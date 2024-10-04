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    В Европе – удивительная тенденция. На волне роста популярности правых евроскептиков «системе» приходится идти им навстречу. И она делает это, когда дело касается некоторого закручивания миграционных гаек. Но не делает ни шага навстречу избирателям правых партий, когда речь идет об отношениях с Россией и поддержке Украины.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин «Друзья мира» опасны для Зеленского

    Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США потеряли контроль над союзниками

    Провал глобализации (а точнее, ее дискредитация Соединенными Штатами) вкупе с резким ослаблением международных институтов (опять же, из-за их дискредитации американцами) привел к тому, что государства стали полагаться на собственные ресурсы и возможности для достижения своих целей.

    7 комментариев
    4 октября 2024, 10:12 • Новости дня

    Командиры ВСУ обманом отправили бойцов на вылазку в Курскую область

    Украинские командиры обманом отправили бойцов в Курскую область ради наград

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный украинский солдат рассказал о вылазке в Курскую область, организованной командиром ВСУ ради наград, что привело к сдаче в плен из-за обмана и оставления подчиненных без поддержки.

    Обманом отправленные в Курскую область украинские солдаты сдались в плен российским военным, сообщает РИА «Новости». Пленный военнослужащий Дмитрий Пиляй рассказал, что командиры ВСУ обманули их обещанием ротации и отправили в Курскую область ради получения наград. По словам Пиляя, командир хотел «медалек», поэтому солдатам сказали, что их переведут в Черниговскую область, однако после недели там и в Сумах их направили в Курск.

    Пиляй также сообщил о способе его призыва в армию: его забрали прямо с работы и отправили служить без медицинских комиссий. Перед вылазкой в Курскую область военнослужащим было сказано, что они будут нести службу в Сумах на блокпостах. Однако оказалось, что их просто оставили в лесополосе с обещанием замены через три дня.

    Пленный отметил, что после того, как им стало понятно, что их обманули и оставили без поддержки, они приняли решение сложить оружие и сдаться. Он подчеркнул, что их хорошо приняли, накормили и предоставили сигареты, несмотря на рассказы о плохом обращении с пленными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный украинский военный Анатолий Шумский сообщил о размещении подразделений ВСУ в туберкулезном санатории и проблемах с командным составом, которое часто менялось и создавало трудности для солдат. Украинские солдаты заявили, что командование отправляет их на миссии, которые они считают самоубийственными из-за нехватки техники и вооружения. Пленный военнослужащий ВСУ Ярослав Диденко заявил о готовности украинских военных развернуть орудия в сторону Киева из-за недовольства мобилизацией и действиями режима Зеленского.

    3 октября 2024, 17:20 • Новости дня
    Минобороны: ВС России освободили Угледар
    Минобороны: ВС России освободили Угледар
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в результате решительных действий смогли освободить населенный пункт Угледар в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны в четверг.

    Освобождением города занималась группировка войск «Восток», указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Ранее бойцы 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ заявили, что группы украинских военных отступали из Угледара беспорядочно, покидая позиции без приказа.

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    3 октября 2024, 21:57 • Новости дня
    ВС России под Угледаром взяли возводимые ВСУ десять лет фортификации
    ВС России под Угледаром взяли возводимые ВСУ десять лет фортификации
    @ Кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы России взяли под контроль укрепления в Угледаре, возводимые ВСУ почти десять лет.

    На сегодняшний день в Угледаре остается порядка 115 мирных жителей. Гражданам оказывается помощь со стороны российских военных, подчеркнул глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, все необходимые меры для поддержки гражданского населения уже принимаются, передает ТАСС.

    Глава ДНР также отметил, что планы по восстановлению города будут разработаны после завершения разминирования. Этот процесс является одной из первоочередных задач, с которой сталкиваются войска на освобожденных территориях.

    Напомним, российские военные в результате решительных действий смогли освободить населенный пункт Угледар в Донецкой народной республике.

