Украинские военные пожаловались на нехватку оружия для выполнения миссий

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как пишет издание, украинские военные выразили недовольство приказами командования, которые, по их словам, заставляют их участвовать в самоубийственных миссиях, передает РИА «Новости». Как отмечается, солдаты жалуются на недостаток техники и вооружения, необходимых для выполнения поставленных задач.

«Мужчин направляют на то, что они описывают как самоубийственные миссии», говорится в сообщении издания. Украинские командиры приказывают атаковать российские силы, не обеспечив при этом войска необходимым вооружением. В результате, по данным Daily Beast, некоторые батальоны ВСУ отказываются выполнять такие приказы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный военнослужащий ВСУ Ярослав Диденко заявил о готовности украинских военных развернуть орудия в сторону Киева из-за недовольства мобилизацией и действиями режима Зеленского. В этой связи, как отметил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин, на Украине ближе к октябрю может начаться гражданская война, которая совпадет с прорывом российских войск на передовой. Кроме того, Максим Шевченко, другой украинский военнослужащий, попавший в плен, охарактеризовал ситуацию на фронте как крайне тяжелую и посоветовал уклоняться от службы в ВСУ.