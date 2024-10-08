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    Сергей Худиев Сергей Худиев ПАСЕ вернулась в XVII век

    Сейчас Запад уже не тот – и свобода религии, и свобода информации рассматриваются даже на таком официальном уровне, как ПАСЕ, как угроза, а не как достижение. Только теперь религию рвутся регулировать чиновники, которые, в отличие от государей XVII века, даже не притворяются верующими.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Какой должны видеть Россию в Центральной Азии

    Несколько дней назад отношения России и Таджикистана вновь привлекли к себе внимание в связи с миграционной проблемой. Однако вопрос с мигрантами – это только часть картины нашего особого соседства.

    14 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Чайлдфри – это не всегда идеология

    Подавляющее большинство россиян уверено, что дети – это счастье. Стоит тебе упомянуть, что твои жизненные планы их не включают в себя – ты сталкиваешься с потоком негатива.

    37 комментариев
    8 октября 2024, 11:52 • Новости дня

    Российские военные захватили разведгруппу ВСУ в Курской области

    Российские военные взяли в плен в Курской области пятерых десантников 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ

    Российские военные захватили разведгруппу ВСУ в Курской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные взяли в плен в Курской области украинскую разведгруппу из пяти человек, которые призвали остальных сложить оружие, сообщил представитель силовых структур России.

    Российские военные в Курской области захватили в плен украинскую разведгруппу, передает РИА «Новости».

    На допросе один из плененных украинских разведчиков сообщил, что был мобилизован в Черниговской области, другой заявил о своем происхождении из Житомира. Оба пленных отказались от обмена, отметив, что предпочли бы остаться в плену, так как опасаются за свою жизнь после возвращения на Украину.

    Пленные призвали остальных украинских военных на территории Курской области сложить оружие и сдаться в плен. «Если можно остаться – лучше бы у вас», – отметил один из украинских десантников, пояснив, что в противном случае ему грозит смерть.

    Спецподразделение Росгвардии успешно ликвидировало украинскую диверсионную группу в Курской области с помощью дрона-камикадзе.

    Пленный украинский солдат рассказал о вылазке в Курскую область, целью которой было получение наград командиром ВСУ, что привело к сдаче солдат в плен из-за отсутствия поддержки.

    Другой пленный военнослужащий ВСУ Ярослав Диденко заявил о недовольстве украинских военных мобилизацией и действиями режима Зеленского, из-за чего они готовы развернуть орудия в сторону Киева.

    7 октября 2024, 08:16 • Новости дня
    Польские наемники расстреляли безоружных людей в Судже

    Житель Суджи сообщил о расстреле безоружных людей польскими наемниками

    Tекст: Вера Басилая

    Житель города Суджа Курской области рассказал о расстреле безоружных людей польскими наемниками на глазах у других горожан, сообщили в Министерстве обороны.

    Житель приграничного города Суджа в Курской области по имени Дмитрий сообщил, что польские наемники расстреляли толпу безоружных людей.передает РИА «Новости».

    «Согнали всех стариков, молодежь, и перед всеми расстреляли поляки», – рассказал Дмитрий. По его словам, одна пара, знакомая с местностью, сумела избежать гибели. Воспользовавшись суетой, они укрылись в яме и через болото перебрались в Льгов, им пришлось ночевать в поле.

    Ранее житель Суджи Владимир Мальцев рассказал, что наемники из Грузии, Франции и Польши убивали мирных жителей в первые дни нападения ВСУ на Курскую область, сравнив расправы с уничтожением тараканов.

    Пенсионерка Надежда Лисихина также рассказала, как ВСУ разграбили и взорвали ее трехэтажный дом в Махновке Суджанского района Курской области.

    Между тем, Россия на форуме ОБСЕ пообещала предать гласности преступления наемников в Курской области.

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    8 октября 2024, 10:00 • Новости дня
    ВСУ применили отравляющие вещества в Курской области

    Командир «Ахмата»: ВСУ применяли боеприпасы с отравляющими веществами в Курской области

    ВСУ применили отравляющие вещества в Курской области
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска применяли боеприпасы с отравляющими веществами в Курской области, что привело к тяжелым отравлениям российских бойцов, сообщил командир спецназа «Ахмат».

    Командир одной из групп спецназа «Ахмат» с позывным Аид заявил, что украинские силы используют боеприпасы с отравляющими веществами. Два нападения с применением газа привели к тяжелым отравлениям у российских солдат, которые были доставлены в медицинские учреждения, передает РИА «Новости».

