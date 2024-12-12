Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.5 комментариев
Трамп раскритиковал Киев за использование американских ракет против России
Трамп осудил запуск Киевом американских ракет по России и эскалацию конфликта
Дональд Трамп выразил недовольство действиями Киева, обвинив его в эскалации конфликта из-за использования ракет американского производства против России и подчеркнув, что ситуация на Украине сложнее, чем на Ближнем Востоке.
Избранный президент США Дональд Трамп выразил недовольство действиями Киева, который использовал американские ракеты ATACMS для ударов по России, сообщает ТАСС.
В интервью журналу Time Трамп подчеркнул, что категорически не согласен с подобными действиями и заявил, что данный шаг лишь ведет к эскалации конфликта. Он задался вопросом, почему такой подход избран, если это приводит к обострению ситуации. Трамп высказал мнение, что конфликт на Украине является более сложным, чем проблемы на Ближнем Востоке.
Напомним, 24 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о безрассудных шагах США в конфликте на Украине. Он также обратил внимание на недавнее обновление ядерной доктрины России. По словам Пескова, эти изменения следует рассматривать как сигнал Западу и что в этом нет случайностей, а есть определенная закономерность.