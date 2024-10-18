  • Новость часаМинобороны сообщило об обмене пленными с Украиной
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как построить второй Военно-морской флот России
    Путин о конфликте с НАТО: Победа будет за нами
    Эксперт: После сноса памятников победы над шведами в Полтаве Зеленского ждет участь Мазепы
    Рар: Шольц отверг план Зеленского с одобрения Байдена
    Путин заявил, что Россия не допустит появления на Украине ядерного оружия
    Путин высказался против временного перемирия на Украине
    Оформлять статус ветерана боевых действий предложено с момента начала участия в СВО
    Зеленскому в ЕС посоветовали иметь запасной план на случай изменения политики США
    Иностранцам решили дать возможность пользоваться российским цифровым рублем
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему в современной русской культуре нет войны

    Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».

    7 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Русская Аляска могла изменить судьбу СССР

    18 октября 1867 года вступил в силу договор о продаже Аляски Соединенным Штатам. Задним умом очевидно, что отдать ее Вашингтону за звенящие доллары было большой ошибкой – хотя в XIX веке ситуация виделась совсем иной.

    13 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Зеленский пошел на ядерный шантаж Запада

    Угрозы украинского режима говорят о том, что теперь нужны дополнительные меры по недопущению распространения ядерного оружия на Украине. Способы достижения этой цели могут быть разными.

    13 комментариев
    18 октября 2024, 21:34 • Новости дня

    Зеленскому в ЕС посоветовали иметь запасной план на случай изменения политики США

    Зеленскому в ЕС посоветовали иметь запасной план на случай изменения политики США
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности стран Европейского союза поддерживать Украину, даже если Соединенные Штаты изменят свою политику после проведения президентских выборов. При этом там посоветовали Украине разработать план на случай такого развития ситуации.

    Зеленский на пресс-конференции, транслируемой украинским телемарафоном, подчеркнул, что лидеры стран ЕС выразили необходимость наличия запасного плана в случае изменения вектора политики США. Он отметил, что «все переживают, как закончатся выборы в Соединенных Штатах», и отметил, что лидеры ЕС заверили в готовности взять на себя «все бремя» в такой ситуации, передает ТАСС.

    Зеленский на вопрос о том, не устанет ли Запад оказывать поддержку Украине, ответил, что они не позволят Западу устать, поскольку это их обязанность. «Мы не дадим им устать, мы не имеем на это права», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что утечки из плана Владимира Зеленского указывают на готовность передать природные ресурсы Украины западным странам, что может означать «продажу» государства. Зеленский презентовал в Верховной раде «план победы», который включал приглашение Украины в НАТО и удары по России. Сообщалось, что «план победы» Зеленского совпал с утечками в прессе и включал открытие Западу доступа к природным стратегическим ресурсам Украины.

    18 октября 2024, 08:35 • Новости дня
    Военкор сообщил о «черных днях» для ВСУ на фронте

    Военкор Котенок сообщил о трудностях ВСУ из-за погодных условий на поле боя

    Военкор сообщил о «черных днях» для ВСУ на фронте
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Из-за дождя и грязи для ВСУ наступили «черные дни» на поле боя, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

    По его словам, украинская сторона рассчитывала на ухудшение погодных условий, чтобы остановить продвижение российской армии, однако все обернулось иначе. «Грязь делает продвижение практически невозможным, но мы идем вопреки. А вот для противника сейчас наступили практически черные дни», – заявил Котенок в своем Telegram-канале.

    Военкор рассказал, что дождь, ветер и хмурое небо создают серьезные препятствия для украинских солдат, лишая их возможности эффективно действовать на фронте. В результате, по мнению Котенка, распутица играет на стороне России, а надежда на успех у ВСУ «тает на глазах».

    ВС России уничтожили основную часть 152-й бригады ВСУ под Красноармейском.

    Командир батальона ВСУ Кирилл Верес заявил о стремительном отступлении и невозможности выхода на границы 1991 года, сравнив ситуацию с беспомощностью.

    Между тем подконтрольные киевскому режиму населенные пункты Кураховка и Селидово попадают в клещи российских военных.

