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    За этот год в Дубай переехало 7 тыс. миллионеров. Добыча нефти в Дубае с 1991 года по сегодняшний день сократилась в восемь раз. А ВРП эмирата вырос за тот же срок в восемь раз, доля нефти в ВРП стала меньше 1%. Население выросло… в те же восемь раз. Как так вышло?

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему патриоты ругаются из-за культуры

    Места для патриотической культуры должно быть гораздо больше. Собственно, вся культура должна быть патриотической. И в рамках такой культуры нашлось бы место как для высоких, так и для низких жанров. Как для поп-звезд, так и для интеллектуалов.

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    Алексей Нечаев Алексей Нечаев ЕС испытал в Молдавии модель будущих выборов на Украине

    Идея «евровыбора» после 2014 года не только утратила привлекательность, но и с грохотом провалилась в Молдавии, несмотря на адский административный ресурс, сосредоточенный в руках Санду. Однако становится понятен подход Запада к организации будущих выборов на Украине, если такие состоятся.

    6 комментариев
    22 октября 2024, 02:58 • Новости дня

    Сербии надоели разговоры о территориальной целостности Украины

    Вучич заявил об усталости Сербии от разговоров о территориальной целостности Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Сербия устала от разговоров о территориальной целостности Украины, а евроинтеграция Сербии затянулась, заявил президент страны Александр Вучич.

    Вучич заявил о том, что Сербия давно определилась с европейским путем развития. По его словам, для изменения этого решения «многое должно измениться в самой стране», передает ТАСС со ссылкой на Радио и телевидение Сербии.

    Он отметил, что переговоры о вступлении в Евросоюз продолжаются с 2000 года. «Мы обеспечили начало переговоров и ответственны за это, но это продолжается уже долго и люди в какой-то мере уже сыты, сыты от всего этого», – сказал он.

    Также жителям страны надоели «разговоры о территориальной целостности Украины» на фоне игнорирования территориальной целостности Сербии. Вучич подчеркнул, что сербы не могут больше терпеть «такую дозу лицемерия и неправды», когда обсуждения касаются Косова и Метохии.

    Вучич считает, что процесс евроинтеграции «идет медленно» не из-за «правовой системы, верховенства закона или чего-то еще». «Если бы мы признали независимое Косово и ввели санкции против Российской Федерации, то завтра бы стали членами Европейского союза, сразу же», – сказал он.

    Президент сообщил, что рейтинг популярности БРИКС в Сербии сейчас находится на том же, что и у ЕС, уровне – «около 42%». По его мнению, сейчас «там нет реальных механизмов, и это не работает по тому же принципу, как ЕС».

    «Если БРИКС сможет наполнить свои механизмы содержанием и даже через криптовалюты достигнет определенных успехов в создании общего или единого средства платежа, так как единую валюту создать не получится, все равно это будет уровень сплоченности ниже, чем в ЕС», – заявил он.

    Вучич полагает, что данная тема может стать одной из ключевых в республике уже в течение ближайших двух лет и может потребовать проведения референдума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вучич на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке задался вопросом, почему западные страны заявляют о необходимости соблюдения норм международного права, когда говорят о ситуации на Украине, но сами не придерживались их в отношении Сербии. Вучич заявил, что Запад нарушил Устав и резолюции ООН в 1999 году, когда напал на Союзную Республику Югославию.

    21 октября 2024, 06:51 • Новости дня
    В Курскую область перебросили 14 бригад ВСУ и наемников

    Командир отряда спецназа сообщил о переброске ВСУ и наемников в Курскую область

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курской области против России воюют 14 бригад ВСУ и западные наемники, сообщил командир спецназа «Ахмат».

    На Курскую область переброшены 14 бригад Вооруженных сил Украины и подразделения наемников, включая западные частные военные компании, сообщает ТАСС.

    Командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид заявил: «Против ВС РФ здесь стоят 21-я, 22-я, 41-я, 61-я, 80-я, 82-я, 92-я, 95-я, 239-я, 245-я, 47-я бригады ВСУ, 129-й и 30-й штурмовые батальоны, иностранный и грузинский легионы, американская ЧВК Forward Observation Group».

