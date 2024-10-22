Сербии надоели разговоры о территориальной целостности Украины

Вучич заявил об усталости Сербии от разговоров о территориальной целостности Украины

Tекст: Антон Антонов

Вучич заявил о том, что Сербия давно определилась с европейским путем развития. По его словам, для изменения этого решения «многое должно измениться в самой стране», передает ТАСС со ссылкой на Радио и телевидение Сербии.

Он отметил, что переговоры о вступлении в Евросоюз продолжаются с 2000 года. «Мы обеспечили начало переговоров и ответственны за это, но это продолжается уже долго и люди в какой-то мере уже сыты, сыты от всего этого», – сказал он.

Также жителям страны надоели «разговоры о территориальной целостности Украины» на фоне игнорирования территориальной целостности Сербии. Вучич подчеркнул, что сербы не могут больше терпеть «такую дозу лицемерия и неправды», когда обсуждения касаются Косова и Метохии.

Вучич считает, что процесс евроинтеграции «идет медленно» не из-за «правовой системы, верховенства закона или чего-то еще». «Если бы мы признали независимое Косово и ввели санкции против Российской Федерации, то завтра бы стали членами Европейского союза, сразу же», – сказал он.

Президент сообщил, что рейтинг популярности БРИКС в Сербии сейчас находится на том же, что и у ЕС, уровне – «около 42%». По его мнению, сейчас «там нет реальных механизмов, и это не работает по тому же принципу, как ЕС».

«Если БРИКС сможет наполнить свои механизмы содержанием и даже через криптовалюты достигнет определенных успехов в создании общего или единого средства платежа, так как единую валюту создать не получится, все равно это будет уровень сплоченности ниже, чем в ЕС», – заявил он.

Вучич полагает, что данная тема может стать одной из ключевых в республике уже в течение ближайших двух лет и может потребовать проведения референдума.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вучич на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке задался вопросом, почему западные страны заявляют о необходимости соблюдения норм международного права, когда говорят о ситуации на Украине, но сами не придерживались их в отношении Сербии. Вучич заявил, что Запад нарушил Устав и резолюции ООН в 1999 году, когда напал на Союзную Республику Югославию.