    Коментарии (7)
    18 октября 2024, 09:35 • Новости дня
    Бастрыкин раскрыл детали убийства Владлена Татарского

    Бастрыкин: Способ приведения в действие бомбы, убившей Татарского, установлен по частям устройства

    Бастрыкин раскрыл детали убийства Владлена Татарского
    @ Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Вера Басилая

    Следователи установили способ приведения в действие взрывчатки, из-за которой погиб военкор Владлен Татарский в Петербурге, благодаря найденным частям устройства, сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

    Бастрыкин в интервью «Комсомольской правде» сообщил, что экспертиза частей взрывного устройства, обнаруженных на месте происшествия в Санкт-Петербурге, позволила установить способ его приведения в действие.

    Также глава ведомства отметил, что следователи восстановили маршрут Дарьи Треповой (внесена в список террористов и экстремистов), причастной к преступлению, благодаря изъятым видеозаписям.

    Ранее следствие установило финансовую связь между организаторами теракта, в ходе которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский, и организаторами покушения на писателя Захара Прилепина.

    Напомним, взрыв в кафе Петербурга произошел 2 апреля прошлого года, тогда погиб журналист Владлен Татарский и пострадали десятки человек.

    За теракт в отношении военкора Владлена Татарского Дарья Трепова была приговорена к 27 годам колонии.

    Коментарии (7)
    18 октября 2024, 20:00 • Видео
    Зеленский опять угрожает России ядерной бомбой

    Владимир Зеленский предложил Западу выбор: или Украину принимают в НАТО, или она воссоздаст ядерную бомбу. Позднее он, правда, заявил, что его неправильно поняли. Это не так: с Зеленским уже все понятно.

    Коментарии (0)
    18 октября 2024, 14:55 • Новости дня
    Минобороны показало бегство ВСУ из-под Любимовки в Курской области

    Минобороны: ВСУ сбежали из-под Любимовки в Курской области из-за угрозы окружения

    Минобороны показало бегство ВСУ из-под Любимовки в Курской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские войска оставили свои позиции в районе Любимовки Курской области, опасаясь полного окружения российскими силами, и направились к границе с Украиной, сообщило Минобороны России.

    Причиной отступления ВСУ стала угроза полного окружения российскими силами, в частности подразделениями морской пехоты группировки войск «Север», указало ведомство, передает ТАСС.

    Также министерство представило кадры объективного контроля, на которых зафиксировано бегство украинских военных в сторону границы с Украиной. По словам представителей Минобороны, украинские силы были атакованы сбросами боеприпасов с FPV-дронов во время отступления.


    Ранее мобилизованный боец ВСУ Ярослав Мазур заявил, что попал в плен после того, как его командиры сбежали во время обстрела, оставив его с ранеными товарищами. Другой пленный Константин Колесников рассказал, что командование ВСУ под Красноармейском позволяет отступать только командирам и отдельной категории военнослужащих.

    Коментарии (13)
    18 октября 2024, 06:35 • Новости дня
    Фон дер Ляйен назвала миграцию в ЕС «гибридной атакой» России и Белоруссии

    Фон дер Ляйен назвала миграционный кризис «гибридной атакой» России и Белоруссии на Финляндию, Польшу и Прибалтику

    Фон дер Ляйен назвала миграцию в ЕС «гибридной атакой» России и Белоруссии
    @ Dwi Anoraganingrum/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Миграционный кризис в Финляндии, Польше и Прибалтике является результатом «гибридной атаки» России и Белоруссии, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Мы видим приток мигрантов в Польшу, мы раньше видели их приток в Финляндию и в государства Балтии. Я могу сказать, что это политическое действие, гибридная атака России и Белоруссии», – приводит слова фон дер Ляйен ТАСС.

    Фон дер Ляйен пообещала, что Еврокомиссия примет все необходимые меры для поддержки Польши, Финляндии и Прибалтики в их борьбе с миграционной угрозой.

    Лидеры ЕС выпустили итоговое заявление саммита, в котором прямо обвинили Москву и Минск в создании миграционного кризиса. Они заявили, что Россия и Белоруссия якобы злоупотребляют европейскими ценностями, включая право на убежище.

    Было объявлено о намерении усилить миграционный контроль. В ЕС дали понять, что сочтут приемлемыми любые антимиграционные меры на границах с Россией и Белоруссией. Также в документе содержится призыв к обеспечению эффективного контроля внешних границ любыми доступными средствами.

    Теперь решение о применении конкретных шагов по усилению контроля предстоит принять Совету ЕС на уровне министров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что право на убежище используется как «инструмент гибридной войны». Евросоюз внедрил новый механизм санкций против России за «вмешательство в выборы» и гибридные действия.