    По его словам, все боеспособные подразделения противника были переброшены в этот российский регион, включая 47-ю бригаду, которая ранее использовалась на фронте для «затыкания дыр».

    Массированная атака со стороны ВСУ началась 6 августа. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера, а жителей приграничных районов эвакуируют.

    По данным Минобороны России, с начала боевых действий на курском направлении Киев потерял более 25 тыс. военнослужащих. Операция по ликвидации формирований ВСУ продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипажи вертолетов Ка-52М российской армии успешно предотвратили ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, нанеся удары по противнику.

    Десять солдат ВСУ, включая командира, попали в засаду в районе Золотой Нивы в ДНР, трое из них погибли, а семеро были взяты в плен, включая командира взвода.

    Украинская военнослужащая, брошенная сослуживцами на поле боя в Херсонской области, была спасена российскими военными и включена в списки обмена, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

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    21 октября 2024, 06:57 • Новости дня
    Симоньян объяснила отсутствие удара России по Верховной раде

    Симоньян заявила, что Россия не атакует Верховную раду из-за культурного наследия

    Симоньян объяснила отсутствие удара России по Верховной раде
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Маргарита Симоньян заявила, что Россия не наносит удары по Верховной раде, так как считает ее частью культурного наследия, созданного советским архитектором Владимиром Заболотным.

    Маргарита Симоньян, главный редактор RT и международной медиагруппы «Россия сегодня», заявила, что Россия до сих пор не бомбит Верховную раду Украины из-за того, что это здание представляет собой культурное наследие. Об этом сообщает РИА «Новости».

    Симоньян отметила, что здание Верховной рады Украины, изначально построенное как Верховный совет Украинской ССР, было создано советским архитектором Владимиром Заболотным, который за свою работу получил Сталинскую премию.

    Симоньян подчеркнула, что у «нормального человека не поднимается рука» на разрушение объектов, связанных с его историей и культурой. Она также добавила, что не понимает, почему на Украине ожидают таких действий от России, учитывая общую историю и культурные связи.

    Симоньян сравнила Верховную раду с дачей, куда в детстве ездят с семьей, подчеркивая, что никто не станет разрушать то, что считает своим. По ее мнению, разрушение культурных памятников из-за текущих политических конфликтов было бы «смешно» и нецелесообразно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Банковая осталась «целой и невредимой» после вторжения ВСУ в Курскую область, так как противники ударов имеют свои аргументы. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что России будет трудно отказать Минску в использовании тактического ядерного оружия при нападении Украины на Белоруссию.

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    21 октября 2024, 18:22 • Видео
    Майя Санду выиграла или проиграла?

    Подсчет голосов на президентских выборах и референдуме о членстве в ЕС в Молдавии показал настоящие чудеса математики. Формально президент Майя Санду может праздновать промежуточную победу. Но настроение у нее нерадостное, и это не случайно.

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    21 октября 2024, 08:30 • Новости дня
    Российские войска блокировали группировку ВСУ в Селидово

    Группировка ВСУ в Селидово оказалась под огневым контролем российских войск

    Российские войска блокировали группировку ВСУ в Селидово
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группировка ВСУ в Селидово на Красноармейском направлении заблокирована российскими войсками, которые полностью контролируют все дороги из города, исключая безопасный выход для противника.

    Группировки ВСУ в Селидово оказались в блокаде, все дороги из города находятся под огневым контролем российских войск, сообщает ТАСС. Это существенно ограничивает возможности украинских военных для безопасного выхода из окружения.

    Представитель силовых структур подчеркнул, что ситуация в Селидово складывается не в пользу ВСУ, так как «клещи вокруг города продолжают смыкаться».

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о наличии всех предпосылок для «охвата» города Селидово на Красноармейском направлении в ДНР. Российские военные взяли в клещи подконтрольные киевскому режиму населенные пункты Кураховка и Селидово.

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    21 октября 2024, 12:21 • Новости дня
    ВС России поразили объекты энергетики Украины и инфраструктуру аэродромов ВСУ
    ВС России поразили объекты энергетики Украины и инфраструктуру аэродромов ВСУ
    @ Кадр из видео

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетики Украины, обеспечивавшим действия ВСУ, и инфраструктуре военных аэродромов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того поражены цеха производства и склады хранения ударных беспилотников, пункт временной дисклокации иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники противника в 127 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты три американских реактивных снаряда HIMARS и 52 беспилотника.