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    3 октября 2024, 21:01 • Видео
    Будущее России после Украины. Взгляд из США

    Российские пранкеры разыграли последнего госсекретаря президента Дональда Трампа – Майка Помпео, который поделился с ними американским взглядом на будущее России после того, как конфликт на Украине завершится. Это в очередной раз доказало, что американские политики – жуткие лицемеры.

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    3 октября 2024, 19:46 • Новости дня
    Появилось видео из освобожденного Угледара
    Появилось видео из освобожденного Угледара

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие установили триколор на крышах многоэтажек в Угледаре, впервые продемонстрировав освобождение города в Донецкой народной республике на видео.

    На записи, распространенной ТАСС, показано, как российские военнослужащие устанавливают флаг России на крышах многоэтажных домов. Кадры предоставила 37-й отдельная гвардейская мотострелковая бригада.

    Напомним, в четверг Минобороны сообщило, что российские военные в результате решительных действий смогли освободить населенный пункт Угледар в Донецкой народной республике. Освобождением города занималась группировка войск «Восток».

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    3 октября 2024, 12:48 • Новости дня
    Forbes: Украина направила в Курскую область лучшие шведские и немецкие танки
    Forbes: Украина направила в Курскую область лучшие шведские и немецкие танки
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинское военное руководство направило в Курскую область свои лучшие боевые машины, это Strv 122 или Leopard 2A6 шведского или немецкого производства, сообщает зарубежная пресса.

    Эти машины – лучшие танки в арсенале украинской армии, они считаются одними из самых защищенных в мире, передает Ura.ru со ссылкой на Forbes.

    Танки Strv 122 и Leopard 2A6 весят по 70 тонн, они обладают тяжелыми стальными и композитными броневыми слоями. По данным издания, в 2023 году Украине передали десять шведских Strv 122 и 21 немецко-португальский Leopard 2A6.

    В марте Forbes писал, что ВСУ потеряли не менее семи из десяти танков Strv 122.

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    4 октября 2024, 06:22 • Новости дня
    Минобороны сообщило о паническом бегстве ВСУ из Угледара
    Минобороны сообщило о паническом бегстве ВСУ из Угледара
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военнослужащие покинули позиции в Угледаре, когда российские войска взяли под контроль последний выход на север, что стало возможным благодаря снайперам и танковым экипажам, сообщили в Министерстве обороны России.

    Украинские войска начали в панике покидать свои позиции в Угледаре, когда российская армия окружила город и перекрыла последний путь отхода на север, это произошло 3 октября, когда российские снайперские подразделения из Забайкалья нанесли ключевые удары, поддержанные огневой мощью танков, передает РИА «Новости».

    По данным Минобороны, украинское командование бросило на защиту Угледара свои самые боеспособные части, но в результате потеряло значительную часть элитных войск и бронетехники. Российская пехота прорвалась с двух флангов одновременно, что предопределило падение обороны ВСУ еще в сентябре.

    Грамотные действия экипажей танков Т-80БВМ из Камчатского края сыграли решающую роль в захвате Угледара.

    Как сообщили в Минобороны, экипаж танка из морской пехоты Тихоокеанского флота лидировал в атаке, прокладывая путь штурмовым подразделениям. Боевой трал танка выдержал несколько подрывов противотанковых мин, никто из экипажа при этом не пострадал.

    Российские военные освободили населенный пункт Угледар в Донецкой народной республике. Военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины рассказали, что группы украинских военных отступали из Угледара беспорядочно, покидая позиции без приказа.

    Ранее бывший советник Кучмы Олег Соскин в своем видеоблоге заявил, что Украина потеряла в Угледаре 72-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ.

