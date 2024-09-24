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    Как 100 тысяч армян исчезли из Карабаха
    Назван «главный противник» урегулирования конфликта на Украине
    Коц сообщил о кадровых перестановках после гибели «Гудвина» и «Эрнеста»
    Трамп назвал Зеленского «лучшим продавцом» Америки
    Российские морпехи уничтожили разведгруппу ВСУ в Курской области
    Взрывы прогремели в Харькове и Сумах
    Зеленский заявил о скором завершении конфликта на Украине
    Индонезия захотела вступить в БРИКС
    Израиль нанес удары по югу Ливана
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Неужели кто-то еще думает, что в мире есть демократия

    Под давлением США были полностью уничтожены тайна переписки, свобода мнений, право на частную жизнь, право на юридическую защиту, свобода перемещения финансов и информации, но зато появились беспредельные полномочия разведки, трансграничная электронная слежка за каналами связи и т. д. Во время пандемии добили остатки родовых характеристик демократии.

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Репутацию теории Дарвина испортила дурная философия

    Делать из научной теории философию жизни – ошибка. Отвергать научную теорию на основании того, что некоторые люди сделали из нее (дурную) философию жизни, – ошибка не меньшая.

    41 комментарий
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Военные приготовления маленьких соседей требуют внимания

    Существование на правах американского сателлита вырабатывает у стран поведение по принципу «сгорел сарай, гори и хата». Внешняя политика союзников США напоминает безответственную болтовню в социальных сетях. Но безответственность слов может легко перейти в дела.

    9 комментариев
    24 сентября 2024, 10:30 • Новости дня

    Российские морпехи уничтожили разведгруппу ВСУ в Курской области

    Российские морские пехотинцы ликвидировали разведчиков ВСУ в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Курской области морпехи из 810-й бригады ЧФ ликвидировали восемь разведчиков ВСУ в ходе стрелкового боя возле села Кременное, сообщил представитель российского силового ведомства.

    По его словам, бойцы 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота вступили в стрелковый бой северо-восточнее села Кременное, в результате которого уничтожили восемь украинских разведчиков, передает РИА «Новости».

    Группа украинских военных, которую удалось ликвидировать, принадлежала 41-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Столкновение произошло в сложной местности, что потребовало от российских морпехов высокой координации и профессионализма для успешного завершения миссии.

    Ранее российские морские пехотинцы 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота в ходе контрнаступления в Курской области взяли в плен группу из шести оказавшихся в окружении украинских штурмовиков. До этого военнослужащие 810-й бригады уничтожили колонну бронетехники. Кроме того, морские пехотинцы этой бригады уничтожили оборонительные позиции ВСУ в Курской области с пулеметным расчетом.

    24 сентября 2024, 04:25 • Новости дня
    Назван «главный противник» урегулирования конфликта на Украине

    Полянский назвал Британию «главным противником» урегулирования конфликта на Украине

    Назван «главный противник» урегулирования конфликта на Украине
    @ Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Британия играет ключевую роль в срыве мирных инициатив по Украине, она «главный противник мира», заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    «Конечно, роль Великобритании там очень заметна. Сейчас она главный противник мира», – приводит слова дипломата РИА «Новости».

    Полянский заявил, что Британия играет значительную роль в саботаже мирных инициатив по Украине. По его словам, именно Лондон стоит за множеством инициатив, которые подрывают все мирные усилия в регионе. В частности, бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон сорвал переговоры в Стамбуле.

    Полянский также подчеркнул, что позиция Лондона объясняется многовековой русофобией, культивировавшейся в стране и достигшей теперь своего апогея.

    Напомним, президент России Владимир Путин указывал, что Москва достигла практически всех параметров возможного мирного соглашения с Киевом до визита Бориса Джонсона на Украину.

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    23 сентября 2024, 20:28 • Новости дня
    Украинские СМИ назвали пятый пункт «плана Зеленского»

    СМИ: «План победы» Зеленского состоит из пяти пунктов

    Украинские СМИ назвали пятый пункт «плана Зеленского»
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    «План победы» украинского лидера Владимира Зеленского включает в себя не четыре, а пять пунктов, среди которых получение Украиной современного оружия от Запада, сообщили украинские СМИ.

