Он указал на изменение имиджа Украины – от «жертвы» к «агрессору». Это произошло по ряду причин, среди которых нападение ВСУ на Курскую область, а также угрозы Киева прекратить транзит газа и нефти. «На этом фоне Зеленский «гонит волну» и пытается сделать себя лидером будущей мирной повестки», – считает политолог.

    Однако в этой геополитической игре Зеленский рискует оказаться проигравшим. Собеседник сомневается, что тому удастся перехитрить Россию и страны БРИКС. К слову, лидеры объединения уже согласовали позицию по Украине, которая найдет отражение в итоговой декларации казанского саммита. По прогнозам спикера, в документе будет сказано о необходимости политико-дипломатического урегулирования конфликта.

    Военкор Александр Коц в свою очередь назвал враньем заявление Зеленского. «Во-первых, это противоречит «мирному плану» того же самого Зеленского, который он недавно презентовал с большой помпой», – пояснил он. «Во-вторых, мы уже предлагали нечто подобное Киеву, – напомнил Коц. – Сергей Шойгу недавно рассказывал, что Москва готова была принять аналогичное предложение Турции. И что Украина? Сначала вроде согласилась, а потом напала на Курскую область с прицелом на захват Курской АЭС. Ничто не помешает Незалежной снова нас «кинуть».

    «В-третьих, если Зеленский об этом просит – значит, все мы делаем правильно, – добавил военкор. – В-четвертых, энергетический мораторий не только не приблизит «конец горячей фазы войны». Он его значительно отдалит. Потому что в первую очередь энергетика – это кровь ВПК».

    «В-пятых, это сугубо политическое заявление на фоне триумфа саммита БРИКС в России. Киев понял, что теряет повестку, и решил ее возглавить. Дескать, пусть там все обсуждают нашу новую «мирную» инициативу, а не этот ваш новый миропорядок. В общем, с какой стороны ни посмотри, дурно пахнет это ваше энергетическое «перемирие», – заключил Коц.

    Ранее Владимир Зеленский назвал возможный «первый шаг» к перемирию на Украине. По его словам, им может стать взаимное прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

    «Мы увидели во время первого «саммита мира», что может быть принято решение по энергетической безопасности. Иными словами – мы не атакуем объекты их энергетической инфраструктуры, они не атакуют наши. Может ли это привести к концу горячей фазы войны? Думаю, да», – сказал Зеленский в интервью Financial Times.

    В августе газета The Washington Post заявила, что Россия и Украина якобы собиралась направить делегации в Катар для переговоров о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, но после атаки ВСУ на Курскую область Москва отказалась от встречи.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла информацию о том, что украинское наступление на Курскую область сорвало якобы готовившиеся переговоры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что Москва и Киев не вели тайных переговоров по поводу прекращения нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

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    23 октября 2024, 23:28 • Новости дня
    В Курске прошли обыски по делу о строительстве фортификаций на границе

    В Курске прошли обыски по делу о мошенничестве при строительстве оборонительных сооружений

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курске полицейские провели обыски по делу о мошенничестве при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Возведение защитных линий началось больше двух лет назад.

    Сотрудники управления МВД по Курской области провели обыски в рамках уголовного дела о мошенничестве и легализации преступного дохода при строительстве  фортификационных сооружений на границе с Украиной, передает «Коммерсант».

    Следственные действия прошли в компании, выступавшей одним из подрядчиков оборудования первой линии обороны. Эта фирма, близкая к депутату Курской областной думы Максиму Васильеву. По его словам, компания «Сиэми», где он работает советником гендиректора, занималась строительством первой линии обороны на границе. Два сооружения строились в рамках договора подряда, еще одно возводилось по договору субподряда. При этом следственные действия в офисе компании «проводились в рамках иного уголовного дела на другую строительную компанию», приводи ТАСС заявление Васильева.

    В комментарии «Коммерсанту» депутат отметил, что коммерческие компании вели работы в сложных условиях, некоторые из построенных объектов так и не были заселены. Он считает, что проверка строительства сооружений действительно нужна, поскольку многие подрядчики оказались в сложной ситуации из-за недостатка финансирования и проблем, связанных с проектом.