    Собеседник агентства отметил, что химические боеприпасы ВСУ содержат производные промышленного хлора, хлорциана и фосгена. Один из бойцов спецназа «Ахмат», которому 21 год, был госпитализирован с остановкой сердца и в настоящее время проходит реабилитацию.

    Другие бойцы «Ахмата» также сталкивались с химическими атаками. Один из них рассказал, что после атаки газом, сброшенным с «Бабы-Яги», в группе из шести человек началось жжение в глазах и на лице, что заставило их срочно покинуть позиции. Восстановление после нападения заняло около пяти дней.

    Ранее в августе 2024 года были выявлены факты использования химического оружия под видом дымовых снарядов в Курской области, в результате чего пострадало более 20 человек. Также сообщалось, что ВСУ обучались применению химических боеприпасов, предназначенных для западных артиллерийских систем.

    Кроме того, Минобороны сообщило о планах Киева обвинить Россию в «применении химоружия».

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    7 октября 2024, 16:55 • Видео
    Зеленского заставят провести выборы

    Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

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    7 октября 2024, 15:28 • Новости дня
    СВР: Киев планировал захватить и заминировать Курскую АЭС

    Нарышкин заявил, что Киев планировал захват и минирование Курской АЭС

    СВР: Киев планировал захватить и заминировать Курскую АЭС
    @ Кубединов Игорь/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил о планах Киева провести террористическую атаку, включающую захват и минирование Курской АЭС, что могло привести к катастрофе уровня Чернобыля.

    По словам Нарышкина, украинские вооруженные силы в августе текущего года предприняли попытку осуществить этот план. «Ошалев от вседозволенности, ВСУ в начале августа предприняли настоящий террористический набег на Курскую область», – сказал на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ Нарышкин. Он подчеркнул, что если бы данный план был реализован, Европу ждала бы катастрофа, сравнимая с Чернобыльской, передает РИА «Новости».

    Нарышкин добавил, что ситуация в Курской области была взята под жесткий контроль, что позволило предотвратить реализацию данного плана. Решительные действия органов безопасности и специальных служб обеспечили защиту критически важной инфраструктуры от возможной угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что политика современных проамериканских режимов в Европе наследует подходы прогерманских правительств Второй мировой. Российская сторона не доверяет заявлениям с Запада о том, что киевский режим сам подготовил вторжение в Курскую область. Россия располагает достаточными средствами сдерживания, чтобы отразить попытки потенциальных агрессоров нанести ущерб ее суверенитету.

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    6 октября 2024, 16:53 • Новости дня
    Против украинских военных возбуждено дело за преступления в Курской области

    СК возбудил дело против украинских военных, причастных к убийствам в Курской области

    Против украинских военных возбуждено дело за преступления в Курской области
    @ РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Следственный комитет возбудил дело против украинских военных по факту убийства двух женщин и мужчины в Суджанском районе Курской области с применением автоматического оружия, сообщили в ведомстве.

    Как указали в СК, подозреваемыми являются участники 41-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны Украины, а также другие военизированные группы. Им инкриминируется убийство с особой жестокостью двух женщин и одного мужчины на территории Суджанского района Курской области, передает РИА «Новости».

    Следствием установлено, что 11 августа украинские боевики, находясь на территории России, совершили преступление с использованием автоматического огнестрельного оружия. Дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30 и 105 Уголовного кодекса РФ (убийство и покушение на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти), а также по статье 205 УК РФ (террористический акт).

    Представитель СК РФ сообщил, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям.

    В сентябре следователи возбудили уголовное дело по факту убийства и теракта в отношении украинских боевиков, которые подорвали легковой автомобиль с людьми в Курской области.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, какие преступления совершили ВСУ в Курской области.

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    5 октября 2024, 15:38 • Новости дня
    Вертолет Ми-28 ударил по скоплению ВСУ в Курской области

    Минобороны: Вертолет Ми-28 ударил по скоплению ВСУ в Курской области

    Вертолет Ми-28 ударил по скоплению ВСУ в Курской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армейская авиация нанесла успешный удар по силам ВСУ в приграничном районе Курской области, уничтожив бронированную технику и живую силу противника, сообщило Минобороны.

    «Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм нанес удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ», – сообщило ведомство в Telegram-канале.

    Цели, находившиеся на приграничной территории, были успешно уничтожены, отмечается в сообщении.

    Ранее российские Ка-52 рассеяли отряды ВСУ в Курской области.

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    6 октября 2024, 13:50 • Новости дня
    ВС России отразили две попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области

    Российские военные отразили две попытки прорыва ВСУ через границу у Нового Пути

    ВС России отразили две попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    ВС России успешно отразили две попытки прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) через границу РФ в районе населенного пункта Новый Путь, сообщили в Минобороны.