    Телеканал «Общественное» со ссылкой на источники прокомментировал сообщения The Times о содержании в «плане победы» Зеленского четырех пунктов. По данным газеты, в плане содержатся гарантии безопасности от Запада, возможность для Киева продолжать атаку на Курскую область, требование к союзникам поставлять определенные виды современных вооружений, а также международную финансовую поддержку экономики Украины, передает РИА «Новости».

    В сообщении телеканала говорится, что журналистов Times не знакомили с «планом победы», который Зеленский планирует представить президенту США Джо Байдену, а его детали, обнародованные в издании, являются обобщениями авторов. «Документ журналисты не видели, логику плана им также не объясняли. План победы состоит из пяти пунктов. Реализация первых четырех запланирована на период с октября по декабрь, воплощение пятого пункта – на послевоенный период», – приводит СМИ слова источника в офисе Зеленского.

    По данным источника, в документе в том числе содержится передача Украине «современного вооружения» и продолжение атаки на Курскую область России.

    В понедельник первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия не знакома с «мирным планом» Владимира Зеленского, Москве трудно понять, что в голове у «безумца», но Киев показал «стремление к миру» вторжением ВСУ в Курскую область.

    В сентябре Зеленский заявил, что часть «плана победы» включает действия украинских сил в Курской области. По его мнению, этот шаг позволил «оттянуть некоторые силы России».

    Коментарии (11)
    23 сентября 2024, 21:36 • Видео
    Кто заменит Шольца во главе Германии

    Самая популярная партия Германии ХДС заняла только четвертое место на выборах в Бранденбурге. Несмотря на этот провал и личную непопулярность, лидер ХДС Фридрих Мерц уже в будущем году станет канцлером Германии. Кто этот человек? И почему его никто не любит?

    Коментарии (2)
    24 сентября 2024, 00:22 • Новости дня
    Коц сообщил о кадровых перестановках после гибели «Гудвина» и «Эрнеста»

    Военкор Коц сообщил о кадровых перестановках в подразделениях после гибели «Гудвина» и «Эрнеста»

    Коц сообщил о кадровых перестановках после гибели «Гудвина» и «Эрнеста»
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с проверкой, проведенной после гибели российских военных Дмитрия Лысаковского (позывной «Гудвин») и Сергея Грицая (позывной «Эрнест»), за недостатки и упущения к дисциплинарной ответственности привлечен ряд должностных лиц, кадровые изменения прошли почти во всех подразделениях 87-го отдельного мотострелкового полка, сообщил военкор Александр Коц.

    Коц со ссылкой на «источник, знакомый с ходом проверки», сообщил в Telegram: «Собственно, вот ее результаты. Здесь не только выводы, но и кадровые последствия. А также штатные изменения в области комплектования подразделениями БПЛА».

    Сообщается, что военное ведомство совместно с представителями Департамента военной контрразведки ФСБ «завершили разбирательство по обстоятельствам гибели» «Гудвина» и «Эрнеста», а также «фактам, указанным в их видеообращении».

    В результате «за недостатки и упущения к дисциплинарной ответственности привлечен ряд должностных лиц». Поручено усилить полк, в котором служили «Гудвин» и «Эрнест», «опытными кадровыми офицерами командного состава и политорганов, хорошо знающими специфику работы с личным составом в условиях боевых действий».

    Так, новым начштаба – замкомандира полка стал «кадровый военнослужащий, окончивший Московский военный институт» в 2001 году, а офицер, которого он заменил на этой должности, понижен до командира стрелкового батальона. Новым замкомандира по военно-политической работе также стал «опытный офицер», он «уже приступил к исполнению своих обязанностей». Подчеркивается, что кадровые изменения охватили почти «все подразделения полка (батальоны, роты, взводы)».

    Напомним, глава Минобороны Андрей Белоусов поручил начальнику Генштаба ВС России Валерию Герасимову и военной контрразведке ФСБ разобраться в ситуации вокруг гибели военных с позывными «Эрнест» и «Гудвин». По данным источника, в день гибели, 12 сентября, военные выполняли задание по закреплению в районе населенного пункта Лесовка. Трагедия произошла вечером, когда группа военнослужащих перешла на ночлег в частном доме. Удар беспилотников ВСУ привел к гибели военнослужащих.