    Коментарии (47)
    18 октября 2024, 00:47 • Новости дня
    Трамп заявил об ответственности Зеленского за конфликт на Украине

    Трамп упрекнул Зеленского в начале вооруженного конфликта Украины с Россией

    Трамп заявил об ответственности Зеленского за конфликт на Украине
    @ Yuri Gripas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский должен был предотвратить начало вооруженного конфликта Украины с Россией, заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп.

    «Зеленский – один из величайших продавцов, которых я когда-либо видел. Каждый раз, когда он появляется, мы даем ему 100 млрд долларов. Кто еще в истории получал такие деньги?» – приводит слова Трампа ТАСС со ссылкой на подкаст PBD,

    Он отметил, что его заявление не означает нежелание помогать Украине. Трамп выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации. При этом он заявил, что «Зеленский никогда не должен был позволить этой войне начаться». Трамп также сказал, что «Украина уже не та Украина, что была раньше».

    «Война проиграна», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп выразил обеспокоенность, что из-за действий нынешнего американского правительства существует риск начала третьей мировой войны в ближайшие месяцы. СМИ заявили, что во время встречи между Зеленским и Трампом было отмечено отсутствие «химии».

    Коментарии (15)
    18 октября 2024, 05:55 • Новости дня
    В Британии объяснили заявление Зеленского о ядерном оружии Украины

    Daily Telegraph объяснила слова Зеленского о ядерном оружии отчаянием из-за неготовности Запада принять Украину в НАТО

    В Британии объяснили заявление Зеленского о ядерном оружии Украины
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о ядерном оружии, так как Запад не хочет принимать представленный Зеленским «план победы», пишет Daily Telegraph.

    Как отмечает Daily Telegraph, источники в сфере безопасности Украины сообщили, что власти Киева начинают впадать в отчаяние из-за неготовности Запада принять страну в НАТО. Западные чиновники холодно отнеслись к «плану» Зеленского, рассматривая его как список пожеланий и просьб, а не как продуманную стратегию, передает ТАСС.

    Источники газеты на Украине, признают, что в словах Зеленского «присутствует элемент позерства и балансирования на грани фола», но подчеркивают, что заявления Киева нужно воспринимать всерьез.

    «Это экзистенциальный конфликт для Украины. Кажется, что некоторые на Западе не понимают этого», – заявил источник.

    Однако эксперты выразили сомнения в способности ядерного оружия стать для ситуации на Украине фактором сдерживания, а также в том, что разговоры о нем помогут Украине вступить в НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский заявил на саммите Евросоюза о необходимости для Украины либо обладать ядерным оружием, либо войти в НАТО для обеспечения безопасности страны. Однако позднее он сказал, что Украина не планирует создавать ядерное оружие и видит свое будущее в НАТО как единственную гарантию безопасности.

    Коментарии (11)
    18 октября 2024, 13:30 • Новости дня
    В Совфеде указали на «несусветную глупость» фон дер Ляйен

    Сенатор Джабаров: Слова фон дер Ляйен о причастности России и Белоруссии к миграционному кризису в ЕС – несусветная глупость

    В Совфеде указали на «несусветную глупость» фон дер Ляйен
    @ Philipp von Ditfurth/DPA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Что бы ни случилось – пролетела ли муха, укусил ли комар – европейские политики во всем винят Россию. Это уже болезнь, имя которой – оголтелая русофобия, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Так он прокомментировал заявление главы Еврокомиссии, которая назвала миграцию в ЕС «гибридной атакой» Москвы и Минска.

    «Урсула фон дер Ляйен будто сошла с ума. Ее слова о причастности России и Белоруссии к миграционному кризису в ЕС – несусветная глупость», – возмутился Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «При чем здесь вообще мы? – недоумевает он. – Глава Еврокомиссии пытается обвинить Москву и Минск в том, что мы пропускаем через свою территорию мигрантов? Но ведь Польша, Финляндия и Прибалтика закрыли почти полностью границу».  

     «Что бы ни случилось – пролетела ли муха, укусил ли комар – они во всем винят Россию. Это уже болезнь, имя которой – оголтелая русофобия», – подчеркнул собеседник. По его мнению, оставлять совсем без ответа выпады, подобные тем, что сделала фон дер Ляйен, не стоит. «Безнаказанность порождает еще большие высказывания. Я думаю, что МИД России сумеет остроумно парировать слова главы ЕК», – заключил Джабаров.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала приток мигрантов в Польшу, Финляндию и страны Балтии «гибридной атакой России и Белоруссии». На пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС она пообещала обеспечить поддержку этим странам и принять «все меры» для борьбы с миграцией.