    Как пишет издание со ссылкой на судебные материалы, строительство фортификаций в регионе стало предметом нескольких разбирательств. В том числе иск регионального управления капстроительства, потребовавшего взыскать с Корпорации развития Курской области более 2 млрд руб. за срыв возведения линий обороны. В начале 2024 года стороны заключили мировое соглашение. Корпорация также судится с подрядчиками, взыскивающими с нее долги за неоплаченные работы. Большинство разбирательств идет в закрытом режиме.

    Еще до начала боевых действий в Курской области прокуратура проверяла деятельность компании ООО «КТК Сервис», которая в конце 2022 года получила договор на возведение части фортификационных сооружений в Глушковском районе. В августе прошлого года договор с «КТК Сервис» расторгли из-за неисполнения компанией взятых на себя обязательств. На основании материалов прокуратуры было возбуждено уголовное дело, а фирму признали банкротом.

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    23 октября 2024, 20:10 • Видео
    Саммит БРИКС в Казани: главное

    В Казани проходит саммит БРИКС, принята итоговая декларация, а вопрос с дальнейшим расширением организации разрешен компромиссом. Чего нам ждать от БРИКС? И чего БРИКС ждет от нас?

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    23 октября 2024, 23:18 • Новости дня
    Посольство России обвинило Британию в прикрытии морских поставок оружия ВСУ

    Россия обвинила Британию в использовании зернового коридора для доставки оружия по Черному морю

    Tекст: Денис Тельманов

    Посольство России в Британии обвинило Лондон в использовании зернового коридора для доставки вооружений Украине, прикрываясь гуманитарными целями.

    В заявлении, поступившем в представительство ТАСС в Лондоне, посольство России утверждает, что Британия использует защиту зернового коридора как прикрытие для поставок вооружений на Украину через Черное море.

    «Британские власти придумали еще один антироссийский выпад, заявив о наращивании наших ударов по украинским портам и зашедшим в них кораблям, что якобы приводит к задержкам доставки продовольственной продукции для нужд населения Палестины и поставок зерна странам глобального Юга. Это, в общем-то, саморазоблачение», – отмечается в сообщении посольства.

    Российские дипломаты подчеркнули, что британские власти раздувают тему российских ударов по украинским портам для прикрытия своих действий. Это, по словам представителей России, подтверждает участие западных стран в поставках вооружений для ВСУ по черноморскому маршруту с задействованием сухогрузов, принадлежащих третьим странам.

    Дипломаты отметили, что британцы осведомлены о видеоматериалах Минобороны России, подтверждающих факт доставки вооружений. Кроме того, посольство подчеркнуло, что анонсированные Лондоном расходы на новые морские дроны и радары направлены не на защиту зернового коридора, а на поддержку ВСУ.

    22 октября канцелярия премьер-министра Британии Кира Стармера сообщила о выделении 120 млн фунтов на военно-морскую помощь Украине в рамках морской коалиции с Норвегией.

    В заявлении упоминалось, что ищутся партнеры для финансирования поставок Украине сотен беспилотников и радиолокационных станций для защиты зернового коридора.

    Российское диппредставительство также обвинило Лондон в попытке отвлечь внимание от требования выплаты репараций за работорговлю. В заявлении говорится, что обсуждение продовольственной безопасности является лишь попыткой увести внимание от требования выплаты 206 млрд фунтов пострадавшим от колониальной эксплуатации странам. The Daily Mail ранее сообщала, что 15 карибских стран поднимут вопрос репараций на саммите Содружества на Самоа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские удары по портовой инфраструктуре Одесской области приобрели регулярный характер, поскольку эта морская гавань стала важной точкой поставки вооружений для ВСУ, где противник использует торговые и гражданские суда.