    С начала спецоперации уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 34 018 беспилотников, 582 ЗРК, 18 743 танка и других бронемашин, 1478 боевых машин РСЗО, 16 480 орудий полевой артиллерии и минометов, 27 443 единицы спецтехники, перечислили в Минобороны.

    На прошлой неделе сообщалось, что ВС России нанесли поражение аэродромам ВСУ и объектам ТЭК.

    За прошедшую неделю российские освободили пять населенных пунктов.

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    21 октября 2024, 18:48 • Новости дня
    Названо содержание нового пакета антироссийских санкций ЕС

    Politico: ЕС начнет разрабатывать 15-й пакет санкций против российского экспорта СПГ

    Названо содержание нового пакета антироссийских санкций ЕС
    @ Сергей Красноухов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские страны планируют ускорить разработку нового пакета санкций против российского экспорта сжиженного природного газа (СПГ), чтобы ограничить его закупку в 2024 году, пишет европейское издание американской газеты Politico.

    По данным Politico, страны ЕС в январе начнут интенсивную работу над 15-м пакетом антироссийских санкций, основной акцент в нем будет сделан на ограничении экспорта сжиженного природного газа из России, передает ТАСС. Издание отмечает, что в 2024 году закупки российского СПГ начали расти в ожидании новых ограничений, что может негативно сказаться на энергетическом секторе ЕС.

    Кроме того, Брюссель планирует ужесточить санкции против танкерного флота, который, по их данным, перевозит российскую нефть, продаваемую на мировом рынке без учета западных ограничений на цены, говорится в статье. Подчеркивается, что ЕС решительно намерен возобновить в январе обсуждение мер по «нанесению удара по российской экономике».

    Вместе с тем дискуссии о новых санкциях тормозятся председательствующей в Совете ЕС Венгрией и затягивающимся процессом утверждения нового состава Еврокомиссии, пишет газета. Ожидается, что новый состав начнет работу не раньше 1 декабря. С января председательство в Совете ЕС перейдет к Польше, одному из активных сторонников Украины, что может ускорить принятие новых санкций.

    Ранее портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов сообщил, что в Евросоюзе сомневаются, что смогут подготовить и согласовать 15-й пакет санкций против России и Белоруссии. В сентябре Швейцария одобрила смягчение санкций против России.

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    21 октября 2024, 07:10 • Новости дня
    Балицкий заявил о возможной диверсии Запада на Киевской ГЭС

    Балицкий допустил подрыв Киевской ГЭС Западом для обвинения России

    Балицкий заявил о возможной диверсии Запада на Киевской ГЭС
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий предположил, что западные страны могут организовать подрыв Киевской ГЭС и обвинить в этом Россию, что приведет к серьезным последствиям для Киева.

    По его словам, западные страны могут организовать подрыв плотины Киевской ГЭС, чтобы обвинить в этом Россию, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Киев и его западные партнеры могут использовать любые средства для достижения своих целей.

    Балицкий отметил, что в случае подрыва плотины будут серьезные последствия, включая затопление части Киева и гибель тысяч людей. Он выразил обеспокоенность возможными действиями Запада в контексте текущих геополитических напряженностей.

    По мнению Балицкого, такие действия могли бы быть направлены на дискредитацию России на международной арене. Он подчеркнул важность восприятия подобных угроз всерьез и необходимость подготовки к возможным провокациям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авторы канала «Война с фейками» опровергли статью The New York Times о «подрыве» Каховской ГЭС, а также сообщалось, что в Киеве обсуждали идею взорвать все мосты в столице через Днепр в начале российской спецоперации, но этого не допустил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, и Такер Карлсон в первом выпуске своего шоу обвинил Киев в подрыве Каховской ГЭС.