    Кроме того, лидеры ЕС выпустили итоговое заявление саммита, в котором прямо обвинили Москву и Минск в создании миграционного кризиса. Они заявили, что Россия и Белоруссия якобы злоупотребляют европейскими ценностями, включая право на убежище.

    Было объявлено о намерении усилить миграционный контроль. В ЕС дали понять, что сочтут приемлемыми любые антимиграционные меры на границах с Россией и Белоруссией. Также в документе содержится призыв к обеспечению эффективного контроля внешних границ любыми доступными средствами. Теперь решение о применении конкретных шагов по усилению контроля предстоит принять Совету ЕС на уровне министров.

    Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что право на убежище используется как «инструмент гибридной войны». Евросоюз внедрил новый механизм санкций против России за «вмешательство в выборы» и гибридные действия.

    Коментарии (13)
    18 октября 2024, 03:36 • Новости дня
    Макрон установил Украине кредитный лимит

    Макрон призвал ограничить вклад европейских стран в кредит Украине на 50 млрд долларов

    Макрон установил Украине кредитный лимит
    @ Michael Baucher/Panoramic/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон призвал, чтобы в рамках кредита Украине в 50 млрд долларов Европа выделила не более 20 млрд.

    Макрон сообщил, что кредит будет финансироваться совместно всеми участниками G7 и «будет возмещен с помощью доходов от замороженных российских активов».

    Страны Европы должны выделить 20 млрд, США – тоже 20 млрд, «остальные участники G7 – 10 млрд». «Я хотел бы, чтобы мы (европейцы) ограничились 20 млрд, не более», – приводит слова Макрона РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран G7 договорились выделить Украине 50 млрд долларов за счет прибыли от замороженных российских активов.

    Коментарии (7)
    18 октября 2024, 12:59 • Новости дня
    Зеленский раскрыл три сценария для Украины после выборов в США

    Зеленский заявил о трех сценариях развития Украины в зависимости от выборов в США

    Зеленский раскрыл три сценария для Украины после выборов в США
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о трех возможных путях развития страны, которые будут определяться итогами президентских выборов в США.

    В интервью Financial Times Зеленский отметил, что один из путей предполагает продолжение международной поддержки. По его словам, некоторые страны, поддерживающие Украину, обеспокоены рядом рисков, связанных с изменением внешних условий, сообщает Ura.Ru.

    Другие два сценария зависят от исхода выборов в США. Зеленский не уточнил, какой из этих путей будет более благоприятным для Украины, а какой менее. Однако он подчеркнул, что политическое будущее Украины тесно связано с результатами американских выборов.

    Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что план  Зеленского по урегулированию конфликта не получил поддержки на Западе.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что военный план Зеленского может привести к его поражению.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинский лидер стремится вовлечь НАТО в конфликт вокруг Украины, что может привести к прямому противостоянию с Россией.

    Коментарии (8)
    18 октября 2024, 18:39 • Новости дня
    Путин высказался против временного перемирия на Украине

    Путин заявил о необходимости создания условий для долгосрочного мира на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Краткие перемирия на Украине лишь способствуют перевооружению противника, и только долгосрочный мир гарантирует безопасность всех участников конфликта, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС.

    «Если мы говорим о каких-то мирных процессах, то это не должны быть процессы, связанные с перемирием на неделю, на две или на год для того, чтобы страны НАТО перевооружились и запаслись новым боезапасом. Нам нужны условия долгосрочного, устойчивого и прочного мира, обеспечивающие равную безопасность для участников этого непростого процесса», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    В минувшую пятницу глава МИД Сергей Лавров заявил, что информация о возможных конференциях по урегулированию со стороны Киева не вызывает интереса у Москвы.

    Ранее Киев и западные союзники признали необходимость переговоров с Россией о потерянных территориях на фоне меняющихся настроений на Западе и отступления ВСУ в Донбассе. Также сообщалось, что «мирные предложения Запада» содержат хитрую лазейку для Украины.

    Коментарии (27)
    18 октября 2024, 14:41 • Новости дня
    В Полтаве решили снести памятники победы над шведами 1709 года

    В Полтаве собрались демонтировать три памятника, посвященные победе над шведами

    В Полтаве решили снести памятники победы над шведами 1709 года
    @ Серебряков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Полтаве прошло совещание депутатов рады представителей офиса Зеленского по вопросу сноса памятников, связанных с русской историей и победой над шведами в 1709 году.

