Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.5 комментариев
Путин вручил звезду Героя Труда Зюганову
Путин вручил звезду Героя Труда Зюганову за заслуги в развитии государственности
Президент России Владимир Путин вручил золотую звезду Героя Труда лидеру КПРФ Геннадию Зюганову за значительный вклад в развитие российской государственности и становление гражданского общества.
Звание Героя Труда было присвоено Геннадию Зюганову в связи с его значительными заслугами в развитии российской государственности, становлении гражданского общества и многолетней плодотворной трудовой деятельностью, как указано в официальном документе, передает ТАСС
Зюганов, которому в июне исполнилось 80 лет, начал свою политическую карьеру в 1960-х годах, работая в структурах комсомола и КПСС. В 1993 году он возглавил Коммунистическую партию Российской Федерации и с тех пор неизменно остается ее лидером. Зюганов также принимал участие в восьми созывах Государственной думы и несколько раз выдвигался кандидатом на президентских выборах.
Напомним, Путин присвоил Зюганову звание Героя Труда в июне, когда лидеру КПРФ исполнилось 80 лет.