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    21 октября 2024, 16:04 • Новости дня
    Небензя: Курская авантюра Киева отсрочила мирное урегулирование

    Небензя заявил, что действия Киева отдалили перспективы мира на Украине

    Небензя: Курская авантюра Киева отсрочила мирное урегулирование
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что действия киевских властей, связанные с Курской областью, негативно сказались на перспективах мирного урегулирования кризиса на Украине.

    Он отметил, что многие государства осознают серьезность ситуации и последствия действий Украины. Небензя подчеркнул: «Безусловно, многие государства, впитав наши аргументы и разъяснения, осознают, что курская авантюра лишь отдалила перспективы мирного урегулирования. Более того, вторжением на признаваемую всеми государствами мира территорию России ВСУ продемонстрировали мировому большинству свою террористическую и агрессивную сущность, о чем мы предупреждали долгие годы», передает ТАСС.

    Дипломат добавил, что российская сторона продолжит дипломатические усилия, направленные на разъяснение своей позиции в международных организациях, включая ООН. Напряженность в регионе остается высокой, в то время как Россия ожидает резолюций и действий мирового сообщества для достижения мирного разрешения конфликта.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия продолжит специальную военную операцию до устранения угроз от Украины, отметив, что Запад и Киев не обсуждают восстановление мира.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия поддерживает мирное урегулирование, но только при выполнении своих условий, связанных с безопасностью и целями спецоперации. Для России нет никакой альтернативы победе в спецоперации, указал Песков.

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    21 октября 2024, 22:44 • Новости дня
    Вучич объяснил отказ от участия в саммите БРИКС в Казани

    Вучич объяснил отказ от участия в саммите БРИКС в Казани переговорами с польским премьером Туском

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что не сможет присутствовать на саммите БРИКС в Казани из-за запланированной встречи с польским премьером Дональдом Туском, вместо Вучича страну на саммите представят вице-премьер Александр Вулин и министры.

    Вучич сообщил, что не сможет принять участие в саммите БРИКС в Казани, так как на эти даты у него уже запланированы встречи, передает ТАСС со ссылкой на Радио и телевидение Сербии.

    «В тот самый момент, когда я получил приглашение от президента Путина, я сказал российскому послу, что в последние дни вел переговоры с Дональдом Туском и ожидал его подтверждения. Дональд Туск, премьер-министр Польши, подтвердил и приедет», – сказал Вучич.

    Он сообщил, что «завтра-послезавтра» проведет встречу с главами правительств Словакии и Венгрии Робертом Фицо и Виктором Орбаном в Комарно на юге Словакии, а «уже в среду приезжают» Туск и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. После них Сербию посетит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Я был очень честен с президентом Путиным и сказал ему, что это было запланировано заранее, но я не скрывал и сказал ему: «Уважаемый господин президент, даже если бы не было этих визитов, мне было бы чрезвычайно трудно приехать из-за различных обстоятельств, которые вам хорошо известны», – добавил Вучич.

    Президент Сербии также отметил, что страна не поддержала ни один из 44 «пакетов различных санкций», введенных в 2024 году против России, что, по словам Вучича, высоко ценится российским лидером.

    «Я сказал ему, что и без этого всего было бы трудно, но мы все равно отправим делегацию», – сказал он. Сербия решила направить на саммит БРИКС Вулина, министра обороны Братислава Гашича, министра экономики Адриану Месарович и министра по вопросам международного экономического сотрудничества Ненада Поповича.

    Вучич заявил, что рассчитывает совершить визит в Москву 9 мая, чтобы посетить праздничные мероприятия по случаю 80-й годовщины Победы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вучич в воскресенье сообщил о телефонных переговорах с Путиным. В начале октября сербские СМИ сообщили, что Вучич нарушил многолетнюю традицию и не поздравил с днем рождения президента России. Кроме того, Вучич подписал декларацию в поддержку Украины на саммите в Хорватии. Он заявил, что смог смягчить некоторые пункты, отказавшись от призыва вводить санкции против России и поддерживать Киев военной помощью.

