В Европе – удивительная тенденция. На волне роста популярности правых евроскептиков «системе» приходится идти им навстречу. И она делает это, когда дело касается некоторого закручивания миграционных гаек. Но не делает ни шага навстречу избирателям правых партий, когда речь идет об отношениях с Россией и поддержке Украины.0 комментариев
Командиры ВСУ обманом отправили бойцов на вылазку в Курскую область
Украинские командиры обманом отправили бойцов в Курскую область ради наград
Пленный украинский солдат рассказал о вылазке в Курскую область, организованной командиром ВСУ ради наград, что привело к сдаче в плен из-за обмана и оставления подчиненных без поддержки.
Обманом отправленные в Курскую область украинские солдаты сдались в плен российским военным, сообщает РИА «Новости». Пленный военнослужащий Дмитрий Пиляй рассказал, что командиры ВСУ обманули их обещанием ротации и отправили в Курскую область ради получения наград. По словам Пиляя, командир хотел «медалек», поэтому солдатам сказали, что их переведут в Черниговскую область, однако после недели там и в Сумах их направили в Курск.
Пиляй также сообщил о способе его призыва в армию: его забрали прямо с работы и отправили служить без медицинских комиссий. Перед вылазкой в Курскую область военнослужащим было сказано, что они будут нести службу в Сумах на блокпостах. Однако оказалось, что их просто оставили в лесополосе с обещанием замены через три дня.
Пленный отметил, что после того, как им стало понятно, что их обманули и оставили без поддержки, они приняли решение сложить оружие и сдаться. Он подчеркнул, что их хорошо приняли, накормили и предоставили сигареты, несмотря на рассказы о плохом обращении с пленными.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный украинский военный Анатолий Шумский сообщил о размещении подразделений ВСУ в туберкулезном санатории и проблемах с командным составом, которое часто менялось и создавало трудности для солдат. Украинские солдаты заявили, что командование отправляет их на миссии, которые они считают самоубийственными из-за нехватки техники и вооружения. Пленный военнослужащий ВСУ Ярослав Диденко заявил о готовности украинских военных развернуть орудия в сторону Киева из-за недовольства мобилизацией и действиями режима Зеленского.