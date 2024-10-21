Дать населению заработать на вкладах и не пустить по миру банки. Способствовать росту фондового рынка, но не дать ему превратиться в один большой пузырь, который обогатит лишь часть населения, сделав богатых еще богаче, а бедных еще беднее. Решение всех этих противоречивых задач требует тонкой настройки со стороны правительства и Центробанка.0 комментариев
Пленный офицер ВСУ рассказал об уничтожении взвода под Угледаром
Командир ВСУ: три человека выжили из 60 бойцов после боев под Угледаром
В результате боев под Угледаром из 60 бойцов взвода ВСУ выжили только трое, сообщил пленный командир Александр Долматов, отметив, что пополнить ряды некем, а оставшихся перебрасывают на сложные участки.
По его словам, три человека из 60 бойцов взвода Вооруженных сил Украины остались в живых после боев под Угледаром, сообщает ТАСС.
Долматов отметил, что нехватка личного состава была значительной, и в его взводе осталось всего трое выживших.
По словам Долматова, пополнить резервы некем, и из оставшегося личного состава взводов только тех, кто умеет держать оружие, перебрасывают на наиболее сложные участки фронта. Он сдался в плен 18 октября в районе населенного пункта Золотая Нива на угледарском направлении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, семеро военных ВСУ попали в плен под Угледаром, а военнослужащие группировки «Восток» отметили, что ожесточенное сопротивление оказывают лишь иностранные наемники. Из-за неисправного танка под Угледаром солдат ВСУ также попал в плен.