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    21 октября 2024, 13:20 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал последствия референдума о евроинтеграции Молдавии

    Политолог Трухачев: Несогласных с выбранным официальным Кишиневом курсом попытаются выдавить из страны

    Эксперт спрогнозировал последствия референдума о евроинтеграции Молдавии
    @ Vadim Ghirda/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    На фоне очевидного раскола молдавского общества по вопросу евроинтеграции в стране могут начаться беспорядки. За их подавление будет отвечать Румыния. Большинство несогласных с курсом официального Кишинева просто выдавят из республики, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. В воскресенье в Молдавии прошел референдум по вступлению в ЕС и выборы президента.

    «Выборы президента и референдум по евроинтеграции подтвердили, что Молдавия расколота», – отметил Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ. По его мнению, последствия этого могут быть крайне негативными. Политолог также провел параллель с Украиной в период Евромайдана.

    «Кишинев, конечно, не такая пороховая бочка, как некогда был Киев, там не видно стремлений сводить счеты с политическими оппонентами путем насилия. Тем не менее Молдавию будут доламывать извне. И судя по всему, эта роль достанется Румынии», – считает собеседник. Он также не исключает потенциальные протесты, которые, впрочем, будут подавлять с помощью румынской стороны.

    «Я не жду кровавых методов, поскольку румыны более вменяемы, нежели Майя Санду. Однако без водометов и слезоточивого газа все же вряд ли удастся обойтись», – прогнозирует политолог. Тех же, кто не согласится с выбранным официальным Кишиневом курсом, попытаются выдавить из страны. «Некоторые молдаване уедут в Россию, ведь больше бежать им некуда», – добавил эксперт.

    Говоря о прошедших выборах, Трухачев обратил внимание на явку избирателей, которая составила менее 60%. По его словам, на этот показатель повлияло несколько факторов. «Во-первых, часть населения разочаровалась в молдавской политике. Во-вторых, немалое число граждан находится на заработках за границей. Тем, кто проживает в России, просто не дали проголосовать, а те, кто был в Европе, судя по всему, решили не приходить на участки, потому что кандидаты их не устроили», – уточнил спикер.  

    Трухачев также напомнил о том, что Кишинев подготовил недостаточно бюллетеней для граждан в России. «В день выборов, скорее всего, были «карусели», а также подвоз избирателей. Причем подобные случаи фиксировались в том числе за границей – например, в Румынии и Италии», – отметил собеседник.

    При этом кампания запомнились чередой нарушений. «Они начались еще до старта выборов. Так, Telegram-каналы оппозиции Молдавии заблокировали без предупреждения и уведомлений. Пророссийским и даже «многовекторным» кандидатам выключали эфиры, то есть у кандидатов был неравный доступ к избирателям», – напомнил эксперт.

    Что касается результатов президентских выборов, они были ожидаемыми, говорит Трухачев. «В Молдавии кандидат, который четко смотрит в одну сторону, не может победить в первом туре – так устроена страна», – пояснил он. По прогнозам политолога, во втором туре Ренато Усатый поддержит Санду. Он сделал так и на прошлых выборах, напомнил собеседник.

    «Усатый хочет остаться на свободе и сохранить свои капиталы. Более того, не в его интересах портить отношения с Бухарестом. Этим и объясняется его поддержка прозападного кандидата. Также стоит ожидать, что какие-то голоса Санду подрисуют», – заключил Трухачев.

    В воскресенье в Молдавии прошли выборы президента и референдум о евроинтеграции. По данным ЦИК республики, после подсчета 98,56% протоколов за вступление в ЕС проголосовало 50,16% избирателей. Негативно высказались 49,84% граждан. При этом общий разрыв между сторонниками и противниками составил менее 800 голосов.

    Что касается выборов президента, по итогам обработки 98,29% бюллетеней лидером оказалась действующий глава республики Майя Санду с результатом в 41,92%. На втором месте находится отстраненный от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло. Его поддержали 26,35% граждан.

    Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, ЦИК объявил о проведении второго тура, который назначен на 3 ноября. При этом лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор уже заявил, что Майя Санду должна признать свое поражение и покинуть пост главы государства.

    Он также обвинил президента в фальсификации результатов выборов, подчеркнув, что она «натягивает проценты» в свою пользу. Напомним, за десять дней до голосования власти Молдавии заблокировали Telegram-каналы оппозиционного блока «Победа», ряда НКО и СМИ. Представители фракции также отправили открытое письмо в международные организации, в котором перечислили найденные нарушения в ходе голосования.

