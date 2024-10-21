Пленный офицер ВСУ рассказал об уничтожении взвода под Угледаром

Командир ВСУ: три человека выжили из 60 бойцов после боев под Угледаром

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, три человека из 60 бойцов взвода Вооруженных сил Украины остались в живых после боев под Угледаром, сообщает ТАСС.

Долматов отметил, что нехватка личного состава была значительной, и в его взводе осталось всего трое выживших.

По словам Долматова, пополнить резервы некем, и из оставшегося личного состава взводов только тех, кто умеет держать оружие, перебрасывают на наиболее сложные участки фронта. Он сдался в плен 18 октября в районе населенного пункта Золотая Нива на угледарском направлении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, семеро военных ВСУ попали в плен под Угледаром, а военнослужащие группировки «Восток» отметили, что ожесточенное сопротивление оказывают лишь иностранные наемники. Из-за неисправного танка под Угледаром солдат ВСУ также попал в плен.