    В Полтаве прошло закрытое выездное заседание представителей Верховной рады и офиса президента Украины, посвященное обсуждению судьбы памятников, связанных с победой русских войск над шведами в 1709 году, сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Общественное». Рассматривается возможность демонтажа трех памятников: монумента Славы, памятника защитникам Полтавы и монумента в честь российского императора Петра I.

    Для окончательного решения вопроса демонтажа необходимо исключение этих объектов из государственного реестра памятников. Министерство культуры Украины уже начало соответствующую работу.

    Процесс переименования улиц и сноса памятников, связанных с советскими и российскими деятелями, на Украине стартовал в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. В 2022 году активизировались действия по борьбе с памятниками, связанными с российской и советской историей. В марте 2023 года Верховная рада утвердила закон о деколонизации топонимов, который обязывает местные органы власти переименовать географические названия, связанные с Россией и советским прошлым.

    Напомним, монумент Славы сооружен в 1806-1811 годах в честь 100-летия Полтавской битвы. Памятник Келину (полное название Памятник полковнику Келину и доблестным защитникам Полтавы) открыт в 1909 году к 200-летию Полтавской битвы, в присутствии императора Николая II. А памятник на месте отдыха императора Петра I был сооружен в 1849 г., в честь 140-летней годовщины Полтавской битвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе демонтировали советские символы со стелы «Крылья Победы», а бюст Пушкина накрыли пакетом.

    Коментарии (27)
    18 октября 2024, 04:28 • Новости дня
    США признали невозможность больших поставок ATACMS Украине

    New York Times сообщила о невозможности для Пентагона больших поставок ракет ATACMS Украине

    США признали невозможность больших поставок ATACMS Украине
    @ U.S. Army/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Пентагон признал, что большие поставки ракет ATACMS Украине невозможны, так как это создаст угрозу резервам США, пишет New York Times со ссылкой на представителей ведомства.

    «Представители Пентагона заявляют, что они попросту не могут поставлять больше их (ATACMS) Украине, не залезая в резервы сладов американских военных, предназначенных для возможных конфликтов на Ближнем Востоке и в Азии», – приводит РИА «Новости» текст статьи New York Times.

    Эта ситуация стала одной из причин, по которым президент США Джо Байден отказал Украине в разрешении на удары вглубь России. Почти каждую наделю в министерстве обсуждается, как подобные поставки влияют на возможность США реагировать на новые конфликты, особенно в Тихоокеанском регионе. Руководство американской армии настаивает на необходимости осторожного подхода к распределению вооружений, пишет издание.

    Дополнительное напряжение создается из-за одновременных конфликтов на Украине и в Израиле, что еще сильнее ограничивает возможности США. Потребности украинской армии в системах ПВО, таких как Patriot, которые Киев запрашивает для защиты своей энергетической инфраструктуры, также осложняют положение и могут снизить боеготовность американских сил, говорится в материале NYT.

    Американские чиновники выражают обеспокоенность в связи с тем, что окажется под угрозой способность усиления военного присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе в случае, если Китай вторгнется на Тайвань.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский представил в Раде свой «план победы». Он призвал западных союзников, включая США, снять ограничения на использование дальнобойного оружия против России, а также потребовал разместить на Украине «комплексный неядерный стратегический сдерживающий пакет».

    Коментарии (4)
    18 октября 2024, 18:31 • Новости дня
    Рар: Шольц отверг план Зеленского с одобрения Байдена

    Политолог Рар: США, как и Германия, опасаются прямой конфронтации с Россией на полях Украины

    Рар: Шольц отверг план Зеленского с одобрения Байдена
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Берлин и Вашингтон не собираются всем жертвовать ради реализации желаний Владимира Зеленского. Вовлечение в конфликт на Украине поставит западные государства перед угрозой прямой войны с Россией. Однако некоторые политики ЕС и США отрицают подобную опасность, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Олаф Шольц подчеркнул необходимость предотвращения вовлечения НАТО в конфликт на Украине.