    Как указали в Telegram-канале ведомства, при поддержке армейской авиации и огня артиллерии российские подразделения нанесли серьезный урон противнику, уничтожив около 20 человек личного состава и взяв в плен одного военнослужащего ВСУ.

    По данным Министерства обороны, в течение суток в районе населенного пункта Плехово российские войска отразили четыре контратаки. Во время боевых действий за сутки ВСУ потеряли порядка 200 военнослужащих и семь единиц техники, включая артиллерийское орудие, три миномета и станцию радиоэлектронной борьбы.

    Операция российских войск затронула формирования ВСУ в районах, охватывающих множество населенных пунктов, включая Дарьино, Любимовку и Мартыновку. Использовались удары оперативно-тактической авиации и ракетных войск по районам сосредоточения в Сумской области, говорится в сообщении.

    В ведомстве уточнили, что с начала боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 20 800 военнослужащих, значительное количество техники, включая танки, бронетранспортеры и артиллерийские орудия. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, подчеркнули в пресс-службе.

    Ранее в Минобороны заявили, что в Курской области артиллеристы группировки «Север» уничтожили пункт управления БПЛА и живую силу украинских войск.

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    7 октября 2024, 14:58 • Новости дня
    ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли свыше 150 военных
    ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли свыше 150 военных
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в последние сутки потеряли свыше 150 человек на Курском направлении, сообщило Министерство обороны.

    ВСУ также за этот период потеряли три боевые бронированные машины, два артиллерийских орудия, четыре миномета и два автомобиля, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» поразила формирования 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 1-ой бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад теробороны ВСУ у Дарьино, Любимовки, Николаево-Дарьино, Нового Пути и Плехово.

    Также она отразила две контратаки в сторону Кременного и Плехово, сорвала попытки атак в сторону Любимовки и Русского Поречного. В зоне ее деятельности ВСУ потеряли до 30 человек, бронемашину и автомобиль.

    Авиации и артиллерия поразили скопления живой силы и техники 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад теробороны ВСУ у Бондаревки, Дарьино, Казачьей Локни, Любимовки, Мартыновки, Мирного, Николаево-Дарьино, Нового Пути, Новоивановки, Орловки, Плехово, Старой Сорочины, Суджи, Толстого Луга и Черкасского Поречного.

    Кроме того, авиация и ракетные войска ударили по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 47-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригады, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й бригады теробороны ВСУ у Катериновки, Кондратовки, Макеевки, Павловки, Ободы, Павловки, Речки, Хотеня и Шпиля.

    За все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 21 тыс. человек, 136 танков, 66 БМП, 98 БТРов, 888 боевых бронированных машин, 586 автомобилей, 173 артиллерийских орудия, 33 установки РСЗО, девять ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 45 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники.

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    6 октября 2024, 17:34 • Новости дня
    Вертолеты Ка-52 нанесли удары по ВСУ в курском приграничье

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские вертолеты Ка-52М атаковали живую силу и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, выполнив противоракетные маневры после удара, сообщили в Минобороны.

    Как указали в ведомстве, атаки проводились авиационными ракетами по заранее разведанным целям противника. В сообщении говорится, что после выполнения задач российские экипажи успешно осуществили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета. По данным, поступившим от авианаводчика, в результате авиационных ударов был уничтожен личный состав и бронированная техника ВСУ, передает ТАСС.

    Ранее в Минобороны сообщили, что в Курской области артиллеристы группировки «Север» уничтожили пункт управления БПЛА и живую силу украинских войск.

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    7 октября 2024, 07:31 • Новости дня
    Россия на форуме ОБСЕ пообещала предать гласности преступления наемников в Курской области

    Россия заявила о раскрытии преступлений наемников в Курской области на форуме ОБСЕ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская делегация на форуме ОБСЕ заявила о намерении предать гласности преступления наемников, совершенные на территории России, особенно в Курской области, что подчеркивает важность осведомленности международного сообщества об этих фактах.

    На форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности российская делегация объявила о планах раскрыть международному сообществу преступления наемников на территории России, передает «РИА Новости». Юлия Жданова, исполняющая обязанности руководителя делегации РФ на переговорах в Вене, подчеркнула важность осознания международным сообществом того, что происходит в Курской области. Она заявила: «По мере получения новых фактов преступлений наемников на российской территории наша делегация будет предавать их гласности».

