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Российские морпехи уничтожили разведгруппу ВСУ в Курской области
Российские морские пехотинцы ликвидировали разведчиков ВСУ в Курской области
В Курской области морпехи из 810-й бригады ЧФ ликвидировали восемь разведчиков ВСУ в ходе стрелкового боя возле села Кременное, сообщил представитель российского силового ведомства.
По его словам, бойцы 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота вступили в стрелковый бой северо-восточнее села Кременное, в результате которого уничтожили восемь украинских разведчиков, передает РИА «Новости».
Группа украинских военных, которую удалось ликвидировать, принадлежала 41-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Столкновение произошло в сложной местности, что потребовало от российских морпехов высокой координации и профессионализма для успешного завершения миссии.
Ранее российские морские пехотинцы 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота в ходе контрнаступления в Курской области взяли в плен группу из шести оказавшихся в окружении украинских штурмовиков. До этого военнослужащие 810-й бригады уничтожили колонну бронетехники. Кроме того, морские пехотинцы этой бригады уничтожили оборонительные позиции ВСУ в Курской области с пулеметным расчетом.