    Ранее газета ВЗГЛЯД прогнозировала, что в Молдавии состоится второй тур выборов президента. Эксперты отмечали, что его результаты будут зависеть от способности оппозиции действовать единым фронтом ради получения результата.

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    21 октября 2024, 14:24 • Новости дня
    Эксперт: Безумие Украины ничему не научило Молдавию

    Политолог Скачко: Запад использовал на выборах в Молдавии опыт Украины

    Эксперт: Безумие Украины ничему не научило Молдавию
    @ Sergiy Anishchenko/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В 2019 году Украина решила не открывать избирательные участки в России во время выборов президента страны. Спустя пять лет почти то же самое делает Молдавия. Кампания продемонстрировала, насколько системно и нагло Запад «пропахивает» политический класс республики, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. В воскресенье в Молдавии прошел референдум по вступлению в ЕС и выборы президента.

    «Безумие Украины, некогда выбравшей западный курс, ничему не научило Молдавию. Об этом свидетельствуют результаты президентских выборов и референдума по евроинтеграции в стране», – считает Владимир Скачко, политолог, обозреватель «Украина.ру». Аналитик добавил, что прошедшая кампания продемонстрировала, насколько системно и нагло Запад «пропахивает» население и политический класс республики.

    «У власти находится нужный им человек. И были задействованы все технологии – манипуляции, спекуляции и обман, чтобы Майя Санду сохранила свой пост», – отметил собеседник. В этом контексте молдавские выборы стали очередной тренировкой Запада по жульничеству, считает Скачко.

    «И на Украине, и в Молдавии разыгрывается одна и та же схема – взращиваются политики, которые в дальнейшем приводятся к власти, после чего «демократическими методами» за ними сохраняется важный пост. Причем эти люди необходимы западным представителям ровно до тех пор, пока они не исполнят поставленные перед ними задачи», – уточнил эксперт.

    Политолог добавил, что подобный метод опробован Западом также в Киргизии, Армении и Грузии. «Но Тбилиси пытается изменить парадигму собственного развития, стремится отстаивать национальные интересы. На этом фоне предпринимаются новые попытки разжигания цветной революции в республике и народных волнений», – напомнил он. По мнению аналитика, то же самое ждет Молдавию, если во втором туре победу одержит оппозиционный представитель.

    Однако, по его прогнозам, в Кишиневе в президентском кресле все же будет сидеть «румынская молдаванка» Санду, а в Грузии – «французская грузинка» Саломе Зурабившвили. И на Украине, где, по сообщениям СМИ, выборы президента могут состояться в 2025 году, пост займет тот, кого Запад посчитает наиболее удобным. Причем расклад сил в стране не будет отражать реальные настроения. «Как видим на примере Молдавии, система обкатана», – акцентировал политолог.

    На этом фоне собеседник напомнил, что в 2019 году Запад поддержал решение Украины не открывать избирательные участки в России. Схожая ситуация произошла с Молдавией, которая открыла лишь два участка, провел параллели эксперт. «Таким образом, на опыте других стран Запад вырабатывает единую модель, которую можно было бы применять для манипуляции выборами», – заключил Скачко.

    В воскресенье в Молдавии прошли выборы президента и референдум о евроинтеграции. По данным ЦИК республики, после подсчета 98,56% протоколов за вступление в ЕС проголосовало 50,16% избирателей. Негативно высказались 49,84% граждан. При этом общий разрыв между сторонниками и противниками составил менее 800 голосов.

    Что касается выборов президента, по итогам обработки 98,29% бюллетеней лидером оказалась действующий глава республики Майя Санду с результатом в 41,92%. На втором месте находится отстраненный от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло. Его поддержали 26,35% граждан.

    Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, ЦИК объявил о проведении второго тура, который назначен на 3 ноября. При этом лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор уже заявил, что Майя Санду должна признать свое поражение и покинуть пост главы государства.

