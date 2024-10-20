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Венгрия назвала военный план Зеленского коммуникативной уловкой
Венгерский чиновник назвал план Зеленского коммуникационной уловкой ЕС
Госсекретарь Венгрии Золтан Ковач назвал «план победы» президента Украины Владимира Зеленского просто коммуникационной уловкой и выразил сомнения в наличии плана у Европы, подчеркнув необходимость мирных переговоров.
Госсекретарь по вопросам международных коммуникаций и связей в правительстве Венгрии Золтан Ковач заявил, что так называемый «план победы» президента Украины Владимира Зеленского является всего лишь коммуникационной уловкой. Эти слова прозвучали во время его выступления в программе радиостанции Kossuth в Будапеште, сообщает ТАСС.
Ковач выразил недоумение по поводу того, какой план в действительности существует у Европы. По его мнению, руководство Евросоюза пытается убедить европейские государства в необходимости поддержки войны. Госсекретарь подчеркнул, что Европа и Америка продолжают надеяться на победу над Россией, но Украина не выигрывает, и военные действия не приведут к прочному миру.
В связи с этим, Ковач заявил о необходимости как можно скорее прекратить огонь и начать мирные переговоры. Он отметил, что ожидания выиграть у России на поле боя являются нереалистичными, и что устойчивый мир возможен только через дипломатические усилия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский озвучил «план победы», который включает в себя готовность открыть Западу доступ к стратегическим ресурсам Украины, таким как литий, уран, титан и графит. Сергей Лавров заявил, что утечки из плана Зеленского свидетельствуют о его готовности передать природные ресурсы Украины западным странам, что может фактически означать «продажу» государства. Также в ЕС посоветовали Зеленскому иметь запасной план на случай изменения политики США.