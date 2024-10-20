Семь солдат ВСУ, включая командира, попали в плен под Угледаром

Tекст: Дмитрий Зубарев

Десять украинских военнослужащих, включая командира, попали в засаду в районе населенного пункта Золотая Нива в ДНР, сообщает ТАСС. В результате трое из них погибли, а семеро, включая командира взвода, взяты в плен.

По словам источника с места событий, военные, попавшие в плен, были эвакуированы с поля боя, им оказывается вся необходимая помощь. Инцидент произошел неподалеку от Угледара в ходе боевых действий в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные взяли в плен спящего снайпера ВСУ в Курской области, захватили разведгруппу ВСУ в этом регионе, а ранее уничтожили еще одну разведгруппу ВСУ.