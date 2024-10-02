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    Разумные люди могут потребовать не воевать с Россией. Они могут даже победить на западных выборах. А вот изменить политический курс стран Запада они не могут. Такой опции просто нет.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему неоязычество – серьезная проблема

    В условиях свободы вероисповедания люди могут верить во что хотят. Но силовые структуры – это особый вопрос. Когда государство доверяет людям оружие или, тем более, власть над подчиненными, становится совсем не все равно, во что люди верят – и с кем они себя идентифицируют.

    16 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Пантюркисты идут по дороге разочарований

    У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.

    12 комментариев
    2 октября 2024, 12:31 • Новости дня

    Российские войска освободили Верхнекаменское в ДНР

    Российские войска освободили Верхнекаменское в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки Южная группировка освободила Верхнекаменское в Донецкой народной республике, сообщило Министерство обороны.

    Группировка также поразила формирования 24-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ у Константиновки и Часова Яра в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 855 человек, бронемашину, американскую гаубицу М777, две британские гаубицы FH-70. Также уничтожен склад боеприпасов.

    Группировка «Центр» поразила живую силу и технику 32-й механизированной, 68-й пехотной бригад ВСУ, 12-й, 109-й бригад нацгвардии, 112-й и 119-й бригад теробороны у Щербиновки, Светлого, Александрополя и Курахово в ДНР, она также отразила три контратаки штурмовых групп ВСУ.

    В зоне ответственности этой группировки украинская сторона потеряла до 630 человек, БТР, бронемашину, пять автомобилей, орудие Д-20 и гаубицу Д-30.

    Ранее российские военные освободили Вишневое в Харьковской области и Крутой Яр в ДНР.

    1 октября 2024, 19:23 • Новости дня
    Видео расправы ВСУ над жителями Курской области обнаружено на камере убитого боевика
    Видео расправы ВСУ над жителями Курской области обнаружено на камере убитого боевика
    @ Кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Экшн-камера убитого боевика ВСУ в Курской области запечатлела момент убийства мирных жителей, включая человека в инвалидном кресле.

    Видеозапись, запечатленная на экшн-камере, прикрепленной к каске украинского боевика, была найдена после ликвидации противника в одном из населенных пунктов Курской области, передает РИА «Новости». На кадрах можно увидеть, как украинский боевик, находясь в комнате с зашторенными окнами, обращается к невидимому собеседнику и предлагает ему выйти, после чего делает несколько выстрелов из автомата.

    Перед началом стрельбы слышен крик: «Не стреляйте», после чего огонь ведется по дверному проему, где видно человека в инвалидном кресле. Также в комнате, на полу возле дивана, лежит еще одно тело.

    Собеседник агентства отметил, что внешность и амуниция боевиков указывают на принадлежность к ВСУ, которые могли заниматься разбоями и грабежами. Недалеко от места происшествия был найден внедорожник с ювелирными украшениями в бардачке, эта находка может быть связана с видеозаписью с убийством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России ранее возбудил уголовные дела в отношении военнослужащих ВСУ, подозреваемых в преступлениях против мирных жителей на территории России, таких как обстрелы и убийства в Курской области.

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    1 октября 2024, 18:20 • Новости дня
    Минобороны: «Искандер» уничтожил 60 руководителей бригады украинских морпехов
    Минобороны: «Искандер» уничтожил 60 руководителей бригады украинских морпехов
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе удара комплекса «Искандер» по украинским формированиям уничтожено до 60 человек из руководства 37-й бригады морпехов ВМС Украины, сообщило Минобороны России.

    Удар наносился по зданию в поселке Великая Александровка в Херсонской области, где проходило совещание командного состава, указало ведомство, передает ТАСС.

    Уничтожены три микроавтобуса, 12 легковых машин и до 60 человек руководящего состава бригады.

    В понедельник Минобороны сообщало, что ударом «Искандера» уничтожены вагоны с боеприпасами ВСУ в Николаевской области.

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    1 октября 2024, 19:00 • Видео
    В Японии сменилась власть

    1 октября новым премьер-министром Японии стал Сигэру Исиба – внутрипартийный бунтарь и военный гик, который хочет добиться равноправных отношений с США. При его предшественнике Фумио Кисиде Япония перестала быть третьей экономикой мира. Как изменит страну Исиба?

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    1 октября 2024, 20:17 • Новости дня
    Порошенко установил личный рекорд заработка на Украине

    Экс-президент Украины Порошенко стал богаче на 1 млрд гривен за месяц

    Порошенко установил личный рекорд заработка на Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в реестр Росфинмониторинга вместе с сыном Алексеем как экстремистское объединение) заработал за сентябрь 1 млрд гривен. Это его рекорд по доходам – даже до начала СВО Порошенко зарабатывал существенно меньше.