    Он также обвинил президента в фальсификации результатов выборов, подчеркнув, что она «натягивает проценты» в свою пользу. Напомним, за десять дней до голосования власти Молдавии заблокировали Telegram-каналы оппозиционного блока «Победа», ряда НКО и СМИ. Представители фракции также отправили открытое письмо в международные организации, в котором перечислили найденные нарушения в ходе голосования.

    Ранее газета ВЗГЛЯД прогнозировала, что в Молдавии состоится второй тур выборов президента. Эксперты отмечали, что его результаты будут зависеть от способности оппозиции действовать единым фронтом ради получения результата.

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    21 октября 2024, 19:12 • Новости дня
    Зеленский заявил о создании «буферной зоны» в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о якобы созданной «буферной зоне» на территории Курской области.

    Как написал Зеленский в Telegram-канале, украинские войска якобы создали «буферную зону» на российской территории у границы с Украиной, передает Ura.ru.

    По его словам, проводились обсуждения с военным командованием касательно дальнейших шагов по укреплению фронта. Среди предложенных мер – обеспечение украинских войск необходимым вооружением и техникой для усиления их позиций.

    Ранее Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области показала западным партнерам возможности Украины. В то же время президент США Джо Байден выразил сомнения по поводу этого решения. Бывший британский военный атташе Джон Форман заявил, что наступление ВСУ не достигло ожидаемых результатов и украинские власти не смогли убедить союзников в необходимости увеличения поставок оружия.

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    21 октября 2024, 19:56 • Новости дня
    Всего 13,5 тыс голосов определили итоги референдума по евроинтеграции Молдавии

    В Молдавии за вступление в ЕС проголосовали 50,46% граждан

    Всего 13,5 тыс голосов определили итоги референдума по евроинтеграции Молдавии
    @ IMAGO/Fotostand/Nieweler/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    На прошедшем в Молдавии референдуме по вопросу вступления страны в Европейский союз 50,46% граждан высказались в пользу изменений в конституции, свидетельствуют данные ЦИК после обработки всех протоколов.

    Отмечается, что против идеи вступления в ЕС выступили 49,54% избирателей. По предварительным данным ЦИК, за европейскую интеграцию проголосовали 751 235 человек, против – 737 639, передает РИА «Новости». Разница составляет всего 13 тыс. 596 голосов.

    На референдуме гражданам было предложено ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Молдавии в Европейский союз?» Этот вопрос вызвал оживленные дискуссии и критику как со стороны общественности, так и оппозиционных сил.

    Оппозиция убеждена, что референдум не отражает истинных настроений населения, а является инструментом для усиления позиций действующих властей. Критики подчеркивают, что инициатива может быть направлена на укрепление влияния правящей партии, а не на реализацию реальных стремлений населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Молдавии Майя Санду отменила брифинг на фоне предварительных результатов референдума о вступлении в ЕС, в котором 55% проголосовавших высказались против вступления страны в ЕС, и президентских выборов, где победитель не был определен в первом туре.

    Кандидат в президенты республики, бывший генеральный прокурор Александр Стояногло заявил, что прошедшие в Молдавии выборы президента и референдум о вступлении в ЕС стали позорным провалом для Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности. Политолог Вадим Трухачев утверждал, что на фоне очевидного раскола молдавского общества по вопросу евроинтеграции в стране могут начаться беспорядки, которые будет подавлять Румыния, и большинство несогласных с курсом официального Кишинева выдавят из республики.

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    21 октября 2024, 09:11 • Новости дня
    WSJ: Остин в Киеве не разрешит ВСУ применять дальнобойное оружие

    Wall Street Journal: Остин в Киеве не разрешит ВСУ применять дальнобойное оружие

    Во время своего визита в Киев глава Пентагона Ллойд Остин не объявит о новой военной помощи и не разрешит использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России, пишет Wall Street Journal.

    Глава Пентагона Ллойд Остин, который прибыл в Киев с необъявленным визитом, не планирует объявлять о новой военной помощи Украине, сообщает Wall Street Journal. Визит также не предполагает разрешения на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России. Это решение свидетельствует о продолжающейся осторожной позиции США по отношению к расширению военной помощи Украине, передает РИА «Новости».

    По данным агентства Reuters, визит Остина в Киев не был запланирован заранее, его приезд не связан с изменением военной стратегии США. Как отмечает Wall Street Journal, это, вероятно, станет последним визитом Остина в Киев в роли министра обороны США.

