ВОЗ: Большой вспышки ковида в России не ожидается

Tекст: Александра Юдина

По его словам, в ближайшее время в России не прогнозируется значительная вспышка коронавируса,

Бердыклычев отметил, что перешел в разряд хронических проблем, что исключает его сезонность. Это значит, что новые случаи заболевания фиксируются в течение всего года.

Также он подчеркнул, что ситуация с коронавирусом более стабильна и контролируемая, чем в предыдущие годы, но не требует особых мер предосторожности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России выявили восемь случаев нового варианта коронавируса ХЕС.