    «Олаф Шольц не стал бы выступать против «плана победы» Владимира Зеленского, если бы инициативу поддержал Джо Байден. В реальности же именно США не хотят провоцировать прямого столкновения ядерных держав. В этом плане канцлер ФРГ стоит на схожих с американским президентом позициях», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «По его мнению, ожесточенное противостояние Берлина и всего НАТО с Москвой может закончиться катастрофой для всех. Однако в западном лагере сохраняются силы, которые готовы идти на риск. Некоторые политики считают, что опасности конфликта России и альянса не существует, мол, все это лишь блеф со стороны Кремля», – отмечает он.

    «При этом Шольц хорошо понимает, что Зеленский не желает проигрывать в текущей войне. Именно поэтому он поставил Вашингтон и Брюссель перед ультиматумом: дайте Украине ядерное оружие или впустите Киев в НАТО. Он активно продвигает идею, что «остановить» Россию можно только таким путем», – считает собеседник.

    «Шольц не хочет удовлетворять подобные запросы Зеленского, но все же западные государства продолжат поддерживать ВСУ вооружениями и деньгами. Примечательно, что лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц придерживается иной позиции, а между тем в следующем году он вполне может одержать победу на выборах канцлера ФРГ», – акцентирует эксперт.

    «Этот политик поддерживает передачу Украине ракет Taurus и считает, что Киеву необходимо обеспечить право на нанесение ударов по всей территории России. Он по-прежнему солидарен с Зеленским в том, что мира в Европе можно добиться лишь через победу ВСУ в конфликте с Москвой», – резюмирует Рар.

    Ранее Олаф Шольц подчеркнул необходимость предотвращения вовлечения НАТО в конфликт на Украине. При этом во время совместной пресс-конференции с Джо Байденом он отметил, что поддержка ВСУ все еще остается важным направлением работы для западных государств. Если же альянс вступит в открытую войну с Россией, по его оценке, это может обернуться серьезной катастрофой.

    Состоялась и личная встреча Шольца с Владимиром Зеленским. По ее итогам выяснилось, что по вопросу о членстве Украины в НАТО канцлер ФРГ остался на прежних позициях: Киев не должен присоединяться к альянсу. Также Германия не станет передавать ВСУ крылатые ракеты Taurus, чтобы не допустить войны между Россией и НАТО.

    Однако Шольц подтвердил передачу Украине ранее обещанного пакета военной помощи на сумму 600 млн евро. В то же время депутат Бундестага Севим Дагделен подчеркнула, что большинство немцев поддерживают переговоры по сложившемуся конфликту, а не дальнейшие поставки оружия, и выступают против размещения американских ракет в Германии.

    Напомним, до этого Владимир Зеленский представил свой «план победы» в Брюсселе. Инициатива подразумевает членство Украины в НАТО, снятие ограничений на удары дальнобойными комплексами вглубь территории РФ, соглашение с ЕС и США по защите природных ресурсов страны и обеспечение государства «неядерным стратегическим пакетом». Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, почему Вашингтон может не одобрить передачу ВСУ РСМД и ПРО.

    Коментарии (3)
    18 октября 2024, 14:37 • Новости дня
    Шольц предупредил о катастрофе в случае участия НАТО в конфликте на Украине

    Шольц предупредил о катастрофических последствиях участия НАТО в конфликте на Украине

    Шольц предупредил о катастрофе в случае участия НАТО в конфликте на Украине
    @ dpa/picture-alliance/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции с президентом США Джо Байденом подчеркнул необходимость предотвратить вовлечение НАТО в конфликт на Украине, чтобы избежать катастрофы.

    Шольц подчеркнул важность поддержки Украины, но при этом отметил, что Североатлантический альянс не должен стать стороной конфликта, передает ТАСС.

    Канцлер Германии отметил, что позиция страны по этому вопросу является ясной. Германия намерена максимально поддерживать Украину, но также стремится обеспечить, чтобы НАТО не участвовала в конфликте напрямую. По словам Шольца, это необходимо для предотвращения еще более серьезной катастрофы.

    Ранее Шольц после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским остался на прежней позиции относительно вступления Украины в НАТО.

    Также Германия не станет передавать Киеву крылатые ракеты Taurus, чтобы не допустить войны между Россией и НАТО.

    При этом президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирается создавать ядерное оружие, у Киева в вопросах безопасности нет альтернатив вступлению в НАТО.

    Коментарии (8)
    18 октября 2024, 18:04 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия не допустит появления на Украине ядерного оружия

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона не допустит, чтобы украинская сторона получила ядерное оружие, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами СМИ стран БРИКС.