    Бывший президент Украины и олигарх Петр Порошенко за сентябрь установил рекорд по своим заработкам, получив 1 млрд гривен (около 24 млн долларов), пишет украинское издание «Инсайдер». Основным источником дохода украинского олигарха стали проценты за выведенные с Украины средства. В издании отмечают, что такие заработки превратили Порошенко в одного из самых богатых людей Европы, сообщает ТАСС.

    До начала конфликта Порошенко, указывается в статье, зарабатывал около 8 млн гривен (183 тыс. долларов) в месяц. В августе его состояние уже превысило 1 млрд долларов, однако часть этих доходов принадлежит его сыновьям, которые, будучи военнообязанными, покинули страну с началом военных действий и не вернулись.

    Также сообщается, что к концу 2023 года состояние Порошенко достигло 954 млн долларов, тогда как в конце 2022 года оно составляло 730 млн долларов. Еще в 2022 году экс-президент потерял более половины своего состояния, которое оценивалось в 1,6 млрд долларов.

    Ранее стало известно, что Порошенко вошел в десятку богатейших бизнесменов Украины.

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    1 октября 2024, 15:21 • Новости дня
    Telegraph: Сотни украинских бойцов оказались в окружении в Угледаре
    Telegraph: Сотни украинских бойцов оказались в окружении в Угледаре
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В окружении российской армии в городе Угледаре в ДНР могут быть сотни украинских военнослужащих, утверждает британское издание Telegraph.

    Российские силы завершают окружение города и ведут наступление, в окружении могут оказаться сотни военнослужащих ВСУ, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

    До этого глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов сообщал, что российские войска заняли южную, западную и восточную части Угледара.

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    1 октября 2024, 14:45 • Новости дня
    ВС России заняли важный укрепрайон на пути к Красноармейску

    Российские военные заняли укрепрайон противника на развилке дорог к Красноармейску в ДНР

    ВС России заняли важный укрепрайон на пути к Красноармейску
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные заняли ключевой укрепрайон вдоль железной дороги на развилке дорог в направлении Красноармейска (украинское название – Покровск) в ДНР, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, российские военные заняли важный укрепрайон противника вдоль железной дороги на пути к Красноармейску, передает РИА «Новости».

    «Наши ребята очень хорошо жмут противника в районе Селидово, это Цукурино. И вдоль железной дороги в сторону Покровска, где заняли один очень серьезный укрепрайон на развилке дорог», – заявил Кимаковский.

    По его словам, это укрепление имеет стратегическое значение, так как находится на важной развилке дорог, что обеспечивает контроль над ключевыми транспортными маршрутами в этом районе. Продвижение российских сил в этом направлении способствует дальнейшему укреплению их позиций в регионе.

    Кимаковский отметил, что подобные успехи на фронте связаны с высоким профессионализмом российских военных, их тактической подготовкой и эффективной координацией действий. Он подчеркнул, что захват укрепрайона позволит российским силам улучшить логистику и снабжение, что важно для продолжения операций в регионе.

    Ранее украинские войска практически полностью покинули позиции в поселке Гродовка под Красноармейском (Покровск) в ДНР. В результате ударов авиабомб в Красноармейске были уничтожены три стратегически важные автомагистрали украинской армии, что значительно нарушило логистику ВСУ в этом регионе.

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    1 октября 2024, 13:33 • Новости дня
    Российские силы взяли под контроль большую часть Угледара

    Российские силы утвердили контроль южной, западной и восточной частей Угледара в ДНР

    Российские силы взяли под контроль большую часть Угледара
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате боев российские войска заняли южную, западную и восточную части Угледара, оставив ВСУ лишь северную часть города, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    По его словам, российские войска продолжают продвижение в Угледаре, передает РИА «Новости». В настоящий момент под контролем находятся южная, западная и восточная части города, в то время как украинские силы удерживают север.

    Рогов отметил, что в ночь на сегодня по позициям ВСУ в Угледаре активно работали артиллерия и реактивные системы залпового огня, что способствует вытеснению противника. Он подчеркнул, что украинские военные зачастую покидают свои позиции в хаотичном порядке, и единственная дорога для отступления простреливается российскими силами.