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    3 октября 2024, 12:10 • Новости дня
    Военкор назвал возможные сроки полного освобождения ЛНР

    Военкор Громов: Освобождение ЛНР может быть вопросом одного-двух месяцев

    Военкор назвал возможные сроки полного освобождения ЛНР
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Участок фронта в ЛНР долгое время был статичным, однако сейчас там наблюдается достаточно серьезное продвижение ВС России. При сохранении текущих тенденций полное освобождение ЛНР может быть вопросом одного-двух месяцев, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Федор Громов. Ранее сообщалось, что российские силы сформировали огневой мешок для украинской группировки под Лисичанском.

    «Российские войска придерживаются следующей тактики: сначала наносятся удары по флангам, мы занимаем ключевые точки и охватываем крупные города-укрепрайоны противника клещами, тем самым вынуждая его отходить. Так было в Авдеевке, Новогродовке, в районе Селидова, а также Угледаре», – отметил военкор Федор Громов.

    Он не исключает, что такая же схема будет реализована и в Лисичанске. Однако говорить о формировании там огневого мешка для украинской группировки пока преждевременно, считает собеседник. «Тем не менее на этом участке действительно наблюдается достаточно серьезное продвижение ВС России. В случае развития наступления могут быть созданы своего рода клещи. Тогда противник будет вынужден отступать в Северск», – допустил Громов.

    Впрочем, российские войска стремятся взять в полуобхват и этот населенный пункт. «Это направление было очень долгое время статичным, там не наблюдалось резких изменений. Успех нашей армии будет зависеть от того, насколько боеспособной окажется группировка ВСУ и будет ли она получать дополнительные силы», – рассуждает военкор. Он отметил, что важную роль сыграет и авиация России.

    По оценкам спикера, при сохранении текущих тенденций наступления полное освобождение ЛНР может быть «вопросом одного-двух месяцев». Он напомнил, что основные города и поселки находятся под контролем Российской армии. «Осталась небольшая цепочка неосвобожденных сел на границе ЛНР и Харьковской области, а также рядом с оккупированной частью ДНР», – заключил Громов.

    Ранее стало известно, что российские силы сформировали огневой мешок для украинской группировки под Лисичанском. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил ТАСС, что после освобождения населенного пункта Верхнекаменское подразделения ВСУ в районе Белогоровки и западнее Лисичанска оказались в полуокружении.

    По словам Марочко, практически все пути отступления украинских войск простреливаются российскими силами. Наименьшее расстояние между российскими подразделениями, окружившими вооруженные формирования Украины, составляет около 8 км.

    Напомним, подразделения Южной группировки войск освободили Верхнекаменское Донецкой народной республики 2 октября. Российские войска также продолжили наступление под Макеевкой, заняв стратегическую высоту юго-западнее населенного пункта. В результате российским военным удалось отбить более двадцати атак ВСУ на ЛНР, уничтожив более 11 тыс. украинских солдат и наемников. Кроме того, ВС России начали формировать огневой мешок у Северска в Донецкой народной республике для группировки ВСУ.

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    3 октября 2024, 23:27 • Новости дня
    Жители Угледара: На Украине нашим родственникам сказали, что мы мертвы

    Выжившие жители Угледара в подвале встретили российских бойцов

    Tекст: Вера Басилая

    В Угледаре во время штурма 115 жителей остались в укрытиях и встретили российских военных, они выразив им благодарность за помощь, и рассказали, как выживали во время штурма и боевых действий.

    После штурма Угледара, в котором осталось 116 человек, российские военные начали обход укрытий, где прятались мирные жители. Они рассказали, что, когда в городе появилась российская армия, им удалось связаться с родными и сообщить о своей безопасности.

    «Нас отпустили, сказать, что все спокойно. Выяснилось, что на Украине родным сказали, что, когда зашла российская армия, город якобы «положили» и мирных жителей живых в Угледаре не осталось», – рассказала одна из жительниц города.

