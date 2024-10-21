Грузинка Русудани Иванеишвили получила 13 лет за наемничество против России

Tекст: Дмитрий Зубарев

СК установил, что Иванеишвили добровольно вступила в состав военизированного формирования «Грузинский национальный легион», действующего на стороне вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС.

Формирование создал и возглавил гражданин Грузии Ушанги Мамулашвили с целью участия в боевых действиях против российских военнослужащих и сил ДНР. Вступив в легион, Иванеишвили получила материальное вознаграждение, вооружение, боеприпасы и обмундирование. Она прошла военную подготовку, после чего принимала участие в боевых действиях против российских сил.

Суд признал собранные следствием доказательства достаточными для вынесения приговора за руководящую роль в наемничестве. По информации СК, Иванеишвили была заочно приговорена к 13 годам лишения свободы, она объявлена в международный розыск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, двое граждан Франции и Грузии подозреваются в участии на стороне Украины, они были объявлены в международный розыск по обвинению в наемничестве. Житель Суджи Владимир Мальцев сообщил, что в первые дни нападения ВСУ на Курскую область наемники из Грузии, Франции и Польши убивали мирных жителей.