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    23 октября 2024, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Николаевку и Серебрянку в ДНР
    Российские войска освободили Николаевку и Серебрянку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» освободили Николаевку в Донецкой народной республике (ДНР), продолжив продвижение в глубину обороны противника, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Группировка также нанесла поражение живой силе и технике 24-й, 32-й механизированных бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты и 12-й бригады нацгвардии около Ленинского, Димитрова, Дзержинска, Сухого Яра, Кураховки и Щербиновки в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Были отражены 13 контратак формирований 23-й, 93-й, 100-й механизированных, 68-й, 152-й егерских, 5-й штурмовой бригад, 49-го и 425-го штурмовых батальонов ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины.

    ВСУ потеряли до 450 военнослужащих, две машины пехоты, американский бронетранспортер М113, семь бронемашин, в том числе «Козак» и американский HMMWV, два пикапа, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артустановку «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира». Также был уничтожен склад беспилотных летательных аппаратов, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения Южной группировки в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Серебрянка в ДНР.

    Они нанесли поражение формированиям 10-й горно-штурмовой, 23-й, 54-й, 60-й механизированных, 5-й и 79-й десантно-штурмовых, 81-й и 46-й аэромобильных бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты поблизости от Семеновки, Звановки, Васюковки, Северска, Дачного, Славянска, Часова Яра и Курахово в ДНР. Отразили две контратаки подразделений 56-й мотопехотной бригады ВСУ, сообщил Конашенков.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 800 военнослужащих, бронетранспортер, две польские 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab, 152-мм гаубица «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и американское 105-мм орудие М119. Были уничтожены две станции РЭБ «Анклав-Н» и пять полевых складов боеприпасов, отчитались в Минобороны.

    Отметим, что накануне российские войска освободили Новосадовое в ДНР, а за прошлую неделю российские военные освободили пять населенных пунктов.

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    24 октября 2024, 06:40 • Новости дня
    Киев перебросил резервы на Оскольское водохранилище

    Киев усилил группировку на Оскольском водохранилище для сдерживания российских войск

    Tекст: Денис Тельманов

    Командование ВСУ усилило группировку на Оскольском водохранилище, чтобы сдержать российские силы, сосредотачиваясь на переправе Сеньково – Кругляковка.

    Как сообщает ТАСС, вооруженные силы Украины перебросили дополнительные резервы на Оскольское водохранилище.

    По словам военного эксперта Андрея Марочко, это делается для сдерживания продвижения российских войск, которые продолжают расширять свой плацдарм на север и юг водохранилища.

    «Противник стягивает дополнительные силы и средства в районе Сенькова. С района Пристин и Белого сейчас также подтягиваются войска, сосредотачиваются именно на переправе Сеньково – Кругляковка для того, чтобы не дать нашим войскам переправиться на правый берег Оскольского водохранилища», – заявил Марочко.

    Он также отметил, что российские военнослужащие продолжают расширять свои позиции для дальнейшего наступления на данном участке фронта. Ранее сообщалось, что 22 октября российские силы взяли под контроль участок трассы Сеньково – Кругляковка, тем самым разделив на части украинскую группировку.

    Марочко подчеркнул, что российские силы регулярно уничтожают переправы, возводимые украинскими инженерными подразделениями на Оскольском водохранилище.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли более двухсот единиц различной бронетехники.

    Более 450 украинских военных погибли за сутки в зоне ответственности Западной группировки Вооруженных сил РФ в ходе отражения контратак штурмовых групп ВСУ.

    За прошедшую неделю ВС России нанесли 36 ударов высокоточным оружием по объектам на Украине, включая объекты ВПК и энергетики и военную технику, а также освободили пять населенных пунктов.

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    24 октября 2024, 04:25 • Новости дня
    Подростков арестовали за поджоги на транспортных объектах в Иркутской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Трое несовершеннолетних в Иркутской области арестованы по обвинению в теракте после поджога релейного шкафа и вышки сотовой связи.

    Как передает РИА «Новости», в Иркутской области задержали троих подростков в возрасте от 15 до 17 лет по обвинению в совершении террористического акта. Они подожгли железнодорожный релейный шкаф и вышку сотовой связи, что привело к возбуждению уголовного дела по ст. 205 УК России.

    Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что задержанные признались в указанных действиях и добавила, что они действовали по указанию неизвестного лица, связавшегося с ними через мессенджер. Подростки сняли свои действия на видео и отправили их куратору, получив за это по 15 тыс. рублей.

    В ходе расследования выяснилось, что подросткам также предлагалось поджечь самолет на военном аэродроме в Усольском районе, но они отказались из-за опасности.

    Максимальное наказание за совершение теракта в России – пожизненное лишение свободы. Волк подчеркнула, что подобные предложения часто поступают от спецслужб Украины, которые ищут россиян для выполнения таких заданий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала шестерых россиян, в том числе трех подростков, которые по заданию спецслужб Украины осуществляли поджоги на железных дорогах в Нижегородской, Иркутской и Самарской областях.

    В Свердловской области завели два уголовных дела против восьми несовершеннолетних за попытки совершения терактов на железной дороге, получивших инструкции от лица, находившегося на Украине.

    Также в Биробиджане задержали 23-летнего мужчину, который, по данным ФСБ, собирал разведданные для украинских спецслужб и планировал совершить диверсии на железных дорогах.

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    24 октября 2024, 08:37 • Новости дня
    Взрывы прозвучали в районе аэродрома в Староконстантинове на западе Украины

    Tекст: Мария Иванова

    На западе Украины, в районе Староконстантинова Хмельницкой области, где находится военный аэродром, раздаются взрывы; в Хмельницкой, Житомирской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога.

    Взрывы слышны в районе Староконстантинова в Хмельницкой области на западе Украины, где расположен военный аэродром, передает Страна.ua. Сообщение о взрывах появилось в Telegram-канале украинского издания.

    Официальных заявлений от украинских властей по поводу произошедшего пока не поступало. Ранее подобных сообщений о взрывах в этом районе не поступало. Староконстантинов расположен в западной части Украины, и военный аэродром там играет стратегическую роль в оборонной системе страны.

    На данный момент воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Житомирской и Харьковской областях.

    Ранее авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили склад безэкипажных катеров ВСУ и объекты военной инфраструктуры, включая военный аэродром. Российские войска также нанесли удары по базе горючего в Одессе, аэродрому в Хмельницкой области и ряду других объектов инфраструктуры ВСУ, что привело к значительным потерям противника. «Герани» поразили вражеские объекты в районе нефтебазы, а также аэродром Школьный в Одессе.


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    23 октября 2024, 13:26 • Новости дня
    ВС России нанесли крупный удар по ВСУ в Сумской области

    Группировка войск «Север» нанесла значительные потери ВСУ на Курском направлении

    Tекст: Мария Иванова

    Группировка войск «Север» продолжила наступление на Украине, нанеся значительные потери ВСУ в Сумской области, где были уничтожены три танка и БМП Bradley, а также свыше 280 военнослужащих противника.

    Подразделения группировки войск «Север» продолжают вести наступательные действия против ВСУ. В ходе операций были поражены формирования 21-й, 22-й, 41-й и 47-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах таких населенных пунктов, как Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка, Плехово и Свердликово, отмечается в Telegram-канале Минобороны России..

    В сообщении также говорится, что подразделения «Севера» успешно отразили две контратаки противника в направлении Плехово и Покровского и пресекли три попытки контратак в направлении Зеленого Шляха. Потери ВСУ составили до 40 человек убитыми и ранеными, был уничтожен танк и три боевые машины пехоты, включая БМП Bradley американского производства. Трое военнослужащих ВСУ сдались в плен.

    Удары армейской авиации и артиллерии нанесли значительные повреждения скоплениям живой силы и техники ряда механизированных и десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также бригады морской пехоты в нескольких населенных пунктах.

    За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, уничтожены 13 единиц бронетехники, включая три танка и одну БМП Bradley, три артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы.

    Всего за период боевых действий на Курском направлении противник потерял более 25 тыс. военнослужащих и сотни единиц различной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие группировки «Север» использовали беспилотники для ударов по украинским соединениям на Курском направлении, из-за чего у ВСУ не получилось провести ротацию подразделений. Также сообщалось, что украинские боевики при обстреле российских военных в Курской области использовали начиненные хлором снаряды, как об этом информировали Telegram-каналы.