    Большинство переживших штурм Угледара говорят, что не будут эвакуироваться и проложат дальше жить в городе. Со своей стороны бойцы пообещали им медикаменты продукты и топливо.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Угледаре на сегодняшний день остается порядка 115 мирных жителей, которым оказывается помощь со стороны российских военных.

    В Минобороны сообщили, что российские военные в результате решительных действий смогли освободить населенный пункт Угледар в Донецкой народной республике.

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    3 октября 2024, 18:07 • Новости дня
    Дальнобойщики с Украины перестали возвращаться из зарубежных рейсов
    Дальнобойщики с Украины перестали возвращаться из зарубежных рейсов
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уехавшие с украинской территории за рубеж водители большегрузов перестали возвращаться домой, заявил глава госслужбы Украины по безопасности на транспорте Евгений Зборовский.

    Перевозчик сообщил, что один из его водителей провел 15 рейсов, но не вернулся из 16-й по счету поездки, сказал Зборовский украинским СМИ, передает ТАСС. «Особенно эта проблема с невозвратом обострилась с началом действия нового закона о мобилизации», – сказал чиновник.

    Ранее украинские власти сообщили, что в стране мужчины начали более добросовестно выплачивать алименты, чтобы избежать мобилизации.

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    3 октября 2024, 23:08 • Новости дня
    Пентагон: Уничтожение ракет ВС России над Украиной вовлечет США в войну

    Сингх: Уничтожение ракет России над Украиной вовлекло бы США в конфликт

    Tекст: Вера Басилая

    Уничтожение российских ракет над Украиной западными силами вовлекло бы США в конфликт, однако Киев способен защищаться самостоятельно, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

    Сингх подчеркнула, что Вашингтон считает, что Украина способна защищаться самостоятельно и продолжит предоставлять ей необходимую поддержку, передает ТАСС.

    В ответ на вопрос о возможности сбивать российские снаряды с территории Польши или Румынии, Сингх подчеркнула, что такое действие означало бы вовлечение США в войну.

    Сингх также добавила, что у США и других стран ограниченный запас дальнобойных ракет, и важно оценивать свою боевую готовность при принятии решения об их использовании, передает РИА «Новости».

    Ранее американская разведка предупреждала администрацию США и союзников о потенциально опасных последствиях предоставления Украине разрешения на нанесение ударов по российским объектам с использованием западного дальнобойного оружия по ссылке.

    Между тем, Владимир Зеленский заявил, что Украина провела летные испытания своей новой баллистической ракеты.

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    4 октября 2024, 08:21 • Новости дня
    Разведка сообщила о перегруппировке украинских войск под Суджей в Курской области
    Разведка сообщила о перегруппировке украинских войск под Суджей в Курской области
    @ Maxym Marusenko/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ проводят перегруппировку своих сил в районе Суджи в Курской области, что может указывать на ротацию или отступление, рассказал боец группы командира «Аида» с позывным «Москва».

    По его словам, разведка чеченского подразделения «Ахмат» зафиксировала перемещения украинских войск под Суджей, что может означать перегруппировку, передает РИА «Новости».

    Боец группы командира «Аида» с позывным «Москва» сообщил, что украинские войска уводят силы с этого участка, что может свидетельствовать о ротации или малом отступлении. Он также отметил, что украинская сторона может ввести дополнительные силы.

    «По другой информации, они собираются еще силы заводить. Так что бдим, следим, ждем, взрываем», – рассказал боец.

    Ранее сообщалось, что экипаж танкистов спецназа «Ахмат» уничтожил группу пехоты ВСУ, пытавшуюся прорвать линию обороны в районе Суджи.

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    3 октября 2024, 14:36 • Новости дня
    Рютте заявил об отсутствии у России права вето на вступление Украины в НАТО
    Рютте заявил об отсутствии у России права вето на вступление Украины в НАТО
    @ Eric Lalmand/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе необъявленного визита в Киев заявил, что Россия якобы не может препятствовать вступлению Украины в альянс.