    Дополнительно Рогов сообщил, что на высотах, находящихся под контролем российских сил, подняты российские триколоры. «Неуклонно, шаг за шагом Угледар освобождается от оккупации», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ситуация в Угледаре остается сложной, так как продолжаются бои в городской черте. Ранее сообщалось, что украинские войска оказались в окружении, поскольку контроль над единственной дорогой перехвачен ДНР. Вдобавок российские войска вошли на окраины Угледара, где украинская 72-я бригада находится под угрозой окружения и возможной массовой сдачи в плен.

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    1 октября 2024, 13:57 • Новости дня
    ФСБ: Кураторы с Украины через Discord подговорили подростков на нападения

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские кураторы через мессенджер Discord подбили девятерых несовершеннолетних на подготовку нападений, в числе задержанных оказались участники деструктивных сообществ, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Подозреваемые собирались провести организованные нападения в образовательных и религиозных учреждениях, а также в местах массовых скоплений людей, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Также в России проведена массовая операция в отношении членов деструктивных сообществ, ее проводили в 78 регионах. Задержаны 39 радикалов, которые по указанию киевского режима склоняли подростков к насильственным акциям.

    Всего же в деструктивных сообществах состоят 252 участника, из них 156 – не достигшие совершеннолетия. 39 задержанным радикалам от 14 до 35 лет, они являются сторонниками запрещенных в России украинских террористических организаций.

    Согласно версии следствия, злоумышленники склоняли детей и подростков к совершению насильственных действий в отношении представителей госорганов, одноклассников и учителей.

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    1 октября 2024, 16:36 • Новости дня
    Ганчев: У Вишневого в Харьковской области идут активные бои
    Ганчев: У Вишневого в Харьковской области идут активные бои
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В окрестностях освобожденного Вишневого в Харьковской области ведутся активные боевые действия, заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

    Вишневое стало первым освобожденным населенным пунктом Изюмского района, сказал Ганчев ТАСС. Пока администрация не имеет туда доступа, в его окрестностях ведутся активные бои.

    Напомним, Вишневое в Харьковской области и Крутой Яр в ДНР были освобождены в последние сутки.

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    1 октября 2024, 13:51 • Новости дня
    Новый генсек НАТО поддержал удары по России

    Новый генсек Рютте поддержал удары по России и обвинил Москву в ядерной риторике

    Новый генсек НАТО поддержал удары по России
    @ Eric Lalmand/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Право Украины защищать себя не останавливается на границе, но решения будут приниматься странами альянса индивидуально, заявил новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

    Рютте выступил на первой пресс-конференции в Брюсселе, где поддержал возможность нанесения ударов по целям на территории России, передает ТАСС.

    Он отметил, что такие решения остаются на усмотрение каждой страны-члена альянса. Рютте подчеркнул, что право Украины на самооборону должно распространяться и за пределы ее грани.

    «Я могу твердо заявить, что НАТО не видит никакой непосредственной угрозы применения ядерного оружия», – сказал Рютте, добавив, что Москва занимается «безответственной ядерной риторикой».

    Ранее Рютте заявил, что основными задачами НАТО будут по-прежнему поддержка Украины как независимого и демократического государства и увеличение расходов на коллективную оборону альянса.

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию заявил, что Россия сохраняет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства.

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    1 октября 2024, 14:56 • Новости дня
    ФСБ в Крыму задержала звонившего на «горячую линию СБУ» шпиона

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Крымском полуострове задержали подозреваемых в работе на украинские спецслужбы, они передавали данные о российских военных объектах, один из них лично звонил по мобильному телефону, сообщили в региональном управлении ФСБ.

    Правоохранители задержали двух подозреваемых, один из них, 45-летний житель региона, звонил по телефону «горячей линии СБУ» по открытому GSM-каналу мобильной связи, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Он передал информацию о географических координатах установки ПВО в Керчи, входящей в систему защиты Крымского моста.

    Также он переслал куратору данные об объекте оборонно-промышленного комплекса в Крыму.

    Эту информацию подозреваемый передал для нанесения ракетных ударов ВСУ.

    Другому задержанному 43 года, это иностранец. Через мессенджер он установил связь с Главным управлением разведки Минобороны (ГУР МО) Украины. Он собирал и передавал украинской спецслужбе информацию разведывательного характера о дислокации военной техники и подразделениях в Севастополе.

    Дела заведены по статьям «Государственная измена в форме шпионажа», «Передача, собирание в целях передачи противнику сведений, которые могут быть использованы против ВС РФ, совершенные в условиях иных действий с применением вооружения и военной техники с участием РФ, то есть шпионаж».

    По ним подозреваемым грозит пожизненный срок, они оба арестованы.

