Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».7 комментариев
Зеленскому в ЕС посоветовали иметь запасной план на случай изменения политики США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности стран Европейского союза поддерживать Украину, даже если Соединенные Штаты изменят свою политику после проведения президентских выборов. При этом там посоветовали Украине разработать план на случай такого развития ситуации.
Зеленский на пресс-конференции, транслируемой украинским телемарафоном, подчеркнул, что лидеры стран ЕС выразили необходимость наличия запасного плана в случае изменения вектора политики США. Он отметил, что «все переживают, как закончатся выборы в Соединенных Штатах», и отметил, что лидеры ЕС заверили в готовности взять на себя «все бремя» в такой ситуации, передает ТАСС.
Зеленский на вопрос о том, не устанет ли Запад оказывать поддержку Украине, ответил, что они не позволят Западу устать, поскольку это их обязанность. «Мы не дадим им устать, мы не имеем на это права», – добавил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что утечки из плана Владимира Зеленского указывают на готовность передать природные ресурсы Украины западным странам, что может означать «продажу» государства. Зеленский презентовал в Верховной раде «план победы», который включал приглашение Украины в НАТО и удары по России. Сообщалось, что «план победы» Зеленского совпал с утечками в прессе и включал открытие Западу доступа к природным стратегическим ресурсам Украины.