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    23 сентября 2024, 13:55 • Новости дня
    При освобождении Кореневского района Курской области найдены более 260 человек

    Губернатор Курской области Смирнов сообщил о нахождении более 260 человек в Кореневском районе

    Tекст: Валерия Городецкая

    В освобожденных населенных пунктах Кореневского района Курской области обнаружили более 260 человек, потерявших связь с близкими, сообщил глава региона Алексей Смирнов.

    Найдено 268 человек, 118 из которых находились в розыске по запросам родственников, написал Смирнов в Telegram-канале.

    По его информации, полиция также нашла еще 101 человека, которые были внесены в списки пропавших без вести. Большая часть из них – пожилые люди, в спешке покинувшие свои дома, потерявшие документы и находящиеся в пунктах временного размещения или у родственников.

    Всего с начала августа было зарегистрировано более 770 заявлений от граждан, утративших связь с родными и близкими, а также от организаций. Смирнов отметил, что поиски усложняются тем, что многие граждане, покинувшие приграничные территории, не сообщают свое местонахождение в местные администрации.

    Глава Курской области призвал всех зарегистрироваться и срочно подать заявление на восстановление паспорта и других документов, чтобы облегчить процедуры поиска и идентификации.

    Ранее группировка «Север» за неделю освободила два населенных пункта в Курской области.

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    23 сентября 2024, 21:36 • Новости дня
    Нанесен удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье

    Подполье сообщило об ударе по заводу деталей для ракет в Запорожской области

    Нанесен удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье
    @ Саверкин Александр/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    ВС России нанесли удар по стратегически важному заводу «Мотор Сич» в Запорожье, где производились комплектующие для ракетных систем залпового огня и беспилотников, а также дислоцировалось значительное количество украинских военнослужащих, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Как указал Лебедев, в результате атаки на завод прогремело два мощных взрыва, которые вызвали детонацию складов с готовой продукцией. По его словам, на территории предприятия находилось более 400 украинских военных, передает РИА «Новости».

    «После взрыва в сторону завода направилось несколько бригад скорой помощи, взрывы были с сильной и продолжительной детонацией, что позволяет предположить, что прилет как минимум один был в склад готовой продукции», – уточнил Лебедев.

    Ранее председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что украинские войска отступили в районе трех сел на Ореховском направлении Запорожской области, что позволило российским войскам улучшить позиции и расширить серую зону на переднем крае.

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    23 сентября 2024, 19:05 • Новости дня
    Жена главврача Алешек в Херсонской области погибла при теракте

    В Херсонской области погибла жена главврача больницы города Алешки

    Жена главврача Алешек в Херсонской области погибла при теракте
    @ t.me/VGA_Alyoshki

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате теракта против семьи главврача больницы Владимира Харлана в Алешках Херсонской области, погибла его жена, сам врач чудом выжил. По словам главы правительства региона, Харлана целенаправленно выслеживали украинские националисты.

    Как передает «РИА Новости», в Херсонской области был совершен теракт против семьи главврача больницы в Алешках Владимира Харлана. Глава правительства региона Андрей Алексеенко сообщил, что в результате нападения погибла супруга врача, а сам он остался жив.

    Алексеенко отметил, что главврача целенаправленно выслеживали, назвав произошедшее «чудовищным злодеянием». Он подчеркнул, что Харлан активно оказывает медицинскую помощь раненым в ходе обстрелов и выезжает во все населенные пункты, несмотря на опасности. Врач пользуется огромным авторитетом у населения.

    По словам Алексеенко, за терактом стоят украинские нацисты, которые, по его мнению, превзошли своих «учителей и кумиров – гитлеровских карателей Второй мировой». Он выразил возмущение трагедией и подчеркнул, что для описания произошедшего нет слов.

    «Слова поддержки доктору Харлану сейчас адресуют тысячи людей, которых он лечил, сотни раненых, которых спас. Держитесь, Владимир Иванович. Мы с вами», – написал Алексеенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска неоднократно наносили удары по гражданским объектам в Херсонской области, что приводило к жертвам среди мирного населения. Кроме того, в результате подобных обстрелов часто разрушались жилые дома и инфраструктура, усложняя жизнь местных жителей. В связи с этим российские власти усилили меры безопасности и эвакуацию жителей из прифронтовых районов.