    Ранее в Крыму задержали двух агентов украинских спецслужб, передававших сведения о российских военных объектах, в том числе о системе защиты Крымского моста.

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    2 октября 2024, 06:45 • Новости дня
    Зеленский заявил о летных испытаниях украинской баллистической ракеты
    Зеленский заявил о летных испытаниях украинской баллистической ракеты
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина провела летные испытания своей новой баллистической ракеты, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    «Прошла успешные летные испытания наша новая баллистическая ракета», – приводит слова Зеленского ТАСС.

    Напомним, в конце августа он также заявил, что Украина провела «позитивные» испытания собственной баллистической ракеты.


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    1 октября 2024, 14:53 • Новости дня
    На Украине командирам боевых частей разрешили набирать солдат в обход военкоматов
    На Украине командирам боевых частей разрешили набирать солдат в обход военкоматов
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    В правительстве Украины разрешили командирам войсковых частей набирать солдат из числа добровольцев и давать им направление для прохождения врачебной комиссии, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    По его словам, командирам дается право комплектовать боевые воинские части за счет добровольцев, передает ТАСС.

    «Кабмин внес изменения в порядок призыва граждан на военную службу во время мобилизации», – подчеркнул Гончаренко.

    Депутат отметил, что перечень воинских частей, которые получат такое право, утвердит Генштаб ВСУ.

    Ранее сообщалось, что Украина вновь изменила правила мобилизации ограниченно годных к службе.

    Коментарии (11)
    1 октября 2024, 13:12 • Новости дня
    Минобороны Украины признало неспособность пилотов F-16 доминировать в воздухе

    Минобороны Украины признало недостаточную подготовку пилотов F-16 для воздушного преимущества

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил о недостаточной подготовке пилотов F-16, что не позволяет добиться даже временного преимущества в воздухе, требуемого в боевых условиях.

    По его словам, украинские пилоты, обучающиеся на истребителях F-16, не могут получить даже временное преимущество в воздушном пространстве, сообщает ТАСС. Гаврилюк признал, что текущий уровень подготовки пилотов F-16 не позволяет добиваться необходимого для боевых действий превосходства.

    Он отметил, что для достижения достойного уровня необходимо более комплексное обучение. «Просто научиться управлять самолетом – это не значит достичь того уровня, который необходим на сегодняшний день в бою, чтобы получить хотя бы временное преимущество на некоторых участках, не говоря о полном преимуществе в воздухе, над Россией», – заявил он в эфире украинского телемарафона.

    По словам Гаврилюка, для полноценного использования истребителей нужно не только уметь управлять самолетом, но и иметь обширное тактическое обучение и опыт, который позволял бы добиваться стратегического преимущества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» успешно справляются с современными малозаметными целями, включая истребители F-16, которые были переданы Киеву. В частности, F-16, пытавшиеся подняться в воздух с аэродрома Староконстантинов, попали в воздушную засаду российских Воздушно-космических сил и были поражены.

    Коментарии (7)
    1 октября 2024, 21:48 • Новости дня
    Медведев призвал жителей Запада пожалеть о потраченных на Украину деньгах

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что киевскому режиму передано тем или иным образом 242 млрд долларов, налогоплательщикам на Западе следует подумать об этом, отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Только одни Соединенные Штаты потратили на поддержку украинской власти 94 млрд долларов, говорилось в заявлении Блинкена, отметил Медведев в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    «Все это ради большего кровопролития и воровства. Налогоплательщики, посчитайте, сколько полезных вещей можно было бы сделать на эти деньги!» – призвал заместитель председателя СБ России.

    Ранее бывший украинский посол в США Валерий Чалый заявил, что Запад не готов вечно поддерживать Киев финансово.

    Коментарии (0)
    1 октября 2024, 20:45 • Новости дня
    МИД Украины опроверг слухи о возможных территориальных уступках России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона назвала не соответствующими действительности сообщения прессы о том, что якобы обсуждает уступки для урегулирования конфликта с российской стороны.

    Пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий заявил, что присутствовал на всех встречах главы МИД страны Андрея Сибиги при поездке в США, передает РИА «Новости».

    Тихий заявил, что ни на одной встрече не было предложений, обсуждений или намеков на территориальные компромиссы. «Наоборот, позиция министра является непоколебимой, и он подчеркивал ее элементы за закрытыми дверями», – добавил он.

    Сообщение Financial Times о том, что Сибига якобы обсуждал в Соединенных Штатах компромиссы при урегулировании конфликта назвал неправдой.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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