    Украинское руководство еще до начала спецоперации заявляло о том, что страна должна иметь ядерное оружие, напомнил Путин, передает ТАСС.

    «Политическое руководство сегодняшней Украины, неоднократно уже об этом говорил еще до того, как кризис перешел в горячую фазу, они уже тогда, до этого заявляли относительно мягко, но тем не менее говорили о том, что Украина должна была бы иметь ядерное оружие. Такая угроза будет соответствующую реакцию вызывать у Российской Федерации», – сказал Путин. «Могу сразу сказать: Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах», – заявил российский лидер.

    Президент отметил, что утаить попытки получить ядерное оружие невозможно. «Здесь сослагательного наклонения быть не может. Давайте не будем гадать на кофейной гуще, там англичане, или кто там еще подбросит [ядерное оружие Украине]. Это сложно скрыть», – сказал Путин. «Это же и фонд соответствующий, и действия соответствующие нужны. Это утаить невозможно. Как шило в мешке невозможно утаить. Мы в состоянии проследить любое движение на этом направлении», – добавил он.

    Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина должна либо обладать ядерным оружием, либо быть частью какого-либо альянса.

    В офисе Зеленского сообщили, что это сообщение не соответствует действительности.

    Коментарии (10)
    Главное
    Лавров заявил о готовности Зеленского обменять ресурсы Украины на оружие
    Иркутский авиазавод начали модернизировать для выпуска самолетов МС-21
    Азербайджан и Армения договорились ускорить подписание мирного соглашения
    Зеленский сравнил позиции США и ФРГ по вступлению Украины в НАТО
    Московская патриархия попросила учесть монашество в законе о «чайлдфри»
    В ХАМАС назвали условия освобождения заложников
    В Калининградской области загорелся ангар завода по производству картофеля фри

    Украина придумала хитрую схему экспорта российского газа без Газпрома

    За два с половиной месяца до окончания транзитного договора с Газпромом Украина предложила новую хитрую схему. Киев предлагает заменить российский газ на азербайджанский. При этом сама Украина должна стать реэкспортером, то есть владельцем газа, а европейцы должны будут его закачивать в украинские подземные хранилища. В чем слабые места этого плана и согласится ли на него Газпром? Подробности

    Перейти в раздел

    Ядерные угрозы Зеленского – серьезный повод для пересмотра целей СВО

    Владимир Зеленский заявил, что у Украины должно быть либо ядерное оружие, либо членство в НАТО. Согласно утечкам, Киев имеет все необходимое для создания ядерного вооружения. Впрочем, в офисе Зеленского эту информацию пытаются дезавуировать. В экспертном сообществе полагают, что Зеленский не только противоречит юридическим основам украинской государственности, но и ставит Россию перед необходимостью пересмотра целей СВО. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина применила оружие против православия

    Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) со второй попытки захватили в Черкассах Архангело-Михайловский собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Это крупнейший храм страны. В ходе рейда применялось оружие, слезоточивый газ и дымовые шашки. В результате храм был разграблен, а нескольким прихожанам понадобилась медпомощь. Почему на Украине продолжаются захваты храмов и как такое насилие влияет на судьбу канонического православия? Подробности

    Перейти в раздел

    Камала Харрис наконец-то получила по заслугам

    Первое в истории интервью кандидата в президенты США Камалы Харрис «вражескому» (то есть республиканскому) СМИ стало для нее по-настоящему серьезным испытанием, потому что щадить ее в кои-то веки никто не собирался. Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский опять угрожает России ядерной бомбой

      Владимир Зеленский предложил Западу выбор: или Украину принимают в НАТО, или она воссоздаст ядерную бомбу. Позднее он, правда, заявил, что его неправильно поняли. Это не так: с Зеленским уже все понятно.

    • «Теперь Украина воюет с тремя странами»

      «Украина воюет с тремя странами – Россией, Ираном и Северной Кореей», – заявил Владимир Зеленский в ходе презентации своего «плана победы» в Верховной раде. По изначальной задумке с такого заявления должен был начаться новый этап конфликта. Но у США сейчас другие планы, поэтому Зеленского опять обидели.

    • «План Зеленского»: НАТО воюет с Россией за литий

      Владимир Зеленский представил в Верховной раде то, что он называет «планом победы над Россией». Это список требований к Западу. Взамен за их исполнение Зеленский предлагает недра – уран, титан, литий, графит, а также заменить армию США в Европе. Что это было?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............