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    23 сентября 2024, 23:28 • Новости дня
    Президент Чехии предсказал сохранение контроля России над новыми регионами
    Президент Чехии предсказал сохранение контроля России над новыми регионами
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Конфликт на Украине, вероятно, завершится сохранением контроля России над новыми регионами на длительное время, заявил президент Чехии Петр Павел.

    «Наиболее вероятным исходом... будет сохранение... (контроля России над) частью территории Украины... временно», – приводит РИА «Новости» со ссылкой на New York Times слова президента Чехии. По мнению политика, такое временное состояние может растянуться на многие годы.

    Павел считает, что Украина не сможет вернуть границы 1991 года, а Россия, в свою очередь, не получит официального признания новых регионов со стороны Украины. Павел также подчеркнул, что Киеву следует реалистично оценивать шансы на возвращение к прежним границам.

    Чешский президент высказал мнение, что на фоне требований стран-союзников ограничить помощь Украине, ей будет сложно достичь своей цели. Павел также назвал чепухой призывы к Украине просить о мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Павел заявил, что представление главы киевского режима Владимира Зеленского о «справедливом» мире на Украине является иллюзией, которой не суждено стать реальностью.

    Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что Россия не знакома с «мирным планом» Зеленского и считает, что Киеву свойственно показывать «стремление к миру» через военные действия, такие как вторжение ВСУ в Курскую область.

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    23 сентября 2024, 14:12 • Новости дня
    Студентку ВШЭ оштрафовали на 40 тыс. рублей за плевок в военный плакат

    Суд Москвы оштрафовал студентку ВШЭ на 40 тыс. руб. за плевок в военный плакат

    Tекст: Денис Тельманов

    Тверской суд Москвы оштрафовал студентку Высшей школы экономики Александру Дорошенко на 40 тыс. рублей за публичное действие, направленное на дискредитацию Вооруженных сил России, после того как она плюнула на плакат о службе в ВС РФ.

    Тверской суд Москвы вынес административное наказание в отношении студентки первого курса Высшей школы экономики Александры Дорошенко.

    Как передает ТАСС, девушка была признана виновной в дискредитации Вооруженных сил России после инцидента в баре, где она публично плюнула на плакат с информацией о наборе на службу по контракту в ВС РФ.

    В суде заявили, что Дорошенко привлекла внимание неограниченного круга лиц и средств массовой информации своими действиями, что послужило основанием для административного наказания в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей.

    На судебное заседание студентка явилась и признала фактические обстоятельства инцидента. Она пояснила, что находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и не осознавала своих действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае 2023 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Александра Роднянского и режиссера Ивана Вырыпаева в рамках дела о распространении заведомо ложной информации о российской армии. Затем Роднянский обвинялся в распространении ложных сведений об использовании российских Вооруженных сил. Интересно, что Роднянский недавно выставил на продажу свой дом в элитном поселке Николино в Подмосковье за 800 млн рублей.

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    23 сентября 2024, 14:30 • Новости дня
    На границе Курской области отражены две попытки ВСУ прорваться к Новому Пути

    За последние сутки подразделения Северной группировки при поддержке авиации и артиллерии отразили две попытки ВСУ прорваться через границу России в направлении Нового Пути, сообщили в Минобороны.

    Потери противника составили до 30 человек убитыми и ранеными, танк, две машины пехоты, бронемашина, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Также подразделения группировки продолжили наступление, в ходе которого нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 17-й танковой бригад, 36-й бригады морской пехоты и 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад теробороны ВСУ около Любимовки, Дарьино, Николаево-Дарьино, Нового Пути, Малой Локни и Плехово.

    Ударами авиации, огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 80-й и 95-й десантно-штурмовых, 17-й танковой, бригад, 36-й бригады морской пехоты и 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад теробороны ВСУ, перечислили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й и 41-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 17-й танковой, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны, а также 103-й, 110-й, 116-й и 129-й бригад теробороны поблизости от Белополья, Будивельного, Брусков, Глухова, Диброво, Журавки, Ободов, Павловки, Речек, Радьковки, Стукаловки, Сосновки, Сум и Угроедов.