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    24 октября 2024, 08:47 • Новости дня
    Лукашенко назвал «хотелками» прогнозы Зеленского о сроках завершения СВО

    Лукашенко назвал «хотелками» заявления Зеленского о завершении СВО в 2025 году

    Лукашенко назвал «хотелками» прогнозы Зеленского о сроках завершения СВО
    @ БелТА/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что прогнозы Владимира Зеленского о завершении спецоперации на Украине в 2025 году нельзя воспринимать всерьез, так как они являются всего лишь его «хотелками».

    В интервью с журналисткой ВГТРК Ольгой Скабеевой Лукашенко отметил, что заявления Зеленского продиктованы неопытностью и стремлением привлечь к себе внимание, передает «Коммерсант».

    «Ляпнул на публику, понимая, что на него сегодня в какой-то степени сосредоточено внимание. Это хотелки, это его желания, и не больше. Вот это его суть. Это от неопытности. Поэтому его сегодняшние заявления с точки зрения специалистов больше смешны»,– сказал президент Белоруссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что Москва считает предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским «формулу мира» невыполнимой и нежизнеспособной «не очень увлекательным комиксом».

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    23 октября 2024, 12:42 • Новости дня
    Взрывы прогремели на военном аэродроме в Черкасской области Украины

    В Черкасской области Украины утром произошли взрывы на военном аэродроме

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На военном аэродроме в Черкасской области Украины утром прогремели мощные взрывы, после которых к месту происшествия прибыли свыше десяти машин скорой помощи и пожарных.

    Утром 23 октября в районе военного аэродрома в Умани Черкасской области Украины произошли взрывы, сообщает ТАСС. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук подтвердил данную информацию. Он отметил, что местные жители около половины восьмого утра услышали и увидели мощные взрывы.

    В результате инцидента к месту происшествия были направлены более десяти машин скорой помощи и пожарных. Дмитрук также уточнил, что на аэродроме находится база воздушных сил, которая используется для боевых вылетов самолетов. До этого украинские СМИ сообщали о взрывах в городе, но не уточняли их локацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России нанесли групповой удар «Кинжалами» по аэродромам Украины, также произошли взрывы на западе Украины в районе военного аэродрома.

    Ранее ВС России ранее поразили склад ГСМ и склад с ракетно-артиллерийским вооружением на Украине.

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    23 октября 2024, 14:23 • Новости дня
    ВС России захватили БМП голландского производства на Украине

    Российские военные захватили украинскую БМП YPR-765 на Красноармейском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Красноармейском направлении штурмовики танкового полка российской группировки «Центр» подорвали украинскую БМП YPR-765 голландского производства, установив заранее противотанковые мины, ее захватили после ликвидации десанта, сообщили в Минобороны.

    Бойцы группировки «Центр» захватили украинскую боевую машину пехоты YPR-765 голландского производства на Красноармейском направлении, сообщает ТАСС. Штурмовики танкового полка установили противотанковые мины на пути вероятного движения техники ВСУ, что позволило сорвать контратаку противника.

    Командир штурмового отряда с позывным «Акула» рассказал, что машина подорвалась на мине, а десант был уничтожен. «Подбили, подорвали его на мине нашей. Зажали, дожали. Ребята, штурмовики наши, молодцы. Поэтому, как говорится, все делают ради победы», – сказал он.

    Захваченная техника, как и другая трофейная, будет эвакуирована в тыловой район для детального изучения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России уничтожили застрявшую в грязи БМП Bradley ударом дрона, а также получили на вооружение трофейную машину M88A2 Hercules и эвакуировали бронеавтомобиль Kirpi ВСУ в Курской области.

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    23 октября 2024, 21:11 • Новости дня
    СК возбудил дело против 130 украинских военных за теракты в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные следователи возбудили уголовное дело в отношении 130 украинских боевиков за преступления на территории Курской области.

    Их подозревают в совершении террористических актов, указали в пресс-службе Следственного комитета России, передает ТАСС.

