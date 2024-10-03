Пленный ВСУ подтвердил размещение войск и оружия в медицинских учреждениях Украины

Tекст: Дмитрий Зубарев

Шумский рассказал, что в таких условиях несколько человек из его подразделения заболели туберкулезом, передает ТАСС



В санатории командование ВСУ расквартировало свои силы и организовало склад оружия и боеприпасов.

Шумский также отметил, что командный состав подразделения часто менялся, что создавало нестабильность. По его словам, за полгода командиры их взвода сменялись шесть или семь раз. «Один убежал, другой «списался», третий перевелся. Было время, что никого и не было», – рассказал он.

Украинские солдаты ранее заявили, что командование отправляет их на миссии, которые они считают самоубийственными, из-за нехватки техники и вооружения.

Пленный военнослужащий ВСУ Ярослав Диденко заявил о готовности украинских военных развернуть орудия в сторону Киева из-за недовольства мобилизацией и действиями режима Зеленского.

Кроме того, украинские пленные заявили о подготовке Киевом химического и бактериологического нападения, включая заражение водоемов Херсонской области.