    Жданова отметила, что наемники совершают преступления на российской территории при поддержке иностранного государства, что усугубляет ситуацию в регионе. В частности, она указала на действия киевского режима, который, по ее словам, поддерживает эти деяния.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России возбудил уголовное дело против грузинского наемника Рати Бурудли за незаконное вторжение в Курскую область и участие в вооруженном конфликте. Комитет также возбудил уголовное дело в отношении грузинского наемника Ладо Гамсахурдии. Семья наемника из Колумбии Майкла Рамиреса Фино, которого российские военные ликвидировали в ходе специальной военной операции, оказалась шокирована тем, что с Украины тело близким вернули без внутренних органов.

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    5 октября 2024, 14:20 • Новости дня
    ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в курском приграничье

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Курской области артиллеристы группировки «Север» уничтожили пункт управления БПЛА и живую силу украинских войск, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала Минобороны, в результате разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области были выявлены пункт управления беспилотными летательными аппаратами и живая сила одного из подразделений Вооруженных сил Украины.

    «С помощью беспилотного летательного аппарата незамедлительно была наведена артиллерия. Пункт управления БпЛА и живая сила ВСУ были уничтожены», – говорится в сообщении.

    Напомним, ВСУ потеряли 30 человек и танк в ходе неудачной попытки прорыва в Курскую область.

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    7 октября 2024, 08:53 • Новости дня
    РЭБ осложнил работу БПЛА в Курской области

    Рельеф и мощные средства РЭБ осложнили работу БПЛА России в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Оператор БПЛА в Курской области сообщил об усложнении работы из-за мощных средств радиоэлектронной борьбы украинских войск и плотного лесного рельефа, что затрудняет поражение целей.

    Оператор БПЛА с позывным «Метис» отметил, что украинские войска в Курской области применяют более мощные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чем на других участках фронта, сообщает РИА «Новости». Он подчеркнул, что в регионе не только плотный лес, который позволяет скрываться от дронов, но и РЭБ эффективнее глушат даже новые частоты, что затрудняет выполнение задач.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что подразделения ВСУ начали наступление в Курской области 6 августа в 5.30, но их продвижение было остановлено. Он подчеркнул, что операция российской армии в Курской области завершится разгромом противника и выходом на государственную границу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные 44-го армейского корпуса России уничтожили бойцов ВСУ, которые открыли огонь по мирным жителям в Курской области при попытке их эвакуации, сообщил командир мотострелков с позывным «Горизонт». Спецназ «Ахмат» с применением кочующего миномета активно пресекает ротации и передвижения ВСУ в лесополосах Курской области, чтобы нарушить их снабжение и подготовить позиции для дальнейших штурмовых действий.

    Ранее пленный украинский солдат рассказал о вылазке в Курскую область, организованной командиром ВСУ ради наград, что привело к сдаче в плен из-за обмана и оставления подчиненных без поддержки.

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    7 октября 2024, 18:24 • Новости дня
    Ми-28НМ поразил украинскую бронетехнику в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В приграничной зоне Курской области ударами вертолета Ми-28НМ уничтожена украинская бронетехника и личный состав ВСУ, сообщило Минобороны России.

    Ми-28НМ ударил авиационными средствами поражения по скоплениям живой силы и бронетехники ВСУ, после применения средств поражения экипаж благополучно вернулся на площадку вылета, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Авианаводчик доложил, что личный состав и военная бронетехника ВСУ были уничтожены.

    Ранее армейская авиация также успешно наносила удары по силам ВСУ в Курской области.

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    8 октября 2024, 09:41 • Новости дня
    Росгвардия показала уничтожение украинской ДРГ в Курской области

    Бойцы Росгвардии уничтожили ДРГ противника, укрывшуюся за грузовиком в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Спецподразделение Росгвардии успешно ликвидировало при помощи дрона-камикадзе украинскую диверсионную группу, спрятавшуюся за грузовиком в Курской области, следует из видео ведомства.

    На видеозаписи, представленной Росгвардией, видно, как спецподразделение, выполняющее задачи в Курской области, эффективно ликвидировало противника с применением дрона-камикадзе. Для успешного проведения операции мото-FPV расчет выбрал оптимальное место для запуска квадрокоптера, что позволило своевременно обнаружить укрытую группу, следует из сообщения в Telegram-канале Росгвардии.

    После того как диверсанты были уничтожены, бойцы переместились на новое место, чтобы избежать потенциальной угрозы и обеспечить безопасность дальнейших операций на территории.

    Ранее российские штурмовики Су-25 нарушили планы ротации ВСУ, уничтожив их силы и бронетехнику в Курской области.

    Российские артиллеристы также уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в приграничном районе Курской области, используя точечный артиллерийский удар.

