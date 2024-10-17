Угрозы украинского режима говорят о том, что теперь Москва будет требовать не только нейтрального статуса. Теперь нужны дополнительные меры по недопущению распространения ядерного оружия на Украине. Способы достижения этой цели могут быть разными, не только политическими.2 комментария
Песков раскритиковал «план Зеленского»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский стремится вовлечь НАТО в конфликт вокруг Украины, что может привести к прямому противостоянию с Россией.
По словам Пескова, основная цель предложенного плана Зеленского заключается в формализации участия НАТО в конфликте на Украине. Он отметил, что Зеленский предлагает сделать официальный шаг к вовлечению альянса, что может обострить ситуацию до уровня прямого столкновения с Россией, передает ТАСС.
Песков подчеркнул, что такая инициатива Зеленского недальновидна и безрассудна, особенно в условиях текущей геополитической напряженности. Он добавил, что западные страны, включая представителей НАТО, скорее всего, негативно воспринимают подобные предложения, считая их нелогичными и неумными.
Представитель Кремля также подчеркнул, что реакция европейских партнеров и НАТО свидетельствует о нежелании принимать предложения Зеленского, которые несут угрозу дальнейшей эскалации конфликта.
Ранее мировые СМИ сообщили, что план Зеленского так же далек от реальности, как Украина от победы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной раде свой «план победы», который исключает уступки территорий или заморозку конфликта и предполагает присоединение Украины к НАТО и удары по России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что этот план является прикрытием для продолжения политики США, направленной на ведение войны до последнего украинца.