    Рютте заявил, что Россия «не имеет права вето» на вступление Украины в НАТО, передает РИА «Новости». Он также выразил уверенность, что «наступит день, когда Украина станет полноправным членом альянса».

    По словам генсека НАТО, Украина подписала ряд соглашений в сфере безопасности с членами блока и получила значительную помощь от альянса, что делает ее вооруженные силы более совместимыми с натовскими стандартами.

    При этом Рютте не обозначил конкретных сроков возможного приглашения Украины в альянс, которое требует единогласного одобрения всех членов.

    Напомним, генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте в четверг прибыл в Киев. Ранее голландская партия осудила заявление Рютте о вступлении Украины в НАТО, призвав изменить подход и сосредоточиться на мирных переговорах.

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    3 октября 2024, 15:07 • Новости дня
    ВСУ разбросали замаскированную под фастфуд взрывчатку в Курской области
    ВСУ разбросали замаскированную под фастфуд взрывчатку в Курской области
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    На территории Большесолдатского района Курской области обнаружены замаскированные под фастфуд взрывчатые вещества, которые оставили ВСУ, предупредил глава района Владимир Зайцев.

    «Уважаемые жители Большесолдатского района, информирую вас о том, что на территории района враг разбросал взрывчатые вещества, замаскированные в виде фастфуда», – написал он в своем Telegram-канале.

    Зайцев призвал к бдительности и воздержаться от поездок в район.

    Ранее ВС России пресекли две попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области.

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    4 октября 2024, 01:49 • Новости дня
    Уничтожение колонны ВСУ двумя российскими БТР в Курской области сняли с дрона
    Уничтожение колонны ВСУ двумя российскими БТР в Курской области сняли с дрона
    @ t.me/RVvoenkor

    Tекст: Вера Басилая

    В Курской области два российских БТР-82 уничтожили колонну из 19 бронемашин ВСУ, снятое с беспилотника видео было опубликовано военкорами.

    В Курской области два российских БТР-82 разнесли колонну из 19 бронемашин ВСУ во время марша. Видео этого сражения, снятое с дрона, уже появилось в Сети, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Опеарция Z:Военкоры Русской Весны».

    На кадрах видно, как один БТР спрятался на съезде с дороги, поджидая приближающиеся броневики. Экипаж наносил удары практически в упор, когда украинские машины проезжали мимо.

    Второй БТР скрывался в лесопосадке и обстреливал те бронемашины, которые успели передать сигнал о нападении. В результате совместных действий экипажам удалось подбить 14 единиц техники, оставшиеся пять броневиков ВСУ смогли скрыться. Этот подвиг сравнивают с действиями танка «Алеша», который в одиночку уничтожил восемь украинских машин.

    Ранее на дороге в поселок Коренево в Курской области была обнаружена «дорога смерти» с подбитой техникой ВСУ, что свидетельствует о парализации подвоза противника в Ольговку.

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    4 октября 2024, 04:20 • Новости дня
    Солдаты ВСУ в Николаевской области вышли на акцию протеста

    СМИ: Дезертировавшие военные 123-й бригады ВСУ отказались от выполнения задач и вышли на митинг

    Tекст: Вера Басилая

    В Николаевской области военные 187-го батальона 123-й бригады ВСУ устроили митинг, протестуя против нехватки вооружения и подготовки к боевым действиям в Донбассе, сообщили украинские СМИ.

    Украинский телеканал «Общественное» сообщил, что военнослужащие 187-го батальона 123-й бригады теробороны Украины отказались выполнять боевую задачу и самовольно покинули место дислокации в Донбассе, устроив митинг в Николаевской области.

    Около ста бойцов вышли на акцию протеста в Вознесенске, чтобы обратить внимание на недостаточную подготовку и нехватку вооружения для выполнения задач на Донецком направлении. Командир взвода Сергей выразил недовольство отсутствием необходимых ресурсов и снабжения, переадет РИА «Новости».

