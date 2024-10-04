Украинские командиры обманом отправили бойцов в Курскую область ради наград

Tекст: Дмитрий Зубарев

Обманом отправленные в Курскую область украинские солдаты сдались в плен российским военным, сообщает РИА «Новости». Пленный военнослужащий Дмитрий Пиляй рассказал, что командиры ВСУ обманули их обещанием ротации и отправили в Курскую область ради получения наград. По словам Пиляя, командир хотел «медалек», поэтому солдатам сказали, что их переведут в Черниговскую область, однако после недели там и в Сумах их направили в Курск.

Пиляй также сообщил о способе его призыва в армию: его забрали прямо с работы и отправили служить без медицинских комиссий. Перед вылазкой в Курскую область военнослужащим было сказано, что они будут нести службу в Сумах на блокпостах. Однако оказалось, что их просто оставили в лесополосе с обещанием замены через три дня.

Пленный отметил, что после того, как им стало понятно, что их обманули и оставили без поддержки, они приняли решение сложить оружие и сдаться. Он подчеркнул, что их хорошо приняли, накормили и предоставили сигареты, несмотря на рассказы о плохом обращении с пленными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный украинский военный Анатолий Шумский сообщил о размещении подразделений ВСУ в туберкулезном санатории и проблемах с командным составом, которое часто менялось и создавало трудности для солдат. Украинские солдаты заявили, что командование отправляет их на миссии, которые они считают самоубийственными из-за нехватки техники и вооружения. Пленный военнослужащий ВСУ Ярослав Диденко заявил о готовности украинских военных развернуть орудия в сторону Киева из-за недовольства мобилизацией и действиями режима Зеленского.