    Американские чиновники сообщают, что Ллойд Остин всегда придерживался более сдержанной позиции по оказанию помощи Украине, в отличие от госсекретаря Энтони Блинкена. Он выражал обеспокоенность относительно чрезмерных поставок оружия из США и сложностей, связанных с обучением украинских военных.

    В понедельник Остин прибыл в Киев для обсуждения вопросов поставок оружия перед выборами в США. Ранее он заявил, что американские военные не могут подтвердить присутствие войск КНДР на Украине.

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    22 октября 2024, 00:31 • Новости дня
    Newsweek заявила о планах Южной Кореи отправить военных на Украину
    Newsweek заявила о планах Южной Кореи отправить военных на Украину
    @ Army Hq/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Южная Корея рассматривает возможность отправки военных и разведчиков на Украину в связи с сообщениями о том, что Россия якобы собирается воспользоваться поддержкой северокорейских войск, пишет Newsweek со ссылкой на южнокорейские СМИ.

    По данным источника из южнокорейской разведки, правительство и военные Южной Кореи якобы изучают план, включающий отправку специалистов по Северной Корее и экспертов по тактике КНДР, пишет Newsweek.

    Цель обсуждаемой миссии – помощь ВСУ в случае захвата ими северокорейских солдат. Южнокорейские специалисты могли бы участвовать в допросах и предоставлять услуги переводчиков. Кроме того, они могут помогать Киеву, предоставляя данные о военной тактике и операциях Северной Кореи.

    Ранее, как писала газета ВЗГЛЯД, Песков опроверг сообщения о возможном участии военнослужащих КНДР в специальной военной операции России. Он обратил внимание на противоречивую информацию, поступающую от южнокорейских источников и Пентагона. Отвечая на вопрос о присутствии северокорейских военных в России и их участии в СВО, Песков посоветовал обращаться в Минобороны.

    В понедельник МИД Южной Кореи пригласил посла России Георгия Зиновьева на беседу из-за слухов об участии войск КНДР в конфликте на Украине. В начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен заявлял, что Северная Корея может направить свои вооруженные силы на Украину для поддержки России.

    Напомним, численность вооруженных сил Северной Кореи оценивается в 1,37 млн человек. При этом около 4 млн находятся в армейском резерве. Армия формируется на основе призывной системы. Корейское общество можно назвать одним из самых военизированных в современном мире. Одной из наиболее сильных сторон ВС КНДР считается артиллерия.

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    21 октября 2024, 10:01 • Новости дня
    Шор призвал Санду уйти в отставку после выборов

    Лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Шор обвинил Санду в фальсификации выборов

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Молдавии Майя Санду должна признать поражение на выборах и покинуть пост, заявил лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор.

    Шор считает, что Санду должна признать поражение и покинуть свой пост после итогов выборов и референдума, передает ТАСС.

    «Ее отмазка на все случаи жизни – про купленные голоса и заговор держав – звучит бредом сумасшедшего. Вместе со своей кодлой признать поражение, уйти в отставку и ждать справедливого суда за все ее преступления против Молдовы», – заявил Шор.

    Он также обвинил президента в фальсификации результатов выборов, заявляя, что Санду «натягивает проценты» в свою пользу.

    По предварительным данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии, Санду не удалось набрать более 50% голосов, необходимых для победы в первом туре выборов. Шор подчеркнул, что граждане не поддержали «предательский курс» на евроинтеграцию, предложенный Санду, и заявил, что жители страны выразили свое несогласие с ее политикой.

    Президент Молдавии Майя Санду лидирует в первом туре выборов с 41,92% голосов после обработки 98,29% протоколов. На втором месте находится отстраненный от должности генпрокурора Молдавии Александр Стояногло с 26,35%.

    В то же время число проголосовавших на референдуме за вступление Молдавии в Европейский союз составило 50,03% после обработки 98,33% протоколов.

    Группа депутатов и общественных деятелей из оппозиционного блока «Победа» направила открытое письмо в международные организации, заявив о нарушениях на выборах и референдуме в Молдавии.

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