    Ранее в Курской области арестовали семь участников 103-й бригады теробороны Украины по подозрению в террористических актах и незаконном хранении оружия.

    Также возбуждено уголовное дело против американского наемника Дэниела Бернарда Ребара, его подозревают в участии в нападении на Курскую область в составе украинских подразделений.

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    23 октября 2024, 14:02 • Новости дня
    ВС России продвинулись на времевском направлении в Запорожье

    Российская армия продвинулась на несколько сотен метров в районе Старомайорского

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России пошли в атаку на времевском направлении в районе Старомайорского в Запорожье, продвинувшись на несколько сотен метров, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    По его словам, российские вооруженные силы активизировали свои действия на времевском направлении, пишет ТАСС. После периода затишья войска продвинулись на несколько сотен метров в районе Старомайорского.

    По словам Рогова, продвижение также отмечено на северо-западе в районе Майорского и в направлении Ровнополья. Он подчеркнул, что эти достижения подчеркивают стратегическую важность времевского направления для российской армии. Вдобавок он указал, что на фоне освобождения Левадного и Золотой Новы это направление становится одним из наиболее успешных и активных для российских войск.

    Владимир Рогов ранее предрекал, что украинские вооруженные силы могут потерпеть обвал на Запорожском участке фронта. Он объяснял, что взятие Старомайорского имеет стратегическое значение для контроля над регионами. Сообщалось, что российские войска отбросили украинские силы на несколько сотен метров в направлении Макаровки в ДНР.

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    23 октября 2024, 12:47 • Новости дня
    Морская авиация ЧФ уничтожила четыре безэкипажных катера ВСУ

    Морская авиация ЧФ уничтожила четыре безэкипажных катера ВСУ в Черном море

    Tекст: Мария Иванова

    Морская авиация Черноморского флота (ЧФ) в северо-западной части Черного моря уничтожила четыре безэкипажных катера ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками группировок войск ВС России было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также базе горючего, местам хранения безэкипажных катеров, цехам сборки беспилотников ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того удары были нанесены по скоплениям живой силы и техники противника в 141 районе.

    Средствами ПВО за последние сутки сбиты 14 американских реактивных снарядов HIMARS и 78 беспилотников, отчитались в Минобороны.

    С начала спецоперации уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 34173 беспилотника, 583 ЗРК, 18769 танков и других бронемашин, 1478 боевых машин РСЗО, 16607 орудий полевой артиллерии и минометов, 27497 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее ВС России поразили объекты энергетики Украины, которые обеспечивали действия ВСУ, а также инфраструктуру военных аэродромов.

    В среду сообщалось, что российские войска освободили Николаевку и Серебрянку в ДНР.

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    24 октября 2024, 08:18 • Новости дня
    Минобороны: Отряд «Барс» займется охраной объектов в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Добровольческий отряд «Барс-Курск» приступил к выполнению задач по защите объектов в Курской области после подготовки в тыловой зоне.

    Минобороны сообщило, что добровольческий отряд «Барс» усилит группировку в Курской области, пишет «Интерфакс». По данным ведомства, отряд после тщательной подготовки на полигонах в тыловой зоне приступил к выполнению задач по защите объектов жизнеобеспечения и социально значимых объектов.

    Основной задачей добровольцев будет охрана и оборона объектов, борьба с беспилотниками и выявление украинских диверсионно-разведывательных групп. Также отряд будет участвовать в эвакуации гражданского населения и содействовать обеспечению режима контртеррористической операции.

    В Минобороны подчеркнули, что «Барс» надежно взаимодействует с другими подразделениями, обеспечивая безопасность на территории Курской области, особенно в отселенных районах. Отряд активно содействует в поддержании стабильности и защиты стратегически важных объектов региона.

    Ранее сообщалось, что в Курской области создадут добровольческий отряд «Барс-Курск» для поддержания правопорядка в населенных пунктах региона. Отряд «Барс-Курск» задержал в Рыльске мужчину за похищение военного имущества.

    Батальон «Барс-Белгород» с 1 октября начал выполнять задачи по охране важных объектов в Белгородской области.

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