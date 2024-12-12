Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.5 комментариев
Путин в Кремле поздравил россиян с Днем Конституции
Президент Владимир Путин в ходе церемонии вручения госнаград в Кремле обратился к российским гражданам по поводу Дня Конституции.
«Добрый день, уважаемый коллеги, друзья! Прежде всего хочу поздравить вас и всех граждан нашей страны с Днем Конституции», – цитирует Путина РИА «Новости».
Он добавил, что обновленный Основной закон дает солидарный ответ на вызовы времени. Основной закон страны был принят всенародным голосованием более 30 лет, он определил судьбу страны, ее государственность. Конституция легла в основу всей правовой системы России и утвердила ключевые ценностные ориентиры общества и народа.
«Обновленная Конституция, принципиальные поправки в Основной закон также стали выражением воли миллионов людей, четко обозначили путь развития нашего Отечества, наши общие устремления и цели, солидарный ответ на вызовы времени, нашу готовность защищать свои приоритеты, права и свободы, традиции и самобытность – все, во что мы свято верим и за что стоим», – приводит его слова ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин в четверг намерен провести церемонию вручения государственных наград. Песков отметил, что среди награждаемых будет представительный состав.