    За последние сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих и шесть единиц бронетехники, в том числе танк, три машины пехоты, две бронемашины, восемь арторудий, станция РЭБ и РЛС.

    Один военнослужащий ВСУ был взят в плен, отчитались в Минобороны.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 16 400 военнослужащих, 127 танков, 60 боевых машин пехоты, 95 бронетранспортеров, 797 бронемашин, 132 арторудия, 29 пусковых установок РСЗО, в том числе восемь американских HIMARS и шесть MLRS, восемь пусковых установок ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 32 станции РЭБ, восемь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 17 единиц инженерной техники, в том числе десять инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, подытожили в оборонном ведомстве.

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    23 сентября 2024, 17:51 • Новости дня
    БПЛА «Иноходец» уничтожил танк ВСУ в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курской области российские военные уничтожили украинский танк с помощью беспилотного ударного комплекса «Иноходец», подтвердив точное попадание и взрыв боевой машины в режиме реального времени.

    В Минобороны России сообщили, что военные группировки войск «Север» выявили движение танка вооруженных сил Украины в одном из приграничных районов Курской области, передает ТАСС. Обнаружение было осуществлено с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА), что позволило определить точные координаты боевой машины.

    После подтверждения местоположения танка было принято решение о нанесении прицельного удара с использованием ударного БПЛА «Иноходец». В результате ракетного удара танк ВСУ был уничтожен. Кадры объективного контроля, подтверждающие точное попадание и последующий взрыв, были получены в режиме реального времени. Это доказывает успешность использования беспилотных технологий в боевых действиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, морские пехотинцы Северного флота уничтожили артиллерийское орудие ВСУ с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» на Каховском направлении. В частности, совместно с комплексом Zala они проводят круглосуточную разведку и обнаруживают замаскированные цели. Более того, в приграничном районе Курской области Минобороны России опубликовало кадры уничтожения FPV-дронами танка ВСУ.

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    24 сентября 2024, 06:57 • Новости дня
    Составлен поименный список удерживаемых ВСУ жителей Курской области

    Мирошник сообщил о составлении поименного списка удерживаемых ВСУ жителей Курской области

    Составлен поименный список удерживаемых ВСУ жителей Курской области
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Константин Сергеев

    Россия располагает поименным списком мирных жителей Курской области, удерживаемых ВСУ, он передан правоохранительным органам, заявил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    «Поименный список есть... передан в правоохранительные органы и уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой. По этой линии должно быть осуществлено давление на украинскую сторону, потому что это прямое нарушение норм международного гуманитарного права. Решается оно путем давления либо победой на поле боя», – цитирует РИА «Новости» Мирошника.

    Он добавил, что, по последним данным, в здании в Судже украинские военные удерживают от 70 до 120 мирных жителей Курской области. Причем, по мнению Мирошника, количество людей может быть и больше.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, родственники российских военных, попавших в ходе СВО в плен, получают со стороны Украины угрозы и требования выкупа за них.

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    23 сентября 2024, 17:18 • Новости дня
    Украине поставили снаряды с разработанными во Вторую мировую детонаторами
    Украине поставили снаряды с разработанными во Вторую мировую детонаторами
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинская армия сообщила о проблемах с поставленными боеприпасами, детонаторы которых были разработаны еще во Вторую мировую войну, в результате чего произошли преждевременные взрывы, нанеся урон военнослужащим и артиллерийским системам.

    Как сообщает газета Handelsblatt, боеприпасы с детонаторами, разработанными во время Второй мировой войны, были поставлены на Украину в рамках «чешской инициативы» и от США, передает РИА «Новости». Эти боеприпасы вызвали многочисленные преждевременные взрывы, которые нанесли ранения украинским военнослужащим и повредили артиллерийские установки.

    По данным доклада командования ВСУ, инциденты были связаны с использованием детонаторов M515 и M51A5. Из почти 35 тыс. поставленных артиллерийских снарядов уровень брака составил 0,05%, что привело к преждевременным взрывам пяти из каждых 10 тыс. выпущенных снарядов.

