Украинский солдат в плену заявил о тяжелых условиях и советовал избегать службы в ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Он рассказал о тяжелых условиях, с которыми сталкиваются солдаты на фронте, сообщает «РИА Новости». В видео, обнародованном Министерством обороны РФ, он советовал уклоняться от службы любыми способами и выражал желание сбежать с фронта. «Здесь полноценная война, жесткая война. Тем, кто не воюет, вообще не идти никуда воевать. Тем, кто воюет, сбежать, если есть возможность», – сказал Шевченко.

Максим также критически отозвался о командовании ВСУ, утверждая, что солдаты воспринимаются как «мясо простое» и что его желание сбежать возникло уже на второй день службы. Он указал, что солдатам не оказывается должного уважения и внимания, что подрывает их моральный дух.

Кроме того, Шевченко выразил сомнения в финансовой политике украинского правительства по отношению к военной кампании. Он отметил, что большие суммы направляются на войну, но солдаты не ощущают их поддержку. «На войну идут большие деньги, народ или военные не видят эти деньги вообще. Куда-то эти деньги идут, значит, чтобы войну затянуть», – заявил он.

Ранее военкоры сообщили, что в Курской области боевики ВСУ расстреляли ракетами сослуживцев за попытку сдаться в плен на шведской БМП с белым флагом.