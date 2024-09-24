Российские морские пехотинцы ликвидировали разведчиков ВСУ в Курской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, бойцы 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота вступили в стрелковый бой северо-восточнее села Кременное, в результате которого уничтожили восемь украинских разведчиков, передает РИА «Новости».

Группа украинских военных, которую удалось ликвидировать, принадлежала 41-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Столкновение произошло в сложной местности, что потребовало от российских морпехов высокой координации и профессионализма для успешного завершения миссии.

Ранее российские морские пехотинцы 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота в ходе контрнаступления в Курской области взяли в плен группу из шести оказавшихся в окружении украинских штурмовиков. До этого военнослужащие 810-й бригады уничтожили колонну бронетехники. Кроме того, морские пехотинцы этой бригады уничтожили оборонительные позиции ВСУ в Курской области с пулеметным расчетом.