    Сергей заявил, что неоднократно обращался с просьбами о предоставлении вооружения, в частности пулеметов Калашникова, но получал отказ. «А дальше Донбасс, а с чем?» – сказал он, подчеркивая проблемные условия на передовой.

    Ранее пленный военнослужащий ВСУ Ярослав Диденко заявил о готовности украинских военных развернуть орудия в сторону Киева из-за недовольства мобилизацией и действиями режима Зеленского.

    Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что на Украине ближе к октябрю может начаться гражданская война одновременно с прорывом российских войск на передовой.

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    3 октября 2024, 11:12 • Новости дня
    ВСУ отступили от станции Цукурино в ДНР

    Украинские войска оставили позиции у железнодорожной станции в Цукурине в ДНР

    ВСУ отступили от станции Цукурино в ДНР
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска оставили свои позиции у железнодорожной станции в Цукурине, что в ДНР, усиливая российское давление на Селидовском направлении, важном для стратегического контроля.

    Украинские вооруженные силы оставили позиции у железнодорожной станции в поселке Цукурино в Донецкой народной республике, передает ТАСС. По словам источника в силовых структурах, это стало очередным шагом в процессе вытеснения противника с ключевых направлений.

    Силовики заявили о продолжении давления на украинскую группировку на Селидовском направлении. Представитель силовых структур подчеркнул: «Продолжаем выдавливать противника со стратегически важных направлений. На этот раз они [ВСУ] ушли с позиций у ж/д станции в Цукурине».

    Отступление ВСУ свидетельствует о нарастающем напряжении в регионе, где российские войска стремятся усилить свое влияние. Это важное отступление может повлиять на общий баланс сил на данном участке фронта, увеличивая возможности для продвижения союзных сил.

    Военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины рассказали, что группы украинских военных отступали из Угледара беспорядочно, покидая позиции без приказа. В результате отряд 5-й бригады Захарченко вынудил сдаться украинских солдат, оборонявших позиции под Красногоровкой, когда те прекратили сопротивление и показали белый флаг. Между тем на украинских позициях под Северском возникла нехватка командиров.

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв
      Европа ставит русофобию выше мультикультурализма

      В Европе – удивительная тенденция. На волне роста популярности правых евроскептиков «системе» приходится идти им навстречу. И она делает это, когда дело касается некоторого закручивания миграционных гаек. Но не делает ни шага навстречу избирателям правых партий, когда речь идет об отношениях с Россией и поддержке Украины.

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    • Сергей Миркин Сергей Миркин
      «Друзья мира» опасны для Зеленского

      Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      США потеряли контроль над союзниками

      Провал глобализации (а точнее, ее дискредитация Соединенными Штатами) вкупе с резким ослаблением международных институтов (опять же, из-за их дискредитации американцами) привел к тому, что государства стали полагаться на собственные ресурсы и возможности для достижения своих целей.

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    • Будущее России после Украины. Взгляд из США

      Российские пранкеры разыграли последнего госсекретаря президента Дональда Трампа – Майка Помпео, который поделился с ними американским взглядом на будущее России после того, как конфликт на Украине завершится. Это в очередной раз доказало, что американские политики – жуткие лицемеры.

    • Война Израиля, Ирана и Ливана: что дальше?

      После массированного ракетного удара Ирана по Израилю на Ближнем Востоке ждут, чем ответит еврейское государство. Ранее Израиль начал наземную операцию в Ливане, цель которой – полное уничтожение «Хезболлы». К чему это идет и чем закончится?

    • В Японии сменилась власть

      1 октября новым премьер-министром Японии стал Сигэру Исиба – внутрипартийный бунтарь и военный гик, который хочет добиться равноправных отношений с США. При его предшественнике Фумио Кисиде Япония перестала быть третьей экономикой мира. Как изменит страну Исиба?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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