Медведев связал падение власти Асада с ошибками управления

Медведев отметил недееспособность сирийской армии и ошибки режима Асада

Tекст: Денис Тельманов

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о связи падения режима Башара Асада в Сирии с допущенными ошибками в управлении страной. Политик подчеркнул, что сирийская армия оказалась недееспособной, что является следствием этих ошибок, передает ТАСС.

Медведев также отметил, что возможные последствия текущих событий в стране могут быть безрадостными, так как существующие слабые ожидания не позволяют надеяться на сохранение единства Сирии. Он выразил сомнения в возможности продолжения совместного существования народов и представителей разных вероучений в Сирии.

Медведев напомнил о серьезной поддержке, которую Россия оказала правительству Башара Асада в определенный период, понимая угрозы фрагментации или распада Сирии по сценарию соседних стран Ближнего Востока. «Последствия всего этого безрадостные», – заявил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, партия арабского социалистического возрождения («Баас»), правившая Сирией свыше 60 лет, объявила о приостановке своей деятельности в стране, соответствующее решение подписано заместителем генсека партии Ибрагимом аль-Хадидом. В президентском дворце бывшего сирийского президента Башара Асада обнаружили таблетки бензодиазепина, используемые для лечения тревожных расстройств и бессонницы. В провинции Латакия вооруженная толпа сожгла могилу Хафеза Асада, бывшего президента Сирии и отца Башара Асада, а в соцсетях распространились видео с горящим мавзолеем и вооруженными людьми вокруг него.