    Украинская сторона еще в августе уведомила Чехию о проблемах с боеприпасами. Чехия подтвердила наличие брака и сообщила о решении проблемы. Тем временем Россия считает, что поставки вооружений на Украину напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и мешают его урегулированию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский прибыл в США для участия в Генассамблее ООН и ряда встреч в Вашингтоне, куда его отправили на борту военно-транспортного самолета. В рамках визита Зеленский посетил оружейный завод в Пенсильвании, где находятся мощности по производству боеприпасов для ВСУ, и призвал увеличить поставки снарядов. При этом Зеленский выразил благодарность за уже предоставленную помощь, но подчеркнул необходимость в дополнительных поставках. Впрочем, несмотря на его призывы, некоторые граждане США выступают против дальнейшего выделения средств на помощь Украине, считая, что они должны быть направлены на внутренние нужды.

    Коментарии (13)
    23 сентября 2024, 12:24 • Новости дня
    Группировка «Центр» за сутки отразила девять контратак ВСУ
    Группировка «Центр» за сутки отразила девять контратак ВСУ

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение живой силе и технике 68-й пехотной, 71-й егерской, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны около Калиново, Горького, Михайловки и Розовки Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Группировка отразила девять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ, 2-й, 12-й и 142-й бригад нацгвардии, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника составили до 440 военнослужащих, бронемашина, польская 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab, 152-мм гаубица «Мста-Б», 122-мм гаубица Д-30, американское 105-мм орудие М101 и 100-мм противотанковая пушка «Рапира».

    В итоге за сутки оперативно-тактической авиацией, беспилотниками аппаратами, ракетными войсками группировок войск ВС России были поражены скопления живой силы и техники противника в 135 районах, сообщил Конашенков.

    Средствами ПВО сбиты американская оперативно-тактическая ракета ATACMS, три управляемые ракеты большой дальности «Нептун», две французские управляемые авиабомбы Hammer, американский реактивный снаряд HIMARS и 35 беспилотников.

    С начала спецоперации уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 32 124 беспилотника, 579 ЗРК, 18 338 танков и других бронемашин, 1458 машин РСЗО, 15 085 орудий полевой артиллерии и минометов, 26 401 единица спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

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    24 сентября 2024, 06:26 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Харькове и Сумах

    Tекст: Антон Антонов

    В Харькове раздался сильный взрыв, сообщил мэр города Игорь Терехов. Украинские СМИ также сообщают о взрывах в Сумах.

    Кроме того, взрывы произошли в Полтавской и Черкасской областях Украины, передает РИА «Новости».

    Напомним, ранее в Полтавской и Сумской областях уже звучали взрывы. Также взрывы прогремели в Черниговской области Украины.

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    24 сентября 2024, 08:22 • Новости дня
    ВСУ построили укрепрайон на высотах под Кременной

    Украинские подразделения возвели укрепрайон под Кременной

    Украинские войска начали возводить новый укрепленный район на высотах вблизи Кременной в Луганской народной республике (ЛНР), активно используя инженерные подразделения и личный состав, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, ВСУ начали строительство нового укрепленного района на высотах под Кременной в ЛНР, передает ТАСС. Марочко сообщил, что на север и юго-запад от Новолюбовки украинские подразделения в спешном порядке готовят фортификационные сооружения.

    Марочко отметил, что в создании укрепрайона участвуют как специализированные инженерные подразделения, так и часть личного состава из сводных отрядов, которые вышли из населенного пункта Невское. Эксперт подчеркнул, что работы ведутся интенсивно, чтобы создать надежную оборонительную линию.

    Ранее российские военные за неделю отразили 38 атак ВСУ на территории ЛНР, уничтожив более 12 тыс. украинских солдат и иностранных наемников, а также 20 танков, включая Leopard. Кроме того, российские ВКС нанесли удар по месту дислокации украинских штурмовиков под Северском, что стало возможным благодаря агентурным данным об их местонахождении. Между тем украинские военные активизировали применение наземных дронов для разведки и огневого поражения в Луганской и Донецкой народных республиках и Харьковской области.

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