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    7 октября 2024, 11:15 • Новости дня
    ФСБ завела дела на журналистов СНMedia и France 24 за пересечение границы России

    Уголовные дела заведены на журналистов СНMedia и France 24 за незаконное пересечение границы России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На журналистов СНMedia и France 24 заведены уголовные дела за незаконное пересечение государственной границы РФ в Курской области, что может повлечь до пяти лет лишения свободы, сообщили в ЦОС ФСБ.

    На журналистов швейцарского холдинга СНMedia Курта Пельды и телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент заведены уголовные дела за незаконное пересечение границы РФ в Курской области, передает РИА Новости. Уголовные дела возбуждены по ч. 3 ст. 322 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

    По сообщению ЦОС ФСБ РФ, с 17 августа за аналогичные действия возбуждено четырнадцать уголовных дел в отношении иностранных журналистов. Эти случаи являются частью более широкой тенденции расследований аналогичных правонарушений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная служба безопасности начала расследование против журналистов из США и Румынии за незаконное пересечение границы в Курской области, заявив, что дела касаются 12 иностранных корреспондентов. Незаконно перешедших границу России журналиста CNN Ника Уолша и журналистку телеканала Rai Стефани Баттистини объявило в розыск российское МВД. ФСБ возбудила дела в отношении немецкого и украинского журналистов, незаконно проникших в Суджу через границу.

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    7 октября 2024, 14:33 • Новости дня
    Против боевиков ВСУ возбуждено дело за обстрелы пунктов эвакуации в Курской области

    СК возбудил уголовное дело против украинских боевиков за обстрелы пунктов эвакуации в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Возбуждено уголовное дело против украинских боевиков после обстрелов эвакуационных пунктов в Кусрской области, сообщили в Следственном комитете России.

    Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных статьями о покушении на убийство и совершении террористического акта.

    По данным следствия, обстрелы велись из реактивных систем залпового огня в Большесолдатском районе Курской области. В результате были повреждены жилые дома, автомобили и объекты социальной инфраструктуры, следует из сообщениям в Telegram-канале СК.

    В ходе предварительного следствия будут выявлены и привлечены к ответственности все лица, причастные к данным преступлениям. В частности, будет проведена работа по выявлению и привлечению к ответственности всех представителей украинских вооруженных формирований, принявших участие в данных преступлениях.

    Ранее Россия на форуме ОБСЕ пообещала предать гласности преступления наемников в Курской области.

    Следственный комитет возбудил дело против украинских военных по факту убийства двух женщин и мужчины в Суджанском районе Курской области с применением автоматического оружия.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие преступления совершили ВСУ в Курской области.

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    Россия совершила революцию в животноводстве

    Россия заняла четвертое место среди крупнейших мировых производителей мяса. Эксперты называют это животноводческим чудом России. Ведь она проделала путь от колоссальной зависимости от американских окорочков до полного самообеспечения себя мясом птицы плюс свинины. Как за 20 лет Россия подняла с колен животноводство, кто ей в этом помог и почему по говядине пока не такие впечатляющие успехи? Подробности

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    В США захотели вернуть Россию в Европу из-за Китая

    Бывший госсекретарь США Майк Помпео выступил за «возвращение России в Европу» после завершения конфликта на Украине. Это идет вразрез с тем видением на Западе, по которому между Россией и Европой должен опуститься новый «железный занавес». Но прежде всего говорит о том, что американцы ничего не поняли и ничему не научились. Подробности

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    «Охотник» усилит «длинную руку» России в зоне СВО

    Обломки тяжелого беспилотника «Охотник» станут ценной находкой для западной разведки, пишут американские СМИ. Однако, по мнению российских экспертов, зарубежные специалисты вряд ли смогут извлечь из аппарата особо ценные секреты. Чем уникален «Охотник» и как его широкое применение изменит ситуацию на поле боя? Подробности

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    Великобритания стала еще меньше

    После многих лет сопротивления Лондон отрекся от архипелага Чагос в пользу одного из богатейших государств Африки – Маврикия. Эта колония была нужна британцам как место под военную базу, которое они полностью зачистили от мирного населения. Почему в Лондоне все-таки сдались? И чем особенно опасна для Британии потеря Чагоса? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Зеленского заставят провести выборы

      Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

    • Британия потеряла важные территории

      Великобритания вынужденно – скорее всего, под давлением США – согласилась уступить архипелаг Чагос в Индийском океане государству Маврикий, хотя ранее наотрез отказывалась это сделать из-за расположенной на Чагосе военной базы. Что же произошло?

    • Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

      В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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