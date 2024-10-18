Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».7 комментариев
Лавров заявил о готовности Зеленского отдать ресурсы Украины Западу
Лавров заявил о готовности Зеленского передать ресурсы Украины под контроль Запада
Утечки из плана президента Украины Владимира Зеленского указывают на его готовность передать природные ресурсы Украины западным странам, что фактически может означать «продажу» государства, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров уточнил, что в Москве не интересуются секретными приложениями к плану победы Киева и не запрашивают реакцию Запада у западных коллег. «Утечки есть», – подчеркнул министр. По его словам, одна из них свидетельствует о том, что главной целью Зеленского является получение оружия, ТАСС.
Лавров также отметил, что западные страны понимают, что это неприемлемый сценарий, грозящий большими потерями. По словам министра, секретные приложения к плану Зеленского содержат информацию о готовности передать западным хозяевам все украинские естественные ресурсы, что фактически означает продажу государства.
Напомним, Зеленский презентовал в Верховной раде «план победы», включающий приглашение Украины в НАТО и удары по России. Озвученный Зеленским «план победы» совпал с утечками в прессе и включал готовность открыть Западу доступ к природным стратегическим ресурсам Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Зеленский стремится вовлечь НАТО в конфликт на Украине, что может привести к прямому противостоянию с Россией.