Венгерский чиновник назвал план Зеленского коммуникационной уловкой ЕС

Tекст: Дмитрий Зубарев

Госсекретарь по вопросам международных коммуникаций и связей в правительстве Венгрии Золтан Ковач заявил, что так называемый «план победы» президента Украины Владимира Зеленского является всего лишь коммуникационной уловкой. Эти слова прозвучали во время его выступления в программе радиостанции Kossuth в Будапеште, сообщает ТАСС.

Ковач выразил недоумение по поводу того, какой план в действительности существует у Европы. По его мнению, руководство Евросоюза пытается убедить европейские государства в необходимости поддержки войны. Госсекретарь подчеркнул, что Европа и Америка продолжают надеяться на победу над Россией, но Украина не выигрывает, и военные действия не приведут к прочному миру.

В связи с этим, Ковач заявил о необходимости как можно скорее прекратить огонь и начать мирные переговоры. Он отметил, что ожидания выиграть у России на поле боя являются нереалистичными, и что устойчивый мир возможен только через дипломатические усилия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский озвучил «план победы», который включает в себя готовность открыть Западу доступ к стратегическим ресурсам Украины, таким как литий, уран, титан и графит. Сергей Лавров заявил, что утечки из плана Зеленского свидетельствуют о его готовности передать природные ресурсы Украины западным странам, что может фактически означать «продажу» государства. Также в ЕС посоветовали Зеленскому иметь запасной план на случай изменения политики США.